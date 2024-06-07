1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
€294 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€65 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа
Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени
17 июня в 10:00
18 июня в 13:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже
Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок
17 июня в 10:30
18 июня в 13:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615€554 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
€570 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Шартр. Послания из Средневековья
Погулять по мировой столице витражного искусства и посетить уникальный Шартрский собор
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
€470 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€790 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Версалем на «ты»
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: на ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Живые полотна Клода Моне
Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни
Начало: Ж/д вокзал города Вернон
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€338 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€615 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€650 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€475 за человека
Групповая
3.5 часа
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€71 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: у вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€285 за человека
Индивидуальная
12 часов
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Начало: Забираем из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно кроме вторника
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
€99 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
€84 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная поездка в Живерни, музей Клода Моне из Парижа
Начало: Забираем из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно кроме понедельника
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €338 за всё до 3 чел.
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Расписание: 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- ООля7 июня 2024Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
- ЯЯна7 июня 2024Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
- AAlexander5 июня 2024Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
- ККсения31 мая 2024Очень понравилась данная прогулка! Виды захватывающие, места аутентичные. Приятно было провести этот день с Анной. Спасибо за приятную прогулку!
- AAndrey25 мая 2024Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
- OOlga23 мая 2024Важная ремарка, экскурсия длится не 4, как заявлено, а всего 2,5 часа. Это несколько омрачило впечатление, из объяснения Лауры мы
- ИИгорь23 мая 2024Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
- ЕЕлизавета20 мая 2024Прекрасная экскурсия! Константин великолепный рассказчик, с удовольствием слушали историю Мон-Сен-Мишель. Экскурсия прошла в спокойном темпе, что нам очень понравилось. Всем советую)
- MMihhail20 мая 2024Александра прекрасный гид и очень приятный человек. Подача материала доступная, время экскурсии пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Выездные»
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