9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы встретимся рядом с собором. Здесь я начну знакомить вас с историей, архитектурными особенностями и удивительными обстоятельствами строительства Нотр-Дам-де-Пари. Вы узнаете о нескольких поколениях зодчих, возводивших здание, но так и не увидевших его, и о скульпторах, в разное время проектирующих «сердце» Парижа. Разгадаете тайну знаменитых химер, взлетевших на балюстраду собора. А еще увидите изображение Ада и Рая и представите себя на месте средневековых жителей города, которые приходили к собору и читали его символы.
Нотр-Дам-де-Пари в деталях
Познакомившись с фасадом здания, мы спустимся на набережные левого берега Парижа и я расскажу об остальных частях и деталях собора, а также о том, чем стал Нотр-Дам для Франции и как изменилась его роль с течением времени. Поделюсь фактами о современной религиозной жизни французов. Вы узнаете, как бумажка об отпущении грехов помогла паломникам в строительстве. Разберетесь, почему собор, возведенный с целью вместить в своих стенах всех жителей Парижа, мог быть разрушен и как роман Виктор Гюго спас великое творение архитектурной и художественной мысли.
В завершение я расскажу о пожаре, который произошел 15 апреля 2019 года и свидетелем которого я была, о его последствиях, причинах и планах востановления собора.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено.
Если вы путешествуете большой семьёй или группой, экскурсовод готов предоставить систему радиогид с наушником для вашего удобства
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Нотр-Дам-де-Пари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 2361 туриста
Мой родной город — Петербург, где после окончания исторического факультета СПбГУ я несколько лет работала в Эрмитаже, рассказывая о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество читать дальшеуменьшить
раз, а в 2017 году перебралась сюда надолго.
За годы жизни во Франции успела получить образование в области туризма, провести экскурсии для нескольких тысяч путешественников со всего мира, открыть свою фирму, поработать в сфере антиквариата, проехать эту прекрасную страну вдоль и поперёк, посетить множество интересных мероприятий, привыкнуть к местному менталитету (но не к бюрократии).
Сердце моё отдано Парижу. Я люблю этот город, изучаю его каждый день и с радостью познакомлю вас с ним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Эльвира
Нам с мужем очень понравилась экскурсия по Нотр-Даму с Анастасией (как и все остальные экскурсии, которые мы с ней брали). Анастасия очень увлекательно объяснила нам весь символизм наружного убранства собора, читать дальшеуменьшить
после чего мы быстро прошли внутрь и подробно поговорили о том, как возводился этот великий собор, посмотрели на тысячелетние витражи и вдохновились тем, как упорно трудились средневековые мастера над этим шедевром.
Анастасия даже присутствовала в соборе в тот момент, когда там произошло возгорание в 2019 году, и поделилась с нами своими эмоциями от произошедшего, а потом рассказала об исторической реконструкции. Полное погружение в историю Нотр-Дама обеспечено
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Новгородова
Анастасия - прекрасный гид! Красивая, умная, интеллигентная и очень приятная. Подробно рассказала про легендарный собор, историю строительства, внутреннее и внешнее убранство. Остались в восторге! Спасибо
Анастасия
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна! Спасибо за Ваш отзыв. Рада, что дождь не стал помехой для нашей беседы о соборе и все получили удовольствие об экскурсии. Я в том числе 😉
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Е
Евгения
Потрясающая экскурсия, Анастасия лучший гид в Париже по уровню преподнесения информации. Время экскурсии пролетело как одно мгновение, настолько было интересно и познавательно. Спасибо большое, однозначно рекомендую.
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Т
Тамара
Я была с детьми (13 и 16 лет) на экскурсии с Анастасией по Нотр Даму. Нам всем очень понравилась структура рассказа, детям было понятно и интересно. Особенно было интересно о фактах, о которых я нигде бы не узнала. Рекомендую на все 💯
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Анастасия
Невозможно приехать в Париж и не увидеть Нотр-Дам. И крайне трудно его оценить по достоинству без знающего гида. Именно таким специалистом для нас была Анастасия. По всем вопросам - в котором читать дальшеуменьшить
часу лучше прийти, с какой стороны начать осмотр, почему здесь то, а там - это, все расскажет, покажет, заинтересует и вдохновит глубже изучить, прочитать и рассмотреть. Не пожалели ни разу! Хотим ещё!!!!
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М
Мария
Самый лучший гид! Очень было приятно познакомиться с Анастасией. Я была с ребенком,что затрудняло бы любую экскурсию, но она нашла подход к нам и мы все смогли посмотреть, и получить читать дальшеуменьшить
много новой информации. Настя из тех гидов, экскурсии и которых действительно запоминаешь! Такое бывает не часто. В Париже посещали 3 экскурсии с 3 разными гидами и честно, эта была лучшая. Еще очень важно, помимо высоких профессиональных качеств, в Анастасии, есть открытость, желание познакомить с городом и оставить приятные впечатления. В процессе перемещения она рассказывала про быт французов, что создало всю картину в целом. И конечно Нотр-Дам открылся для меня совсем с новой стороны, мы изучили каждую деталь и символ.
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