Шарм и секреты Парижа
Что вас ожидает:
- Опера Гарнье
- Французские бульвары
- Церковь Мадлен
- Площадь Согласия
- Елисейские поля
- Большой и Малый дворцы
- Дом Инвалидов
Описание
Знаете ли вы, что…
… благодаря кому не был разрушен Нотр Дам?
… есть ли родственная связь между Наполеоном I и Наполеоном III?
… где и как жил кардинал Ришелье?
В центральной части Парижа, в его сердце, практически каждый фасад хранит за собой свою тайну, и по ним можно «прочитать» перемены в истории французского государства.
За 3 часа вы прогуляетесь по «Королевским» площадям, увидите дворцы, в которых жили Луи XIV – Король Солнце, кардинал Ришелье, Мария-Антуанетта и многие другие. Набережная реки Сены, остров Сите и, наконец, величественный собор Нотр Дам дополнят впечатления от экскурсии. Вы пройдетесь по Латинскому кварталу и сможете повесить замочек на одном из самых романтичных мостов города Света.
Вы узнаете о современной жизни парижан, их привычках и особенностях. Мы поговорим о Принцессе Диане и Коко Шанель - с этими именами связан не один секрет Парижа!
Во время экскурсии вас ждут неожиданные исторические и современные открытия, погружение в парижскую атмосферу и заряд позитивных эмоций!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Экскурсия проходит на свежем воздухе
- Поэтому в зимний период возможна остановка на чай/кофе: 3-3
- 5€
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме воскресенья в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.