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и Владислав интересно рассказывал». Несмотря на то, что экскурсия длилась 2,5 часа мы не устали, переходы от точки до точки были небольшие и остановки для рассказа более, чем достаточные, чтобы отдохнуть и послушать рассказ. Отдельно хочу отметить наполнение экскурсии, экскурсия состояла из историй выходцев из русской эмиграции и истории французского модерна через основные архитектурные объекты французского архитектора этого направления. С удовольствием обратимся к Владиславу в следующий раз, когда будем в Париже и рекомендуем «Антлантиду» всем, кто хочет окунуться в атмосферу начала 20-го века, на стыке эпох, пронизанную историями из судеб ярких представителей русской интеллигенции.