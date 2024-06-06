1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
€32 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30€27 за человека
Индивидуальная
2 часа
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от €65 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€47 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
€41 за человека
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Начало: Площадь Сен-Мишель
Расписание: Каждый день с 12 до 14
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Смысл готического собора
Начало: Площадь Нотр Дам де Пари
Расписание: понедельник, среда, пятница с 13.30
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
от €60 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай6 июня 2024Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
- ЕЕлена5 июня 2024Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
- AAlexander5 июня 2024Очень информативно и хорошо продумано.
- ЮЮлия4 июня 2024Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
- ИИрина2 июня 2024Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
- JJulija2 июня 2024Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
- ММаргарита1 июня 2024Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
- ЛЛюдмила27 мая 2024Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.
- WWalter25 мая 2024Анастасия, спасибо большое за интересную прогулку по Парижу и исторические подробности.
- GGALINA25 мая 2024Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Собор Парижской Богоматери»
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