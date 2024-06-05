Религиозные экскурсии по святым местам Парижа

Найдено 49 экскурсий в категории «Святые места» в Париже на русском языке, цены от €27, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
«Особое внимание уделим двум готическим «симфониям в камне» — собору Парижской Богоматери и капелле Сент-Шапель»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«А у самого Нотр-Дама: рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
«Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 190 за всё до 10 чел.
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
«у собора Нотр-Дам отделим факты от городских мифов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 10 чел.
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
«Потом мы направимся к Шатле, я расскажу об эволюции этого квартала, о дягилевских сезонах, мы увидим «Чрево Парижа» и самую мистическую парижскую церковь»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
«Великолепная Гранд Опера де Пари — истинный храм искусств, посетить который стоит с человеком, имеющим прямое отношение к музыке»
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
«Следом я покажу собор Парижской Богоматери и объясню, почему в средние века к нему пешком шли паломники из дальних стран»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Нотр-Дам-де-Пари — на острове Ситэ вас обязательно покорит великолепный собор, а история этих мест откроется с рассказами о том, какими их увидел Цезарь»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Париж для детей 7-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
«На экскурсии дети примут активное участие в процессе: дорисуют башни главного собора, расшифруют послания на его фасаде и узнают, что означают линии на площади перед ним»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
2 часа
55 отзывов
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
«Вы увидите собор, о котором Гюго написал роман в 300 страниц, перейдёте самый старый мост, названный тем не менее понт Нёф (Новый мост)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3229 за человека
Лувр сквозь века и эпохи
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
«Кроме того, вы рассмотрите остатки греческих храмов, римские скульптурные портреты, роспись стен Помпей, саркофаги и скульптуру Бойца из коллекции Боргезе»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 200 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Именно здесь находится сердце Парижа – величественный собор Нотр-Дам-де-Пари»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
«А еще вы увидите конную скульптуру Генриха IV — французского короля, который остановил кровопролитные религиозные войны»
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
«А по пути мы обсудим, как Париж смог отвоевать статус столицы у более «легитимных» претендентов на эту роль и причём здесь религия»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
«Мы проедем мимо Дома инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и отправимся к величественному Собору Парижской Богоматери»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400340 за всё до 3 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
По следам парижских алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
«По дороге я также покажу вам место, где в средние века находился «Двор Чудес», церковь, которую связывают с сатанистами и черными мессами, колонну Екатерины Медичи, обязательно расскажу об известных астрологах и их правдивых предсказаниях»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
«Вы увидите готический собор 12 века, астрономические часы, легендарную площадь, на которой в 1431 году была казнена Жанна д’Арк, а позднее возведена церковь в её честь»
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
«Вы узнаете, кого называли «инвалидами» и что особенного в Саркофаге Наполеона, услышите легенды Монмартра и историю Святого Дионисия Парижского и увидите три самых больших собора города — Нотр-Дам, Сакре-Кёр и Сан-Дени»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Париж с высоты в квартале Марэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
«А обойдя главные точки квартала, вы заберётесь на одну из крыш Марэ и оттуда увидите правильный квадрат площади Вогезов, церковь-жемчужину Сакре-Кёр, собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Шартр. Послания из Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
«Искусствоведы называют его «готическим королём»: это единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился в почти первозданном виде, и именно здесь хранится одна из величайших христианских реликвий — Покров Богородицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
470 за всё до 9 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
«Религиозные фанатики Гизы и подробности Варфоломеевской ночи»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160112 за всё до 10 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
«Постепенно мы достигнем главного Аббатского храма, который начал возводиться в начале 11 века — прекрасный образец пламенеющей готики, устремлённой ввысь»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
«Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (одна из самых старых в Париже)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
Лувр для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«А чтобы ощутить себя настоящими фараонами, побываем в египетском храме и полюбуемся на сфинксов и мумий»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
195 за всё до 5 чел.
С Версалем на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
160 за всё до 4 чел.
