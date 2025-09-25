читать дальше

там по работе и сотни раз гулял с друзьями…



А оказалось!

Все это время, я пробегал мимо столько интересных атмосферных улочек и не обращал внимания на такие красивые детали города, не был погружен в его историю и характер, что теперь получилось, что я как-будто познакомился с Парижем заново, как-будто из приятелей мы перешли на новый уровень доброй теплой дружбы.



Нам очень повезло, чувствовалось на сколько глубоко наш гид Александр погружен в свою профессию и любит то, что делает!

Ему было важно, все ли нам понятно и какие темы нам больше интересны, было атмосферно, увлекательно и местами весело😄



Теперь вернусь к вам со своими парижскими друзьями, которые как и я, считают, что их уже не удивить. Спасибо за новые знания и эмоции!