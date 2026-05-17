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По историческому центру Парижа - на велосипедах

Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох
В приятной дружеской атмосфере на велосипедной экскурсии, которая подойдёт как взрослым, так и детям я покажу вам старинные здания и открою их тайны. Вы заглянете на Сите и узнаете любопытные факты о Нотр-Даме и Консьержери. Мы остановимся на искусственно созданном острове, где вы увидите первый госпиталь Парижа.
5
11 отзывов
По историческому центру Парижа - на велосипедах
По историческому центру Парижа - на велосипедах
По историческому центру Парижа - на велосипедах

Описание экскурсии

Почему Париж здорово изучать на велосипеде?

Это необычный, но удобный способ познакомиться с городом! Благодаря многочисленным развитым велодорожкам перемещение будет приятным. Мы будем кататься с учётом ритма каждого участника экскурсии и останавливаться для знакомства с достопримечательностями. Каждый сможет почерпнуть интересную информацию о локациях или приметить новые адреса для посещения, найти необычные места для фотографий или просто получить удовольствие от катания на велосипеде по самому романтичному городу. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы и пожелания по маршруту.

Что вас ожидает

  • Мы начнём нашу экскурсию с местечка под названием Ле-Аль: ранее здесь располагался крупнейший Парижский рынок. А затем отправимся туда, где находилось первое парижское кладбище.
  • Вы познакомитесь с островом Святого Луи и Сите и узнаете, какую роль они сыграли в истории города.
  • После мы переместимся на левый берег Парижа к Сорбонне, где поговорим об французской системе образования. Я расскажу о самом первом факультете и поделюсь историями о людях, связанных с ним.
  • Затем мы спустимся к построенной в виде треугольника площади Дофина. Остановимся на королевской площади Согласия.
  • Наконец, доберёмся до королевского дворца, который изначально принадлежал кардиналу Ришелье
  • Закончим нашу экскурсию у главной Парижской резиденции французских королей — Лувра

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна как детям, так и их родителям, а также всем тем, кто желает познакомиться с Парижем и интересуется историей
  • Предпочтительный возраст детей — от 10 лет
  • В стоимость не включена аренда велосипеда (€18 за чел). Возможна аренда электрического велосипеда (€35 за чел.). Минимальный рост для электрического велосипеда — 158 см
  • Аксессуары (шлемы и корзинки) предоставляются бесплатно по желанию участников. Для детей до 12 лет шлем обязателен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе центра Помпиду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 168 туристов
Выпускница Сорбонны по направлению «туризм» и профессиональный гид, я открываю Париж иностранцам и французским путешественникам. В частности, провожу велоэкскурсии, которые пользуются большим спросом и безусловно являются одним из самых популярных способов познакомиться с Парижем быстро и весело.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
мы брали обзорную экскурсию по Парижу на велосипедах с Дашей.
написали буквально за пару дней до нужной даты, и она сразу честно сказала, что день уже почти полностью занят. Но всё
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равно постаралась найти для нас время, и в итоге у нас получилась экскурсия примерно на 2 часа - для нас это как раз оказалось идеально.
сам формат очень классный: на великах город вообще по-другому ощущается. И детям интересно, и без усталости для всех.
Даша очень спокойно и легко всё рассказывала - без перегруза, но при этом с интересными деталями по основным местам. Она старалась вовлекать и детей тоже, чтобы им было не скучно.
в какой-то момент нас даже немного застал ливень, мы промокли несмотря на дождевики и сделали остановку в кафе подсохнуть, выпили кофе, поели сладостей и потом поехали дальше. Из-за этого вся прогулка получилась какой-то живой и уютной.
в итоге ощущение не «экскурсии по расписанию», а очень приятной прогулки по Парижу. Даше большое спасибо!

мы брали обзорную экскурсию по Парижу на велосипедах с Дашей.
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Александра
Спасибо Дарье за экскурсию. были вдвоем с сыном 11 лет. Прокатились по всему центру, почувствовали себя папижанами, освоили велосипедное движение.
Останавливались около интересных объектов, Дарья подбор но рассказывала про них.
Спасибо Дарье за экскурсию. были вдвоем с сыном 11 лет. Прокатились по всему центру, почувствовали себя папижанами, освоили велосипедное движение.
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Л
Дарья - наша любовь) Даже супруг, который всегда ко всему относится очень критично,оценил экскурсию очень высоко. Теперь можем сказать, что Париж знаем почти на все 5 пальцев 😃💪Спасибо Дарья! С
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Дарьей очень легко в общении. Детям очень понравилось (11 и 15 лет)Особено Tunnel des Tuileries (Тоннель Тюильри). линная галерея уличного искусства (граффити) в Париже.
Рекомендуем! Дарье-респект. Обязательно по новому маршруту - с Дарьей.

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И
С большим удовольствием прокатились на велосипедах по центру с Дарьей. Мы были вдвоем с дочкой 15 лет. Экскурсия интересная, с остановками у достопримечательностей и просто для видео/фото. Дарья ответила на все наши 105 вопросов. Нам все очень понравилось. Спасибо большое!
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Марина
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Сама идеология дает возможность почувствовать себя жителями Парижа - очень круто. Дарье респект✌️
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Сама идеология дает возможность почувствовать себя жителями Парижа - очень круто. Дарье респект✌️
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Сама идеология дает возможность почувствовать себя жителями Парижа - очень круто. Дарье респект✌️
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Сама идеология дает возможность почувствовать себя жителями Парижа - очень круто. Дарье респект✌️
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Сама идеология дает возможность почувствовать себя жителями Парижа - очень круто. Дарье респект✌️
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Д
В день нашей экскурсии шел дождь, поэтому мы решили отказаться от поездки на велосипеде. Дарья сумела подстроится под наши пожелания и провела замечательную пешую экскурсию невзирая на погодные условия. Мы
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узнали много интересного о городе, истории, памятниках и культуре Парижа. Дарья не только делилась информацией но и компетентно и с юмором отвечала на наши вопросы. А так же помогла нам найти лучшее место, где мы насладились устрицами (очень хотелось). Думаю на велосипеде экскурсия прошла бы тоже очень интересно и познавательно. Мы рекомендуем Дарью нашим друзьям и знакомым. Спасибо!

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