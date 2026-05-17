По историческому центру Парижа

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равно постаралась найти для нас время, и в итоге у нас получилась экскурсия примерно на 2 часа - для нас это как раз оказалось идеально.

сам формат очень классный: на великах город вообще по-другому ощущается. И детям интересно, и без усталости для всех.

Даша очень спокойно и легко всё рассказывала - без перегруза, но при этом с интересными деталями по основным местам. Она старалась вовлекать и детей тоже, чтобы им было не скучно.

в какой-то момент нас даже немного застал ливень, мы промокли несмотря на дождевики и сделали остановку в кафе подсохнуть, выпили кофе, поели сладостей и потом поехали дальше. Из-за этого вся прогулка получилась какой-то живой и уютной.

в итоге ощущение не «экскурсии по расписанию», а очень приятной прогулки по Парижу. Даше большое спасибо!