Всего пара часов в утреннем городе, и вы узнаете массу будоражащих исторических фактов, разберётесь в тонкостях современной жизни и прочувствуете магию Парижа.
Мы вспомним знаменитые книги и фильмы, которые связаны со столицей Франции, обратим внимание на звуки и запахи. И всё это — на фоне Лувра, Консьержери и других культовых мест!
Мы вспомним знаменитые книги и фильмы, которые связаны со столицей Франции, обратим внимание на звуки и запахи. И всё это — на фоне Лувра, Консьержери и других культовых мест!
Описание экскурсии
Наше приключение начнётся на Гревской площади, где когда-то танцевала Эсмеральда.
Вы ощутите, как город сбрасывает дрёму, а по улицам стремительно несётся аромат кофе и круассанов.
Вы увидите:
- Гревскую площадь и мэрию города
- Собор Нотр-Дам-де-Пари, воспетый Гюго
- Капеллу Сент-Шапель, витражи которой признаны самыми красивыми в мире
- Средневековый дворец Консьержери, где Мария-Антуанетта провела последние дни
- Пон-Нёф (Новый мост) — старейший мост города
- Мост искусств — первый железный мост Парижа
- Набережную Сены, где по утрам пахнет кофе с лёгкими нотками ванили
- Место нападения викингов на Париж, где до сих пор можно услышать звон их доспехов
Гид расскажет вам о тайнах острова Сите, где зародился Париж. И покажет романтическое место, связанное с фильмами «Иллюзия обмана», «Амели», «Анна Каренина», «Секс в большом городе», «Полночь в Париже», «Ангел-А» и другими.
Организационные детали
- Прогулка завершается во дворе Лувра, чтобы вам было удобно продолжить знакомство с городом (например, воспользоваться опцией приоритетного прохода и посетить Мона Лизу)
- Прогулку можно продлить ещё на час (доплата 15€; маршрут: место работы Эмили в Париже (героини сериала), дворец Ришелье, Вандомская площадь, сад Тюильри, опера Гарнье, Пале-Рояль и Театр французской комедии)
- Все локации мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Отель де Виль (в прошлом Гревская площадь)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 10621 туриста
Я Криста — историк архитектуры и ваш гид в Париже, профессионально увеличиваю ваши впечатления и эмоции от посещения города уже более 10 лет! Во Франции защитила диссертацию на тему созданияЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
26 фев 2025
С нами провела время экскурсовод Людмила - красивая энергичная интересная девушка. Погуляли 2 часа вместе, вспомнили исторически значимые события и даты для Парижа и посмотрели на связанные с этим места. Также узнали и новое - где снимали сериал Эмили в Париже, и вообще чем живет Париж сегодня, расспросили прл Олимпиаду 2024. Было увлекательно и интересно! Однозначно рекомендую!
А
Александр
26 дек 2024
Идеальное знакомство с историческим центром города - насыщенное и погружающее. Гид Малхас увлек нас своими историями так, что было ощущение как-будто мы путешествуем во времени.
Стала понятна структура города, его история
Стала понятна структура города, его история
А
Антон
24 дек 2024
На этой экскурсии мы не только увидели красоту Парижа в каждой его детали, но и благодаря нашему прекрасному харизматичному гиду Саше открыли для себя душу и сердце города!
Наш гид обладал
Наш гид обладал
В
Виктория
22 дек 2024
Мы третий раз в Париже и возвращаемся всегда к вам! ❤️
В этот раз приехали к открытию Нотр Дам, поэтому и экскурсию выбрали с акцентом на эту локацию. Огромное спасибо гиду
В этот раз приехали к открытию Нотр Дам, поэтому и экскурсию выбрали с акцентом на эту локацию. Огромное спасибо гиду
К
Карина
22 дек 2024
Логичное повествование.
Интересный маршрут.
Дружелюбный и харизматичный гид.
Прекрасное фото на память в подарок.
Все что нужно для знакомство с городом и ярких впечатлений! Рекомендую и желаю вашей команде всяческих успехов! Гиды и информационная поддержка в вотсап между экскурсиями - на высоте, я почувствовала, что приехала в Париж к заботливым друзьям!
Интересный маршрут.
Дружелюбный и харизматичный гид.
Прекрасное фото на память в подарок.
Все что нужно для знакомство с городом и ярких впечатлений! Рекомендую и желаю вашей команде всяческих успехов! Гиды и информационная поддержка в вотсап между экскурсиями - на высоте, я почувствовала, что приехала в Париж к заботливым друзьям!
Inna
4 дек 2024
Были на экскурсии "Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите" с гидом Валерией. Остались довольны, было интересно и информативно. Спасибо Валерии за позитивный настрой и готовность делиться знаниями. Рекомендуем!
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