1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
«Приглашаю вас на авторскую экскурсию, которая перенесет нас в «Прекрасную эпоху» Франции»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
«Приглашаю вас на мою авторскую экскурсию по уникальному кварталу Марэ»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160€112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парижское сердце русской эмиграции
Авторская прогулка по 15-му и 16-му округам с погружением в послереволюционные реалии светской жизни
Начало: в районе метро Dupleix (линия 6)
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
от €99 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем
Начало: На Северном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
«Эта дружеская авторская прогулка позволит вам за пару часов неспешного разговора с головой окунуться в лучшие годы Монмартра»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
Начало: Любой адрес в черте Парижа
«Хотите заглянуть в ресторан, в котором звучали стихи Сергея Есенина в авторском исполнении»
Расписание: Любой день
€270 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Все было очень душевно, замечательная экскурсия и рассказ)
- ККсения28 мая 2024Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
- AAlexander27 мая 2024Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
- ААнна27 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.
- ММаксим20 мая 2024Это была одна из самых интересных и содержательных экскурсий в моей жизни (я часто бываю на экскурсиях). Марина вела рассказ
- ЮЮлия19 мая 2024Получили большое удовольствие от экскурсии, наша группа была разных возрастов, включая ребенка 9 лет, который отметил, что «время пролетело незаметно
- ИИрина1 мая 2024Экскурсия мне понравилась. Я советовала бы ее тем, кто не первый раз на Монмартре и уже видел традиционные POI.
- ММарина24 апреля 2024Очень понравилась экскурсия Владислава, удалось узнать много нового о русских эмигрантах и создании балета во Франции. Очень интересная тема, а
- YYuliya/Юлия10 апреля 2024Замечательная тематическая экскурсия. Влад очень хорошо ее описал- «веселая гора», и экскурсия как раз и была такой— совершенно «незаунывная». Нам,
- ЯЯна10 апреля 2024Экскурсия с огоньком очень интересно увидеть Монмартр с его истинным лицом:) рекомендую, интересный образованный экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Авторские»
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