Сервис – не на словах, а на деле, который полностью соответствует принятым стандартам обслуживания. Встреча в аэропорту Парижа с русскоговорящим водителем – это комфорт и ваше сэкономленное время.
На выходе из терминала Вас встретит русскоговорящий водитель с именной табличкой, на которой будет указанная ваша фамилия. Заказать услугу, здесь на сайте проще простого.
Описание трансферВы приедете к месту назначения по кратчайшему пути в максимальной безопасности. Вам не придется платить за любые задержки рейсов, так ваш рейс будет отслеживается онлайн. Для безопасности ваших детей, мы можем обеспечить их детскими сиденьями (до 3 лет) или бустерами. Информация, которую необходимо указать для заказа трансфера в Париже: 1. Дата прилета; 2. Время прилета; 3. Количество человек во время трансфера; 4. Номер рейса; 5. Имя и фамилия (необходимы для именной таблички); 6. Контактный номер телефона; 7. Адрес в Париже.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Париж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
