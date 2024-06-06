🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 48 отзывов Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту Начало: На площади Сен-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 € 32 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 40 отзывов Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У метро Опера Расписание: ежедневно в 10:00 52 € 47 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 49 отзывов Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы Начало: У фонтана Сан-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 30 € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города Начало: Собор Нотр-Дам от € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении Начало: У Оперы Гарнье от € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город от € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 58 отзывов Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли» 400 € 340 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора Начало: На площади Нотр Дам де Пари от € 65 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Колыбель Парижа Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу € 155 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 50 отзывов Шарм и секреты Парижа в мини-группе Начало: Станция метро Opéra Расписание: каждый день в 10:00 € 47 за человека

Групповая 3.5 часа 51 отзыв Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1) Расписание: Ежедневно в 15:00 € 41 за человека

Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии Начало: У вашего отеля Расписание: по договоренности € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Парижские острова: Сите и Сен-Луи Начало: Площадь Сен-Мишель Расписание: Каждый день с 12 до 14 от € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Париж сквозь время: архитектурный променад Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель) Расписание: каждый день в 10.00 от € 180 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Страшные истории и легенды Парижа Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району Начало: У пирамиды Лувра € 174 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Остров Ситэ - корабль на волнах времени Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней Начало: Метро Pont Neuf от € 107 за всё до 10 чел.