Экскурсии к Нотр-Дам-де-Пари

Найдено 18 экскурсий в категории «Собор Парижской Богоматери» в Париже на русском языке, цены от €27, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400340 за всё до 3 чел.
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от 65 за всё до 15 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
50 отзывов
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
47 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Начало: Площадь Сен-Мишель
Расписание: Каждый день с 12 до 14
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 120 за всё до 4 чел.
Париж сквозь время: архитектурный променад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 3 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от 107 за всё до 10 чел.
Смысл готического собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Смысл готического собора
Начало: Площадь Нотр Дам де Пари
Расписание: понедельник, среда, пятница с 13.30
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
от 60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Символы Парижа
    Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
  • J
    Julija
    2 июня 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Понять Париж за два часа
    Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.
  • W
    Walter
    25 мая 2024
    Символы Парижа
    Анастасия, спасибо большое за интересную прогулку по Парижу и исторические подробности.
  • G
    GALINA
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
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Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Собор Парижской Богоматери»

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  1. Прогулка по эпохам Парижа
  2. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  3. Покорить Париж за 2 часа
  4. Понять Париж за два часа
  5. Символы Парижа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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