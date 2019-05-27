9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты

Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Тысячи туристов спешат увидеть Собор парижской Богоматери — но лишь единицы могут понять его историю и разгадать непростую символику.

Я помогу вам прочитать Нотр-Дам как открытую книгу: понять его роль в жизни Парижа, узнать тайны химер на фасаде и связать судьбу собора с романом Гюго.

После этой прогулки Нотр-Дам перестанет быть для вас лишь достопримечательностью Парижа, и вы поймете, почему писатели посвящали ему книги, а архитекторы — сердца.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 1 час
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча На площади Нотр Дам де Пари
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты
Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты

Что вас ожидает

О зодчих, архитекторах и химерах
Мы встретимся рядом с собором. Здесь я начну знакомить вас с историей, архитектурными особенностями и удивительными обстоятельствами строительства Нотр-Дам де Пари. Вы узнаете о нескольких поколениях зодчих, возводивших здание, но так и не увидевших его, и о скульпторах, в разное время проектирующих «сердце» Парижа. Разгадаете тайну знаменитых химер, взлетевших на балюстраду собора. А еще увидите изображение Ада и Рая и представите себя на месте средневековых жителей города, которые приходили к собору и читали его символы.

Нотр-Дам де Пари в деталях
Познакомившись с фасадом здания, мы спустимся на набережные левого берега Парижа и я расскажу об остальных частях и деталях собора, а также о том, чем стал Нотр-Дам для Франции и как изменилась его роль с течением времени. Поделюсь фактами о современной религиозной жизни французов. Вы узнаете, как бумажка об отпущении грехов помогла паломникам в строительстве. Разберетесь, почему собор, возведенный с целью вместить в своих стенах всех жителей Парижа, мог быть разрушен и как роман Виктор Гюго спас великое творение архитектурной и художественной мысли.

В завершение я расскажу о пожаре, который произошел 15 апреля 2019 года и свидетелем которого я была, о его последствиях, причинах и планах востановления собора.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.

Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты
Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты
Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты
Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты
Нотр-Дам де Пари — судьба и секреты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На площади Нотр Дам де Пари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Мой родной город — Петербург, где я работала несколько лет в Эрмитаже, рассказывала о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество раз и только два года назад перебралась сюда надолго. Я люблю этот город и стараюсь пробудить к нему любовь в путешественниках!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 мая 2019
Спасибо Анастасии за очень интересную и познавательную экскурсию. Мне и дочкам 11 и 12 лет было очень любопытно услышать историю про декор фасада собора: фантазией в воплощении сценок загробного мира, мук грешников, изуверств служителей ада средневековые архитекторы явно не были обделены. Ну и ,конечно, очень красивые витражи (надеюсь, не сильно пострадали во время пожара). Рассказ произвёл сильное впечатление!
Елена
23 апреля 2019
Экскурсия прошла замечательно. Экскурсовода можно смело рекомендовать. Но это был день Когда Нотр-Дам сгорел. Поэтому вряд ли вам удастся побывать внутри в ближайшие годы. Ужасная трагедия.
14 апреля 2019
Великолепная экскурсия. Поражает глубокое знание темы экскурсоводом. Узнал много нового, несмотря на то, что уже не первый раз в Париже и в соборе Нотр-Дам де Пари. Одно удовольствие иметь дело с компанией Tripster.
21 марта 2019
Самый лучший гид! Очень было приятно познакомиться с Анастасией. Я была с ребенком ,что затрудняло бы любую экскурсию, но она нашла подход к нам и мы все смогли посмотреть, и получить много новой информации. Настя из тех гидов, экскурсии и которых действительно запоминаешь! Такое бывает не часто. В Париже посещали 3 экскурсии с 3 разными гидами и честно, эта была лучшая. Еще очень важно, помимо высоких профессиональных качеств, в Анастасии, есть открытость, желание познакомить с городом и оставить приятные впечатления. В процессе перемещения она рассказывала про быт французов, что создало всю картину в целом.
И конечно Нотр-Дам открылся для меня совсем с новой стороны, мы изучили каждую деталь и символ.
20 марта 2019
Экскурсия была очень интересной. Время пролетело на одном дыхание. узнали много нового и невероятного. Всем рекомендую эту экскурсию.
Коченова
20 марта 2019
Анастасия хороший гид, располагающий к себе, с хорошо поставленной речью. Была с ней на экскурсии по Нотр Даму-очень понравилось. 1,5 часа прошли незаметно. Рекомендую!
15 марта 2019
Анастасия, спасибо за экскурсию!
Познавательно и интересно!
11 марта 2019
Интересно, но ожидания были немного большие. Хотелось услышать больше историй, связанных с Собором, обойти вокруг, рассмотреть с разных точек. Может, было прохладно и ветрено для экскурсии по улице, может под конец дня все устали, но после экскурсии не было ощущения восторга и переполненности . Но все равно интересно, спасибо.
1 марта 2019
Очень понравилась экскурсия!!! Анастасия не только великолепный рассказчик,глубоко знающий предмет повествования, но и человек доброго сердца! Содержательно,непринужденно,интересно!!! Еще и попали в Собор во время ,когда вынесли ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ Иисуса Христа,отстояли очередь и приложились к этой СВЯТЫНЕ!!! Все пазлы сложились !!! Это ли не чудо!!! Спасибо,Анастасия!!!

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