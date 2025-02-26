Всего пара часов в утреннем городе, и вы узнаете массу будоражащих исторических фактов, разберётесь в тонкостях современной жизни и прочувствуете магию Парижа. Мы вспомним знаменитые книги и фильмы, которые связаны со столицей Франции, обратим внимание на звуки и запахи. И всё это — на фоне Лувра, Консьержери и других культовых мест!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание экскурсии

Наше приключение начнётся на Гревской площади, где когда-то танцевала Эсмеральда.

Вы ощутите, как город сбрасывает дрёму, а по улицам стремительно несётся аромат кофе и круассанов.

Вы увидите:

Гревскую площадь и мэрию города

и мэрию города Собор Нотр-Дам-де-Пари , воспетый Гюго

, воспетый Гюго Капеллу Сент-Шапель , витражи которой признаны самыми красивыми в мире

, витражи которой признаны самыми красивыми в мире Средневековый дворец Консьержери , где Мария-Антуанетта провела последние дни

, где Мария-Антуанетта провела последние дни Пон-Нёф (Новый мост) — старейший мост города

— старейший мост города Мост искусств — первый железный мост Парижа

— первый железный мост Парижа Набережную Сены , где по утрам пахнет кофе с лёгкими нотками ванили

, где по утрам пахнет кофе с лёгкими нотками ванили Место нападения викингов на Париж, где до сих пор можно услышать звон их доспехов

Гид расскажет вам о тайнах острова Сите, где зародился Париж. И покажет романтическое место, связанное с фильмами «Иллюзия обмана», «Амели», «Анна Каренина», «Секс в большом городе», «Полночь в Париже», «Ангел-А» и другими.

Организационные детали