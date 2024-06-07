🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида € 294 за всё до 4 чел.

Групповая 3.5 часа 92 отзыва Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S... Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 € 65 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Живерни - шедевр Клода Моне Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления Начало: По договоренности с путешественником 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Версальский дворец: живая история королей Франции Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок € 280 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции € 260 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Париж провинциальный Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины Начало: У выхода из метро CORVISART от € 170 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан Начало: От вашего отеля в Париже 615 € 554 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне Начало: Рядом с Триумфальной аркой € 570 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Шартр. Послания из Средневековья Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор € 470 за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея € 534 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 52 отзыва Бесподобный Версаль Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни Начало: По договоренности € 300 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка Начало: По договоренности с путешественником 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Легенды острова Мон-Сен-Мишель Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии Начало: Остановка бесплатного шаттла € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Популярное предложение VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса € 790 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов С Версалем на «ты» Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Живые полотна Клода Моне Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни Начало: Ж/д вокзал города Вернон € 320 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Фонтенбло - ослепительный дворец История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов € 338 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Из Парижа - в чарующую Нормандию Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам Начало: У вашего отеля в Париже € 590 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад € 615 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Парижа - в резиденции французских монархов Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене € 650 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции Начало: По договоренности с путешественником 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено) Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус Начало: В месте вашего проживания € 475 за человека

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 87 отзывов Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца € 71 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено) Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина Начало: У вашего отеля от € 975 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 1 отзыв Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа) Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда Начало: у вашего отеля в Париже Расписание: ежедневно в 08:00 € 285 за человека

Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа Начало: От вашего отеля в Париже Расписание: индивидуально от € 550 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа Начало: Забираем из Вашего отеля Расписание: Ежедневно кроме вторника от € 325 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже Расписание: В любой день, в любое время 24/7 € 99 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 33 отзыва По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии Начало: В районе метро Saint-Michel Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00 € 84 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers € 650 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей € 350 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа Начало: Забираем из Вашего отеля Расписание: Ежедневно кроме понедельника от € 338 за всё до 3 чел.

Билеты 7 часов Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон Начало: В холле вашего отеля в Париже Расписание: 09:30 € 600 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Из Парижа - в сафари-парк Туари Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов € 320 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки Начало: возле Версальского дворца € 267 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем Начало: У входа в терминал аэропорта € 100 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено) Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом Начало: У вашего отеля от € 1 050 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Винный тур в Шабли из Парижа За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин Начало: У вашего отеля в Париже € 975 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем Начало: У отеля или аэропорта € 100 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов Влюбиться в Шампань за 1 день Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции Начало: В холле вашего отеля в Париже € 780 за всё до 4 чел.