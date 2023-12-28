Знаете ли вы, что…

… благодаря кому не был разрушен Нотр Дам?

… есть ли родственная связь между Наполеоном I и Наполеоном III?

… где и как жил кардинал Ришелье?

В центральной части Парижа, в его сердце, практически каждый фасад хранит за собой свою тайну, и по ним можно «прочитать» перемены в истории французского государства.

За 3 часа вы прогуляетесь по «Королевским» площадям, увидите дворцы, в которых жили Луи XIV – Король Солнце, кардинал Ришелье, Мария-Антуанетта и многие другие. Набережная реки Сены, остров Сите и, наконец, величественный собор Нотр Дам дополнят впечатления от экскурсии. Вы пройдетесь по Латинскому кварталу и сможете повесить замочек на одном из самых романтичных мостов города Света.

Вы узнаете о современной жизни парижан, их привычках и особенностях. Мы поговорим о Принцессе Диане и Коко Шанель - с этими именами связан не один секрет Парижа!

Во время экскурсии вас ждут неожиданные исторические и современные открытия, погружение в парижскую атмосферу и заряд позитивных эмоций!