А Александр Париж для детей 7-12 лет Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо

Е Елена Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!

A Alexander Прогулка по эпохам Парижа Очень информативно и хорошо продумано.

Ю Юлия Символы Парижа Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.

И Ирина С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌

И Ирина Символы Парижа Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)

J Julija Страшные истории и легенды Парижа Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!

М Маргарита Прогулка по эпохам Парижа Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!

Ю Юлия Прогулка по эпохам Парижа Ксения провела нам очень интересную экскурсию, интересно и познавательно!