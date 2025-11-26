Живопись, ожившая в природе Живерни — это живое полотно, созданное Клодом Моне, где каждый цветок и тень тщательно продуманы художником, а воздух наполнен его вдохновением и эмоциями. Прогулка по саду и дому Моне Во время экскурсии вы пройдёте по меняющимся сезонам цветочным аллеям, увидите знаменитый пруд с кувшинками, перейдёте через японский мостик — символ импрессионизма, и посетите дом с мастерской, где хранятся палитры и предметы быта художника. Перемена ритма и вдохновение Всего час пути из Парижа — и вы окажетесь в другом измерении, где городской шум сменяется тихой гармонией природы и искусства, наполняющей душу покоем. Важная информация:

Место встречи: Ваш отель (Париж) • Формат: Индивидуальная экскурсия (1–6 человек) • Продолжительность: 5–6 часов • Совет: Лучше приезжать весной или летом, когда сад особенно живописен.