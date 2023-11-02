По историческому центру Парижа

Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми Средневековья на групповой экскурсии
Париж был крупным западным городом в эпоху Средневековья. Именно поэтому этот период — самый важный в истории его развития.
На велосипедной экскурсии, которая подойдёт как взрослым, так и детям я покажу вам старинные здания и открою их тайны.
Вы увидите дом Николя Фламеля, побываете в деревне Сен-Поль, заглянете на Сите и узнаете любопытные факты о Нотр-Даме и Консьержери.
На велосипедной экскурсии, которая подойдёт как взрослым, так и детям я покажу вам старинные здания и открою их тайны.
Вы увидите дом Николя Фламеля, побываете в деревне Сен-Поль, заглянете на Сите и узнаете любопытные факты о Нотр-Даме и Консьержери.
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём нашу экскурсию с двух редких жемчужин Парижа — старейших домов Николя Фламеля и Прево-де-Маршан.
- Затем я вас проведу в деревню Сен-Поль в квартале Марэ. Сделаем небольшую остановку напротив отеля архиепископов.
- Далее переместимся на остров Сите. Вы увидите главные достопримечательности эпохи, такие как Консьержери и Нотр-Дам де Пари. Я расскажу об истории их создания, объясню, что означают сцены, представленные на фасаде здания. Также вы узнаете, из-за чего собор был под угрозой сноса и как люди относились к религии в Средневековье.
- Затем мы отправимся к Сорбонне, где поговорим о средневековом образовании. Я вам расскажу историю самого первого факультета и о людях, связанных с этим знаменитым местом.
- Затем мы выйдем на бульвар Сен-Жермен. Он был построен позже эпохи Средневековья, но возник около старой церквушки 6 века, которая была королевской усыпальницей. Сен-Жермен — это богатая культурная история, красивые фотографии и знаменитый торговый квартал.
- Закончим экскурсию у главной резиденции королей — знаменитого Лувра.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна как детям, так и их родителям, а также всем тем, кто желает познакомится с Парижем и интересуется историей.
- Предпочтительный возраст детей для участия в экскурсии — от 10 лет.
- В стоимость включена аренда велосипеда. Аксессуары (шлемы и корзинки) предоставляются бесплатно по желанию участников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе центра Помпиду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Daria — ваш гид в Париже
Здравствуйте! Меня зовут Дарья и мне 29 лет. Я закончила исторический факультет в России и продолжила обучение во Франции на факультете Сорбонны. Я живу в Париже 6 лет и не прекращаю открывать новые места и удивляться красоте и многообразности этого города. Я смогла познать культуру Франции изнутри, так как жила долгое время во французской семье, где я получила прекрасный опыт работы с детьми. Сферой моих интересов всегда была и есть история, культура народов, обычаи.
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