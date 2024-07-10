Эйфелева башня — символ Парижа, без которого представить этот город просто невозможно. Конечно же, из путешествия хочется привезти как можно больше фотографий именно с ней. И при этом избежать суеты

и толп туристов. Думаете, это невозможно? Я отведу вас в лучшие места, где сделаю профессиональные снимки на её фоне. И помогу поймать парижский вайб — уютные улочки, круассаны из кофейни и ваши искренние эмоции.

Описание фото-прогулки

Вас ждёт прогулка по самым фотогеничным местам Парижа — список доступных локаций обговорим в момент заказа. Тайминг фотосессии рассчитан на посещение до 4 различных мест. Каких именно — зависит от ваших пожеланий и их доступности на день съёмки (иногда возможны перекрытия улиц). Скажу лишь только, что главный символ Парижа обязательно попадёт в кадр, какое бы место вы не выбрали.

Первые фотографии (без обработки) вы получите уже на следующий день после фотосессии, что позволит сразу насладиться результатом и показать фото родным. А затем вы сообщите мне, какие кадры понравились вам больше всего, и я вышлю их в обработанном виде.

Организационные детали