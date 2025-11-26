Отправьтесь в Живерни — деревню, где Клод Моне создал свой собственный мир, ставший воплощением импрессионизма.
Вы увидите знаменитый сад с японским мостиком, прудом с кувшинками и цветочными аллеями, а также дом художника, где сохранилась атмосфера его жизни и творчества.
Описание экскурсии
Живопись, ожившая в природе Живерни — это живое полотно, созданное Клодом Моне, где каждый цветок и тень тщательно продуманы художником, а воздух наполнен его вдохновением и эмоциями. Прогулка по саду и дому Моне Во время экскурсии вы пройдёте по меняющимся сезонам цветочным аллеям, увидите знаменитый пруд с кувшинками, перейдёте через японский мостик — символ импрессионизма, и посетите дом с мастерской, где хранятся палитры и предметы быта художника. Перемена ритма и вдохновение Всего час пути из Парижа — и вы окажетесь в другом измерении, где городской шум сменяется тихой гармонией природы и искусства, наполняющей душу покоем. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Живерни
- Сад и дом Клода Моне
Что включено
- Трансфер с водителем
- Экскурсия лицензированного гида
Что не входит в цену
- Билеты в Дом-музей Клода Моне
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Место встречи: Ваш отель (Париж)
- Формат: Индивидуальная экскурсия (1-6 человек)
- Продолжительность: 5-6 часов
- Совет: Лучше приезжать весной или летом, когда сад особенно живописен
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
