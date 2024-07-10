Эйфелева башня — символ Парижа, без которого представить этот город просто невозможно. Конечно же, из путешествия хочется привезти как можно больше фотографий именно с ней. И при этом избежать суеты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание фото-прогулки
Вас ждёт прогулка по самым фотогеничным местам Парижа — список доступных локаций обговорим в момент заказа. Тайминг фотосессии рассчитан на посещение до 4 различных мест. Каких именно — зависит от ваших пожеланий и их доступности на день съёмки (иногда возможны перекрытия улиц). Скажу лишь только, что главный символ Парижа обязательно попадёт в кадр, какое бы место вы не выбрали.
Первые фотографии (без обработки) вы получите уже на следующий день после фотосессии, что позволит сразу насладиться результатом и показать фото родным. А затем вы сообщите мне, какие кадры понравились вам больше всего, и я вышлю их в обработанном виде.
Организационные детали
- Съёмка проводится на профессиональную фотокамеру. Вы получите 500+ фотографий в исходном виде, из них сможете выбрать до 50 снимков для дальнейшей обработки (цвето- и светокоррекции, лёгкой ретуши).
- Фотосессия не предполагает обширной экскурсионной составляющей, но во время нашей встречи я с радостью поделюсь сведениями о городе и подскажу места, где мне самой нравится бывать
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Париже
Я работаю фотографом более 10 лет, поэтому на моих фотосессиях вам ничего не нужно делать. Просто наслаждайтесь процессом: все организационные моменты я возьму на себя, подскажу лучшие ракурсы и места для позирования.Задать вопрос
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