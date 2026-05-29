9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тысячи туристов стремятся увидеть Собор парижской Богоматери, но лишь немногие понимают его историю и символику. Экскурсия позволит вам прочитать Нотр-Дам как открытую книгу: раскрыть его роль в жизни Парижа, узнать тайны химер на фасаде и связать судьбу собора с романом Гюго. После прогулки Нотр-Дам перестанет быть просто достопримечательностью, и вы поймете, почему писатели посвящали ему книги, а архитекторы - сердца

Описание экскурсии

О зодчих, архитекторах и химерах

Мы встретимся рядом с собором. Здесь я начну знакомить вас с историей, архитектурными особенностями и удивительными обстоятельствами строительства Нотр-Дам-де-Пари. Вы узнаете о нескольких поколениях зодчих, возводивших здание, но так и не увидевших его, и о скульпторах, в разное время проектирующих «сердце» Парижа. Разгадаете тайну знаменитых химер, взлетевших на балюстраду собора. А еще увидите изображение Ада и Рая и представите себя на месте средневековых жителей города, которые приходили к собору и читали его символы.

Нотр-Дам-де-Пари в деталях

Познакомившись с фасадом здания, мы спустимся на набережные левого берега Парижа и я расскажу об остальных частях и деталях собора, а также о том, чем стал Нотр-Дам для Франции и как изменилась его роль с течением времени. Поделюсь фактами о современной религиозной жизни французов. Вы узнаете, как бумажка об отпущении грехов помогла паломникам в строительстве. Разберетесь, почему собор, возведенный с целью вместить в своих стенах всех жителей Парижа, мог быть разрушен и как роман Виктор Гюго спас великое творение архитектурной и художественной мысли.

В завершение я расскажу о пожаре, который произошел 15 апреля 2019 года и свидетелем которого я была, о его последствиях, причинах и планах востановления собора.

Организационные детали