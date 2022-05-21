«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто

«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто

Что вас ожидает 🤩

  • Опера Гарнье
  • Лувр
  • Камеди Францэз
  • Вандомская площадь
  • Новый Мост
  • Мэрия Парижа
  • Нотр Дам
  • Острова Сите и Сен Луи
  • Латинский квартал
  • Пантеон
  • Люксембургский сад
  • Церковь Сен Жермен
  • Мост Александра 3
  • Дом Интвалидов
  • Эколь Милитер
  • Эйфелева башня и площадь Трокадеро
  • Триумфальная арка и Площадь Звезды
  • Елисейские Поля
  • Площадь согласия
Если сравнивать самые прекрасные города мира с ожерельем из драгоценных камней, то роль сверкающего бриллианта, конечно, достанется столице Франции. Каждый, кто склонен «к перемене мест» и считает путешествия лучшим способом познать мир и себя, — должен побывать в Париже хотя бы однажды. Хотя любой путешественник, увидев этот город, сразу оказывается во власти его магического обаяния и в дальнейшем не перестает мечтать о новых встречах с ним.
В ходе экскурсии мы попробуем перенестись в далекое прошлое, проникнуться настоящим и даже заглянуть в будущее французской столицы. Вы увидите не только «открыточный» Париж, с обязательными к посещению собором Парижской Богоматери, Эйфелевой башней и Гранд-Опера.
Большое преимущество моей индивидуальной обзорной экскурсии по Парижу — возможность слегка отклониться от маршрута, чтобы рассмотреть подробнее достопримечательности, которые интересны вам лично. Увлекательные исторические факты позволят оживить те картины, что были знакомы лишь по кинофильмам или книгам классиков.
Хотите заглянуть в ресторан, в котором звучали стихи Сергея Есенина в авторском исполнении? Или позавтракать в кафе — так же, как это делали здесь Пикассо. Кандинский и Коко Шанель? А может быть, вам интереснее пройтись «по следам» Хемингуэя, воспевшего этот город в своем романе?
Тур организован так, чтобы обеспечить максимальное удобство: я встречу вас у входа в отель в назначенное время и оставлю по окончании там, где вы пожелаете. Экскурсия по Парижу будет проходить на комфортабельном автомобиле, за рулем которого — вежливый, квалифицированный и прекрасно знающий город водитель.

Во время поездки предусмотрены остановки для фото и видео на фоне самых известных достопримечательностей:

  • На острове Сите, в «колыбели» Парижа, вы услышите о рождении города и полюбуетесь Собором Парижской Богоматери.
  • У Оперы Гарнье рассмотрите само здание и почувствуете пульс Парижа — это один из ключевых перекрестков неподалеку от знаменитых универмагов.
  • На площади Трокадеро вам откроется впечатляющая панорама Эйфелевой башни!
  • Кроме этого, я отвечу на любые вопросы о городе, порекомендую, где вкусно поесть, какие мероприятия посетить и куда отправиться за покупками.

Организационные детали:

  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне;
  • Дополнительных расходов не предусмотрено;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Любой адрес в черте Парижа
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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