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Сегодня в 06:00
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€99 за всё до 7 чел.
2 часа
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Музей Огюста Родена
Начало: Музей Родена в Париже
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
7 часов
Билеты
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
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Расписание: 09:30
3 окт в 09:30
4 окт в 09:30
€700 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «От местных»
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