Экскурсии по Сене

Найдено 5 экскурсий в категории «Сена» в Париже на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
«А потом вас ждёт неспешная прогулка по Сене на кораблике мимо Нотр-Дама, Лувра и музея Орсе»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
50 отзывов
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
«По самому старому мосту Парижа вы отправитесь на остров Сите, а затем на левый берег Сены, в Латинский квартал, где с маленького сквера Вивьяни открывается фантастический вид на Нотр-Дам»
Расписание: каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
47 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
«А после экскурсии вы совершите увлекательную прогулку на кораблике по Сене, любуясь, как весь Париж зажигает вечерние огни»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка вдоль Сены: вечерний Париж и его исторические красоты
Откройте волшебство Парижа с эксклюзивной прогулкой вдоль Сены, где история оживает с каждым шагом
Начало: На площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
«СЕНА – это артерия жизни ПАРИЖА, ее коммерческий путь, она родила город, дала ему его экономику и архитектуру»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 5 чел.
Прогулка по Сене с аудиогидом
Аудиогид
1 час
9 отзывов
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: У памятника Шарлю де Голлю
«Ведь Сена – не только река, но и по сути главная улица города»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • G
    GALINA
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое
  • T
    Tatiana
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Создалось впечатление, что гид не была готова к этой экскурсии. Также нет наушников у экскурсантов, плохо слышно экскурсовода.
  • А
    Ася
    25 апреля 2024
    Шарм и секреты Парижа в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, прогулялись с гидом Марией, рекомендую.
  • V
    Valeriy
    29 октября 2023
    Париж: всё самое главное за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия, нашим гидом была Валерия, показала нам самые интересные места города, посоветовала куда сходить после экскурсии и просто была очень приятным собеседником и компаньоном!
  • И
    Ирина
    8 октября 2023
    Париж: всё самое главное за 3 часа
    15 сентября 2023 года мы с семьей были на прекрасной экскурсии *Париж: все самое главное за 3 часа*. Гид Дина
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    - молодая, энергичная, любящая Париж. Нам очень понравилось. Все было без задержек. Кстати, совет туристам: всегда проверяйте свой способ связи (ватсап, почту и прочее) перед выездом на место встречи с гидом и группой. В Париже довольно часто перекрывают какие-то станции метро, и место Вашей встречи может быть перенесено. Дина, спасибо большое за прекрасно проведенное время!

  • A
    Anfissa
    15 февраля 2020
    Прогулка по Сене с аудиогидом
    Нам очень понравилось. Удобно сидеть, смотровые площадки, аутогид прекрасный.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Сена»

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  9. Собор Парижской Богоматери
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Сена" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 165. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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