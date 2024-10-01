От местных – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «От местных» в Париже на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Трансфер Париж в Диснейленд
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
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Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
99 за всё до 7 чел.
Музей Огюста Родена
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Музей Огюста Родена
Начало: Музей Родена в Париже
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
7 часов
Билеты
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Расписание: 09:30
3 окт в 09:30
4 окт в 09:30
700 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «От местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер Париж в Диснейленд
  2. Музей Огюста Родена
  3. Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в октябре 2024
Сейчас в Париже в категории "От местных" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От местных», 1 ⭐ отзыв, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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