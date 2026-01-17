Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Сервис – не на словах, а на деле, который полностью соответствует принятым стандартам обслуживания. Встреча в аэропорту Парижа с русскоговорящим водителем – это комфорт и ваше сэкономленное время.



На выходе из терминала Вас встретит русскоговорящий водитель с именной табличкой, на которой будет указанная ваша фамилия. Заказать услугу, здесь на сайте проще простого.

Описание трансфер Вы приедете к месту назначения по кратчайшему пути в максимальной безопасности. Вам не придется платить за любые задержки рейсов, так ваш рейс будет отслеживается онлайн. Для безопасности ваших детей, мы можем обеспечить их детскими сиденьями (до 3 лет) или бустерами. Информация, которую необходимо указать для заказа трансфера в Париже: 1. Дата прилета; 2. Время прилета; 3. Количество человек во время трансфера; 4. Номер рейса; 5. Имя и фамилия (необходимы для именной таблички); 6. Контактный номер телефона; 7. Адрес в Париже.

