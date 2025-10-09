Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нотр-Дам сквозь века: тайные символы готики, легенды Парижа и история собора от XII века до реконструкции после пожара. 5 2 отзыва

Описание экскурсии Собор Парижской Богоматери — символ Парижа, полный загадок. Мы отправимся в путешествие сквозь века: от основания в XII веке до реконструкции после пожара 2019 года. Я расскажу, почему Нотр-Дам называют сердцем Франции, какие тайные символы скрыты в архитектуре собора, и какие легенды веками передавались от парижан к парижанам. Мы заглянем в прошлое, полное загадок, и увидим, почему Нотр-Дам — не просто собор, а душа Парижа. Важная информация: Вы узнаете историю Нотр-Дама от закладки первого камня в XII веке до восстановления после пожара 2019 года. Мы разберём тайные символы в архитектуре собора, вспомним легенды и реальные события, связанные с его стенами.

Начало: Пересечение quai de la Tournelle и Pont de l'Archevêché, 75004, Paris Завершение: 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris Экскурсия длится около 2 часов Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.

Вспомним легенды и реальные события

Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.