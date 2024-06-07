Выездные экскурсии из Парижа

Найдено 44 экскурсии в категории «Выездные» в Париже на русском языке, цены от €65, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
294 за всё до 4 чел.
Большое знакомство с Версалем
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
65 за человека
Живерни - шедевр Клода Моне
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа
Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени
17 июня в 10:00
18 июня в 13:00
300 за всё до 3 чел.
Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
360 за всё до 10 чел.
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже
Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок
17 июня в 10:30
18 июня в 13:30
280 за всё до 3 чел.
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
260 за всё до 6 чел.
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 7 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
570 за всё до 4 чел.
Шартр. Послания из Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
470 за всё до 9 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
534 за всё до 6 чел.
Бесподобный Версаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
52 отзыва
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
790 за всё до 4 чел.
С Версалем на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
160 за всё до 4 чел.
Живые полотна Клода Моне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Живые полотна Клода Моне
Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни
Начало: Ж/д вокзал города Вернон
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
320 за всё до 4 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
338 за всё до 5 чел.
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
615 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в резиденции французских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
650 за всё до 3 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
475 за человека
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
87 отзывов
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
71 за человека
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 975 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: у вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
285 за человека
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Начало: Забираем из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно кроме вторника
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 325 за всё до 3 чел.
Трансфер Париж в Диснейленд
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
99 за всё до 7 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
84 за человека
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
650 за всё до 4 чел.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа
Начало: Забираем из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно кроме понедельника
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 338 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Расписание: 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
600 за всё до 3 чел.
Из Парижа - в сафари-парк Туари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
320 за всё до 4 чел.
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
267 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
  • О
    Оля
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
  • Я
    Яна
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
    Очень понравилась данная прогулка! Виды захватывающие, места аутентичные. Приятно было провести этот день с Анной. Спасибо за приятную прогулку!
  • A
    Andrey
    25 мая 2024
    Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
  • O
    Olga
    23 мая 2024
    Версаль Великолепный
    Важная ремарка, экскурсия длится не 4, как заявлено, а всего 2,5 часа. Это несколько омрачило впечатление, из объяснения Лауры мы
    читать дальше

    поняли, что сюда включено время дороги гида к Версалю и обратно. Не очень понятно почему это заявлено как часть экскурсии. В остальном экскурсия понравилась, много интересных фактов и непринужденная манера подачи информации, так что даже детям было интересно.

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный
  • Е
    Елизавета
    20 мая 2024
    Легенды острова Мон-Сен-Мишель
    Прекрасная экскурсия! Константин великолепный рассказчик, с удовольствием слушали историю Мон-Сен-Мишель. Экскурсия прошла в спокойном темпе, что нам очень понравилось. Всем советую)
  • M
    Mihhail
    20 мая 2024
    Бесподобный Версаль
    Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!
    Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
  1. Версаль Великолепный
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  3. Живерни - шедевр Клода Моне
  4. Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
  5. Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Выездные" можно забронировать 44 экскурсии от 65 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 586 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Парижа и местам Франции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции
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