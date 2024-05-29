Авторские экскурсии от местных гидов Парижа

Найдено 9 экскурсий в категории «Авторские» в Париже на русском языке, цены от €99, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
«Приглашаю вас на авторскую экскурсию, которая перенесет нас в «Прекрасную эпоху» Франции»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
«Приглашаю вас на мою авторскую экскурсию по уникальному кварталу Марэ»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160112 за всё до 10 чел.
Парижское сердце русской эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: в районе метро Dupleix (линия 6)
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
от 99 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222178 за всё до 4 чел.
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем
Начало: На Северном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
«Эта дружеская авторская прогулка позволит вам за пару часов неспешного разговора с головой окунуться в лучшие годы Монмартра»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
Начало: Любой адрес в черте Парижа
«Хотите заглянуть в ресторан, в котором звучали стихи Сергея Есенина в авторском исполнении»
Расписание: Любой день
270 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
    Все было очень душевно, замечательная экскурсия и рассказ)
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
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    уровне. Без него совершенно невозможно было бы увидеть всю красоту, глубину и ценность этого округа. Никакие путеводители даже близко не расскажут и десятой доли. Огромная удача, что этот район входит в круг интересов такой потрясающе талантливой глубокой разносторонней личности как Влад. Спасибо за вновь открытый Париж. Будем искать возможность вернуться, и еще, и еще открывать Париж с Вами!

  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
    Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.
  • М
    Максим
    20 мая 2024
    Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
    Это была одна из самых интересных и содержательных экскурсий в моей жизни (я часто бываю на экскурсиях). Марина вела рассказ
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    очень подробно, со знанием дела и весьма трепетно по отношению к участникам событий того времени. Я бы с удовольствием повторил эту экскурсию через какое-то время. Всем рекомендую!!!

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Получили большое удовольствие от экскурсии, наша группа была разных возрастов, включая ребенка 9 лет, который отметил, что «время пролетело незаметно
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    и Владислав интересно рассказывал». Несмотря на то, что экскурсия длилась 2,5 часа мы не устали, переходы от точки до точки были небольшие и остановки для рассказа более, чем достаточные, чтобы отдохнуть и послушать рассказ. Отдельно хочу отметить наполнение экскурсии, экскурсия состояла из историй выходцев из русской эмиграции и истории французского модерна через основные архитектурные объекты французского архитектора этого направления. С удовольствием обратимся к Владиславу в следующий раз, когда будем в Париже и рекомендуем «Антлантиду» всем, кто хочет окунуться в атмосферу начала 20-го века, на стыке эпох, пронизанную историями из судеб ярких представителей русской интеллигенции.

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Весёлая гора: богемные истории Монмартра
    Экскурсия мне понравилась. Я советовала бы ее тем, кто не первый раз на Монмартре и уже видел традиционные POI.
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
    Очень понравилась экскурсия Владислава, удалось узнать много нового о русских эмигрантах и создании балета во Франции. Очень интересная тема, а
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    Владислав - тот человек, который в нее погружен и продолжает искать интересные факты о тех временах и людях. Если вы хотите узнать что-то особенное, а не просто посетить знаковые места в Париже, то эта экскурсия для вас. Осталось одно пожелание к Владиславу: быть чуть более ориентированным на своих клиентов и слушателей.

  • Y
    Yuliya/Юлия
    10 апреля 2024
    Весёлая гора: богемные истории Монмартра
    Замечательная тематическая экскурсия. Влад очень хорошо ее описал- «веселая гора», и экскурсия как раз и была такой— совершенно «незаунывная». Нам,
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    если честно, было также интересно слушать Влада— «как носителя молодежного русского языка». Просто его рассказ был не как «официальная книга достопримечательностей», а как бы я сама оассказывала эти истории приятелям. Нашему подростку 15 лет очень понравилось.

  • Я
    Яна
    10 апреля 2024
    Весёлая гора: богемные истории Монмартра
    Экскурсия с огоньком очень интересно увидеть Монмартр с его истинным лицом:) рекомендую, интересный образованный экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Авторские»

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  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
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  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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