По историческому центру Парижа

По средневековому Парижу - на велосипеде

Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми Средневековья на групповой экскурсии

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Париж был крупным западным городом в эпоху Средневековья. Именно поэтому этот период — самый важный в истории его развития.

На велосипедной экскурсии, которая подойдёт как взрослым, так и детям я покажу вам старинные здания и открою их тайны.

Вы увидите дом Николя Фламеля, побываете в деревне Сен-Поль, заглянете на Сите и узнаете любопытные факты о Нотр-Даме и Консьержери.
По средневековому Парижу - на велосипеде
По средневековому Парижу - на велосипеде
По средневековому Парижу - на велосипеде
По средневековому Парижу - на велосипеде
По средневековому Парижу - на велосипеде
По средневековому Парижу - на велосипеде
По средневековому Парижу - на велосипеде
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2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы начнём нашу экскурсию с двух редких жемчужин Парижа — старейших домов Николя Фламеля и Прево-де-Маршан.
  • Затем я вас проведу в деревню Сен-Поль в квартале Марэ. Сделаем небольшую остановку напротив отеля архиепископов.
  • Далее переместимся на остров Сите. Вы увидите главные достопримечательности эпохи, такие как Консьержери и Нотр-Дам де Пари. Я расскажу об истории их создания, объясню, что означают сцены, представленные на фасаде здания. Также вы узнаете, из-за чего собор был под угрозой сноса и как люди относились к религии в Средневековье.
  • Затем мы отправимся к Сорбонне, где поговорим о средневековом образовании. Я вам расскажу историю самого первого факультета и о людях, связанных с этим знаменитым местом.
  • Затем мы выйдем на бульвар Сен-Жермен. Он был построен позже эпохи Средневековья, но возник около старой церквушки 6 века, которая была королевской усыпальницей. Сен-Жермен — это богатая культурная история, красивые фотографии и знаменитый торговый квартал.
  • Закончим экскурсию у главной резиденции королей — знаменитого Лувра.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна как детям, так и их родителям, а также всем тем, кто желает познакомится с Парижем и интересуется историей.
  • Предпочтительный возраст детей для участия в экскурсии — от 10 лет.
  • В стоимость включена аренда велосипеда. Аксессуары (шлемы и корзинки) предоставляются бесплатно по желанию участников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе центра Помпиду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Летние
Остров Сите
Популярные места
Природа и пейзажи
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Нотр-Дам
Университет Сорбонна

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