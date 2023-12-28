Шарм и секреты Парижа. Исторический центр
Групповая экскурсия в Париже

Шарм и секреты Парижа

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Шарм и секреты Парижа. Исторический центр
Шарм и секреты Парижа. Исторический центр
Шарм и секреты Парижа. Исторический центр
Шарм и секреты Парижа. Исторический центр

Что вас ожидает:

  • Опера Гарнье
  • Французские бульвары
  • Церковь Мадлен
  • Площадь Согласия
  • Елисейские поля
  • Большой и Малый дворцы
  • Дом Инвалидов

Описание

Знаете ли вы, что…
… благодаря кому не был разрушен Нотр Дам?
… есть ли родственная связь между Наполеоном I и Наполеоном III?
… где и как жил кардинал Ришелье?

В центральной части Парижа, в его сердце, практически каждый фасад хранит за собой свою тайну, и по ним можно «прочитать» перемены в истории французского государства.

За 3 часа вы прогуляетесь по «Королевским» площадям, увидите дворцы, в которых жили Луи XIV – Король Солнце, кардинал Ришелье, Мария-Антуанетта и многие другие. Набережная реки Сены, остров Сите и, наконец, величественный собор Нотр Дам дополнят впечатления от экскурсии. Вы пройдетесь по Латинскому кварталу и сможете повесить замочек на одном из самых романтичных мостов города Света.

Вы узнаете о современной жизни парижан, их привычках и особенностях. Мы поговорим о Принцессе Диане и Коко Шанель - с этими именами связан не один секрет Парижа!

Во время экскурсии вас ждут неожиданные исторические и современные открытия, погружение в парижскую атмосферу и заряд позитивных эмоций!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит на свежем воздухе
  • Поэтому в зимний период возможна остановка на чай/кофе: 3-3
  • 5€
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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