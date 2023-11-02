По историческому центру Парижа

Daria — ваш гид в Париже

Здравствуйте! Меня зовут Дарья и мне 29 лет. Я закончила исторический факультет в России и продолжила обучение во Франции на факультете Сорбонны. Я живу в Париже 6 лет и не прекращаю открывать новые места и удивляться красоте и многообразности этого города. Я смогла познать культуру Франции изнутри, так как жила долгое время во французской семье, где я получила прекрасный опыт работы с детьми. Сферой моих интересов всегда была и есть история, культура народов, обычаи.

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