1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
«А потом вас ждёт неспешная прогулка по Сене на кораблике мимо Нотр-Дама, Лувра и музея Орсе»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
Мини-группа
3 часа
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
«По самому старому мосту Парижа вы отправитесь на остров Сите, а затем на левый берег Сены, в Латинский квартал, где с маленького сквера Вивьяни открывается фантастический вид на Нотр-Дам»
Расписание: каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€47 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«А после экскурсии вы совершите увлекательную прогулку на кораблике по Сене, любуясь, как весь Париж зажигает вечерние огни»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
€41 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка вдоль Сены: вечерний Париж и его исторические красоты
Откройте волшебство Парижа с эксклюзивной прогулкой вдоль Сены, где история оживает с каждым шагом
Начало: На площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
«СЕНА – это артерия жизни ПАРИЖА, ее коммерческий путь, она родила город, дала ему его экономику и архитектуру»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: У памятника Шарлю де Голлю
«Ведь Сена – не только река, но и по сути главная улица города»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ООксана28 мая 2024Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
- GGALINA25 мая 2024Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
- ЮЮлия12 мая 2024Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое
- TTatiana4 мая 2024Создалось впечатление, что гид не была готова к этой экскурсии. Также нет наушников у экскурсантов, плохо слышно экскурсовода.
- ААся25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, прогулялись с гидом Марией, рекомендую.
- VValeriy29 октября 2023Париж: всё самое главное за 3 часаОчень понравилась экскурсия, нашим гидом была Валерия, показала нам самые интересные места города, посоветовала куда сходить после экскурсии и просто была очень приятным собеседником и компаньоном!
- ИИрина8 октября 2023Париж: всё самое главное за 3 часа15 сентября 2023 года мы с семьей были на прекрасной экскурсии *Париж: все самое главное за 3 часа*. Гид Дина
- AAnfissa15 февраля 2020Нам очень понравилось. Удобно сидеть, смотровые площадки, аутогид прекрасный.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Сена»
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