Усадьба Мальмезон

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Усадьба Мальмезон
Усадьба Мальмезон
Усадьба Мальмезон
Усадьба Мальмезон

Что вас ожидает 🤩

  • Апартаменты Наполеона и Жозефины
  • Парк около усадьбы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

По преданию, забавное название Мальмезон (Malmaison, в переводе с фр. «дурной дом») досталось этим землям в 10 веке, когда норманны лихо и без лишних угрызений совести грабили все на своем пути в окрестностях Сены, свозив сюда добычу.

«Дурной дом» Мальмезон, пожалуй, одно из немногих мест в мире, где Наполеон Бонапарт, расстегнув две-три пуговицы мундира, мог не строить из себя императора, а просто быть собой. Эта усадьба в 20 км от центра Парижа сегодня известна на весь мир как резиденция Наполеона и его супруги Жозефины.

Практически все экспонаты, которые представлены в музее, связаны с личной жизнью Жозефины и ее императора Наполеона, т. е. представлены те вещи, которыми каждый день они пользовались, и на которые не против посмотреть, большинство туристов. После реконструкции были добавлены еще известные экспонаты, это: портреты семи императоров, трон самого Наполеона, меч, а также кровать, на которой спал и скончался великий воин Наполеон

Экскурсия проходит по апартаментам Наполеона и Жозефины. Вам также будет предоставлено свободное время для посещения парка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в усадьбу не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Стоимость билетов: взрослый - 8 евро (11 евро в период временных выставок)
  • До 18 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно кроме вторника в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно кроме вторника в 09:00

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