Покорите Париж за 2 часа — как будто вы герой старинного французского романа! После нашей экскурсии вы будете не просто туристами, а настоящими парижанами, которые знают все секреты этого чудесного города.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Встречаемся на Грефской площади, где когда-то танцевала Эсмеральда. Прочувствуем, как в утренней атмосфере город расправляет свои крылья, а кофе и круассаны уже будоражат умы парижан. Наш путь будет полон историй, оживляющих тени призраков минувших дней и объясняющих нюансы современной жизни парижан.
- Начав у административного и географического центра города — мэрии, мы заглянем и в самое сердце Парижа. В нём заняли почетные места собор Нотр-Дам и изящная капелла Сен-Шапель с витражами, признанными самыми красивыми в мире
- Приготовьтесь увидеть Консьержери, где Мария-Антуанетта провела последние дни и оставила свои мечты. И не забудьте на мгновение закрыть глаза, чтобы послушать, как звенят доспехи викингов, ведь мы посетим место их нападения на Париж!
- Идём далее: к старейшему в Париже Новому мосту и мосту Искусств. Это «звёзды» известных фильмов («Иллюзия обмана», «Эмили в Париже», «Амели», «Секс в большом городе», «Полночь в Париже»)
- Следующая остановка — Остров Сите. Место, где зародился Париж, и где за каждым углом скрываются легенды. Также мы прогуляемся по набережной Сены, пахнущей утренним кофе с лёгкими нотками ванили
- Наша прогулка завершится во дворе самого известного музея в мире — Лувра. Вы полюбуетесь архитектурой и послушаете о шедеврах, которые хранят его стены
Вы узнаете:
- Где Наполеон Бонапарт короновал себя императором Франции
- В какой церкви хранится терновый венец Христа
- Где состоялся брак между актрисой Брижит Бардо и её первым мужем
- Кого подозревали в краже знаменитой картины «Мона Лиза» из Лувра
- Какой мост стал символом любви
И многое другое!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
- Экскурсия удобно заканчивается во дворе Лувра, чтобы вы смогли продолжить знакомство с городом, посмотрев «Мона Лизу» в самом посещаемом музее мира
- Все локации осматриваем снаружи
- Можно продлить экскурсию на 1 час (€50), тогда мы также посетим место работы Эмили в Париже (героини сериала), дворец Ришелье, Вандомскую площадь, сад Тюильри, Оперу Гарнье, Пале-Рояль и Театр французской комедии
- Количество человек можно увеличить, доплата за каждого участника составит €35
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Отель де Виль (в прошлом - Гревская площадь)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 14076 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
25 сен 2025
Экскурсия была назначена на 16.00. Рейс задержали и компания без проблем подстроилась под нас и время перенесли.
Вел гид Малхас. Удивительный, воодушевленный и знающий. Рассказывал с большой любовью к городу и туристам! Очень рекомендую.
Вел гид Малхас. Удивительный, воодушевленный и знающий. Рассказывал с большой любовью к городу и туристам! Очень рекомендую.
А
Анна
17 авг 2025
Все было супер интересно! Спасибо!
С
Сергей
2 авг 2025
Великолепно провели экскурсию по самому сердцу Парижа, спасибо гиду Екатерине
Также вовремя посоветовали второго отличного гида Людмилу, которая провела экскурсию по Лувру
Всем рекомендуем!
Также вовремя посоветовали второго отличного гида Людмилу, которая провела экскурсию по Лувру
Всем рекомендуем!
Анна
25 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, прошла в дружеской непринуждённой атмосфере. Саша - очень позитивный и приятный гид. Интересно переплетал исторические факты с современными событиями, дал много полезных рекомендаций. Большое спасибо!
А
Анна
19 апр 2025
Экскурсия с гидом Малхасом очень понравилась. Отличный маршрут от Оперы Гарнье до Нотр-Дама и интересный, сбалансированный рассказ.
Ксения
6 апр 2025
Наш гид Валерия провела отличную экскурсию по Парижу. Мы путешествовали с двумя девочками 3,4 лет, Валерия влюбляла в город не только взрослых, но и детей. Было невероятно интересно и очень хотелось продолжения) Валерию рекомендуем!
М
Михаил
3 апр 2025
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, рекомендуем всем.
Е
Евгений
25 фев 2025
Сомневался, что экскурсия по историческому центру сможет увлечь сына (6 лет)
Уже с первых минут экскурсии его как-будто загипнотизировало😅: наш гид Александр нашёл к нему подход, вовлекая в поиски старинных гербов
Уже с первых минут экскурсии его как-будто загипнотизировало😅: наш гид Александр нашёл к нему подход, вовлекая в поиски старинных гербов
K
Konstantin
22 фев 2025
Я живу в Париже более 20-ти лет, на экскурсию пригласили друзья.
Честно, шел просто за компанию и не ожидал узнать на маршруте по историческому центру что-то новое, ведь так часто бываю
Честно, шел просто за компанию и не ожидал узнать на маршруте по историческому центру что-то новое, ведь так часто бываю
В
Виктория
21 фев 2025
Мы очень благодарны Малхасу. Экскурсия пролетела на одном дыхание, маршрут продуман,много информации,интересно,отвечал на вопросы.
Обязательно ещё раз обратимся к Малхасу за новыми знаниями!
Обязательно ещё раз обратимся к Малхасу за новыми знаниями!
Д
Диана
17 фев 2025
Экскурсия оставила отличное впечатление!
Экскурсия оставила отличное впечатление!

Очень понравилось, что было много важной исторической информации — всё подробно, интересно и без скучных фактов. При этом гид делился лайфхаками от местных, которые точно пригодятся: куда сходить, где вкусно поесть, как сэкономить и увидеть город с неожиданной стороны. Такой баланс истории и практических советов делает экскурсию не только познавательной, но и полезной. Рекомендую!
Очень понравилось, что было много важной исторической информации — всё подробно, интересно и без скучных фактов. При этом гид делился лайфхаками от местных, которые точно пригодятся: куда сходить, где вкусно поесть, как сэкономить и увидеть город с неожиданной стороны. Такой баланс истории и практических советов делает экскурсию не только познавательной, но и полезной. Рекомендую!
