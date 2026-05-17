По историческому центру Парижа

В приятной дружеской атмосфере на велосипедной экскурсии, которая подойдёт как взрослым, так и детям я покажу вам старинные здания и открою их тайны. Вы заглянете на Сите и узнаете любопытные факты о Нотр-Даме и Консьержери. Мы остановимся на искусственно созданном острове, где вы увидите первый госпиталь Парижа.
Описание экскурсии
Почему Париж здорово изучать на велосипеде?
Это необычный, но удобный способ познакомиться с городом! Благодаря многочисленным развитым велодорожкам перемещение будет приятным. Мы будем кататься с учётом ритма каждого участника экскурсии и останавливаться для знакомства с достопримечательностями. Каждый сможет почерпнуть интересную информацию о локациях или приметить новые адреса для посещения, найти необычные места для фотографий или просто получить удовольствие от катания на велосипеде по самому романтичному городу. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы и пожелания по маршруту.
Что вас ожидает
- Мы начнём нашу экскурсию с местечка под названием Ле-Аль: ранее здесь располагался крупнейший Парижский рынок. А затем отправимся туда, где находилось первое парижское кладбище.
- Вы познакомитесь с островом Святого Луи и Сите и узнаете, какую роль они сыграли в истории города.
- После мы переместимся на левый берег Парижа к Сорбонне, где поговорим об французской системе образования. Я расскажу о самом первом факультете и поделюсь историями о людях, связанных с ним.
- Затем мы спустимся к построенной в виде треугольника площади Дофина. Остановимся на королевской площади Согласия.
- Наконец, доберёмся до королевского дворца, который изначально принадлежал кардиналу Ришелье
- Закончим нашу экскурсию у главной Парижской резиденции французских королей — Лувра
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна как детям, так и их родителям, а также всем тем, кто желает познакомиться с Парижем и интересуется историей
- Предпочтительный возраст детей — от 10 лет
- В стоимость не включена аренда велосипеда (€18 за чел). Возможна аренда электрического велосипеда (€35 за чел.). Минимальный рост для электрического велосипеда — 158 см
- Аксессуары (шлемы и корзинки) предоставляются бесплатно по желанию участников. Для детей до 12 лет шлем обязателен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе центра Помпиду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 168 туристов
Выпускница Сорбонны по направлению «туризм» и профессиональный гид, я открываю Париж иностранцам и французским путешественникам. В частности, провожу велоэкскурсии, которые пользуются большим спросом и безусловно являются одним из самых популярных способов познакомиться с Парижем быстро и весело.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
мы брали обзорную экскурсию по Парижу на велосипедах с Дашей.
написали буквально за пару дней до нужной даты, и она сразу честно сказала, что день уже почти полностью занят. Но всё
написали буквально за пару дней до нужной даты, и она сразу честно сказала, что день уже почти полностью занят. Но всё
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Спасибо Дарье за экскурсию. были вдвоем с сыном 11 лет. Прокатились по всему центру, почувствовали себя папижанами, освоили велосипедное движение.
Останавливались около интересных объектов, Дарья подбор но рассказывала про них.
Останавливались около интересных объектов, Дарья подбор но рассказывала про них.
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Л
Дарья - наша любовь) Даже супруг, который всегда ко всему относится очень критично,оценил экскурсию очень высоко. Теперь можем сказать, что Париж знаем почти на все 5 пальцев 😃💪Спасибо Дарья! С
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И
С большим удовольствием прокатились на велосипедах по центру с Дарьей. Мы были вдвоем с дочкой 15 лет. Экскурсия интересная, с остановками у достопримечательностей и просто для видео/фото. Дарья ответила на все наши 105 вопросов. Нам все очень понравилось. Спасибо большое!
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Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Сама идеология дает возможность почувствовать себя жителями Парижа - очень круто. Дарье респект✌️
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Д
В день нашей экскурсии шел дождь, поэтому мы решили отказаться от поездки на велосипеде. Дарья сумела подстроится под наши пожелания и провела замечательную пешую экскурсию невзирая на погодные условия. Мы
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