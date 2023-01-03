Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Описание

Поместье, в котором находится Музейный комплекс, имеет одноименное с ним название. Знаменитый дворец Шантии, построенный на огромной скале, окружен со всех сторон прозрачными водами пруда, многократно отражаясь в нем. К замку ведет один из мостиков, перекинутый через гигантский и довольно глубокий ров.

Владельцами дворца в свое время были семьи Монморанси, Бурбонов и Орлеанских. Каждая семейная династия оставляла свой след замке, приумножая его богатства. Сохранившиеся до нашего времени коллекции живописи представлены такими знаменитыми художниками как великий Рафаэль, Ван Дейк, Пьеро ди Козимо, Филиппино Липпи.

Прекрасно сохранились миниатюры Жака Фуке. Здесь же представлены работы Пуссена, голландских маринистов, Теодора Руссо, Энгра, Делакруа и многих других мастеров эпохи Возрождения. Коллекции живописи, хранящиеся в сокровищницах замка Шантии, по значимости относят на второе место после Лувра.

Главный дворец комплекса находится в центре прекрасного пруда и окружен до самого горизонта удивительными по красоте парковыми зонами и водоемами. Выглядит он по-королевски торжественно и внутри: позолоченные элементы интерьера, великолепные люстры, уникальная роспись на плафонах, мраморные лестницы и витражи из Экуана, скульптурные композиции, мозаика из Помпие, старинная посуда, удивительная живопись в залах – все это великолепие создавалось веками.

Созданная Генрихом Орлеанским в Шантии библиотека насчитывает сегодня до 30 тысяч книг и около 700 редких манускриптов. В бесценной коллекции в том числе имеется 13 000 книг и рукописей, относящихся к числу наиболее редких, например псалтырь королевы Ингеборг Дании, жены Филиппа-Августа, и не менее знаменитый «Часослов», принадлежащий герцогу Беррийскому с миниатюрами Фуке.