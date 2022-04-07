По преданию, забавное название Мальмезон (Malmaison, в переводе с фр. «дурной дом») досталось этим землям в 10 веке, когда норманны лихо и без лишних угрызений совести грабили все на своем пути в окрестностях Сены, свозив сюда добычу.

«Дурной дом» Мальмезон, пожалуй, одно из немногих мест в мире, где Наполеон Бонапарт, расстегнув две-три пуговицы мундира, мог не строить из себя императора, а просто быть собой. Эта усадьба в 20 км от центра Парижа сегодня известна на весь мир как резиденция Наполеона и его супруги Жозефины.

Практически все экспонаты, которые представлены в музее, связаны с личной жизнью Жозефины и ее императора Наполеона, т. е. представлены те вещи, которыми каждый день они пользовались, и на которые не против посмотреть, большинство туристов. После реконструкции были добавлены еще известные экспонаты, это: портреты семи императоров, трон самого Наполеона, меч, а также кровать, на которой спал и скончался великий воин Наполеон

Экскурсия проходит по апартаментам Наполеона и Жозефины. Вам также будет предоставлено свободное время для посещения парка.