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Нотр-Дам де Пари - судьба и секреты
Узнать историю и изучить архитектуру главного французского собора
Начало: На площади Нотр Дам де Пари
«Поделюсь фактами о современной религиозной жизни французов»
16 июня в 13:00
18 июня в 13:00
от 65 за всё до 15 чел.
Колыбель Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу
«Попытаемся заглянуть во дворик бывшего монастыря, которому покровительствовала сама королева Франции- Анна Австрийская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Латинский квартал Парижа: путешествие в сердце французской истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: По договоренности с путешественником
«Вы увидите французский храм знаний, являющийся сердцем Латинского квартала, который, к слову, стали так называть, потому что в средневековый период все школы этого квартала преподавали исключительно на латинском языке»
Сегодня в 10:00
11 июня в 15:00
222178 за всё до 4 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
История, достопримечательности и уникальная атмосфера двух островов в сердце французской столицы
«Остров Святого Людовика: старинные особняки и набережные, магазинчики с французскими региональными продуктами, самое вкусное мороженое французской столицы, барочная церковь Святого Людовика времен Трех Мушкетеров»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
«Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку»
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
32 за человека
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
50 отзывов
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
«Вместе с гидом в ходе экскурсии вы вспомните историю Квазимодо и Эсмеральды, которую нам поведал Виктор Гюго, и узнаете о все сокровищах Собора Парижской Богоматери»
Расписание: каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
47 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
«Самую красивую церковь Парижа — Мадлен»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Королевский Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Старинная церковь Сен-Жермен-л’Осеруа, где в течение столетий молились короли и королевы Франции»
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
160 за всё до 6 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Мы проедем по берегам Сены, увидим Лувр и остров Сите с собором Парижской Богоматери»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Начало: Площадь Сен-Мишель
«Затем мы погрузимся в атмосферу жизни средневековых людей и попробуем представить себя на месте тех, кто возводил Собор Парижской Богоматери»
Расписание: Каждый день с 12 до 14
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 120 за всё до 4 чел.
Париж сквозь время: архитектурный променад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
«Прогулка начнется около собора Нотр Дам де Пари, мы разберемся почему же (»
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 3 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
«От Лувра до Городской Ратуши, от Собора Парижской Богоматери до Нового Моста нас будут преследовать призраки, убийства, черная магия, астрология, пытки и жуткие казни»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou...
«Внутри мы проведём время в тишине, так как это действующая церковь»
19 июля в 14:45
23 авг в 14:45
30 за человека
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Остров Ситэ - корабль на волнах времени
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Начало: Метро Pont Neuf
«Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери, — одна из самых посещаемых достопримечательностей Парижа и, как и ранее, это действующий храм»
1 июля в 11:30
8 июля в 08:00
от 107 за всё до 10 чел.
Прогулки по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
«Мы познакомимся с базиликой Сакре-Кёр изнутри (вход бесплатный) и узнаем, почему в ней уже много лет запрещена фотосъемка, что означают гравировки на ее стенах и мозаика, украшающая купол храма»
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от 107 за всё до 10 чел.
Смысл готического собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Смысл готического собора
Начало: Площадь Нотр Дам де Пари
«Собор Парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари)»
Расписание: понедельник, среда, пятница с 13.30
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
от 60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Париж для детей 7-12 лет
    Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Символы Парижа
    Очень комфортное общение. Анастасия умеет подстраиваться под настроение, темп слушателей. Информация преподносится доступно, понятно, запоминаемо. Спасибо, приятно время прошло:)
  • J
    Julija
    2 июня 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Ксения провела нам очень интересную экскурсию, интересно и познавательно!
  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Париж
    Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка по эпохам Парижа
  2. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  3. Покорить Париж за 2 часа
  4. Обзорный тур - свидание с Парижем
  5. С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Святые места" можно забронировать 49 экскурсий и билетов от 27 до 1 050 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1996 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 49 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 1996 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам