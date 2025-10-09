Нотр-Дам сквозь века: тайные символы готики, легенды Парижа и история собора от XII века до реконструкции после пожара.
Описание экскурсииСобор Парижской Богоматери — символ Парижа, полный загадок. Мы отправимся в путешествие сквозь века: от основания в XII веке до реконструкции после пожара 2019 года. Я расскажу, почему Нотр-Дам называют сердцем Франции, какие тайные символы скрыты в архитектуре собора, и какие легенды веками передавались от парижан к парижанам. Мы заглянем в прошлое, полное загадок, и увидим, почему Нотр-Дам — не просто собор, а душа Парижа. Важная информация: Вы узнаете историю Нотр-Дама от закладки первого камня в XII веке до восстановления после пожара 2019 года. Мы разберём тайные символы в архитектуре собора, вспомним легенды и реальные события, связанные с его стенами.
- Услуги гида
Начало: Пересечение quai de la Tournelle и Pont de l’Archevêché, 75004, Paris
Завершение: 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Вы узнаете историю Нотр-Дама от закладки первого камня в XII веке до восстановления после пожара 2019 года. Мы разберём тайные символы в архитектуре собора
- Вспомним легенды и реальные события
- Связанные с его стенами
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 2 отзывах
Е
Елена
9 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Ксения. Все было интересно и познавательно. Рекомендую!
А
Алина
3 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Интересно, информативно!
