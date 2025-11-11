Присоединяйтесь к нашей шикарной пешеходной экскурсии по Парижу, чтобы исследовать очаровательные улочки, показанные в хитовых телешоу. Наши местные гиды расскажут о неповторимой магии города глазами знаменитых телеведущих и экспатов.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Добро пожаловать на нашу увлекательную и познавательную пешеходную экскурсию по Парижу! Исследуйте очаровательные улочки Города Света и пройдите по стопам культовых телегероев, которые оживили магию города. Наши местные гиды погрузят вас в достопримечательности и звуки мест, вдохновлённых сериалами, и откроют вам истинную прелесть Парижа. Наша первая остановка — прекрасная площадь, где находится стильная парижская квартира. Здесь мы также посетим уютный ресторан и восхитительную пекарню, которые были показаны в популярных телесериалах. Прогуливаясь по извилистым улочкам, мы доберемся до оживлённой площади Сен-Мишель, где снималось культовое выступление группы. Далее мы отправимся к реке Сене и остановимся у романтического моста, известного своим прекрасным символизмом. Мы изучим его историческое значение, впитывая очарование окружающих районов. Наше путешествие продолжится на потрясающей парижской площади, где находится знаменитое маркетинговое агентство, которое можно увидеть в телевизионных шоу. Мы также посетим спокойные сады Пале-Рояль, где снимались знаковые моменты сериалов, — идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться умиротворяющей атмосферой. На протяжении всей экскурсии мы будем обсуждать уникальные культурные различия и проблемы, с которыми сталкиваются экспаты в Париже, от языка до социальных норм, помогая вам лучше понять жизнь в городе. Наконец, мы поделимся местной точкой зрения на то, как Париж изображается в средствах массовой информации, рассмотрим стереотипы в популярных телепередачах и их сравнение с реальной парижской жизнью. Присоединяйтесь к нам в этом невероятном путешествии, чтобы открыть для себя Париж через призму любимых телешоу! Важная информация:
- Туры проходят и в дождь, и в солнечную погоду, поэтому, пожалуйста, оденьтесь соответствующим образом и возьмите с собой зонтик, если он вам нужен!
- Запрещены чемоданы и большие сумки.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Сен-Мишель
- Река Сена
- Пекарня
- Сады Пале-Рояль и др
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Pl. de l’Estrapade, 75005 Paris, France
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.