Легенды острова Мон-Сен-Мишель

Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Если вы любите Францию, но устали от городской суеты Парижа, приглашаю вас в путешествие на северо-западное побережье, на остров Мон-Сен-Мишель.

Этот уникальный скалистый остров-крепость — самая посещаемая достопримечательность Франции, после Эйфелевой башни, и одно из красивейших мест в мире.
4.92
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Кроме своей красоты это место примечательно множеством легенд и загадок. Согласно рукописи X века, в 708 году епископу Оберу из города Авранша, находящегося неподалёку от горы, во сне явился Архангел Михаил, который повелел построить на скале церковь в его честь. Епископ не придал сну должного внимания. Тогда на следующую ночь архангел явился ему ещё раз. На третий раз архангел пронзил голову епископа перстом. Обер наконец понял серьёзность послания и построил часовню в честь явления архангела Михаила. Череп епископа с отверстием от перста Михаила епископа хранится по сей день в местном музее.

Программа

  • Наша экскурсия начнётся около памятника неолита — огромного менгира, который находится недалеко от острова-монастыря. Каменная глыба, высотой 12 метров и весом около 120 тонн, датируемая 4 — 5 тысячелетием до нашей эры, до сих пор остаётся загадкой для учёных. Вы узнаете о языческих культах кельтов, которые жили на этой территории до прихода франков. Такой же алтарь друидов находился в глубине скалы острова Мон-Сен-Мишель, здесь совершались языческие обряды с приношением человеческих жертв.
  • Когда мы достигаем самого монастыря, то пройдем по новому лёгкому мосту, который соединяет остров с материком, и окажемся перед главными королевскими воротами. Отсюда начинается единственная улица деревни, которая находится у подножия скалы. Здесь располагаются сувенирные лавки и ресторанчики.
  • По крутой лестнице Гранд Дэгре мы поднимемся к воротам аббатства и попадём в зал Подаяний. Отсюда начнётся наше восхождение по внутренним помещениям монастыря, мы познакомимся с его архитектурными особенностями и историей, а также сможем взглянуть на древнейшую церковь монастыря — Нотр-Дам-су-Терр (10 век).
  • Затем пройдём по Крипте Толстых Столпов и окажемся в Оссуарии, где в 12 веке было основано монастырское кладбище. Постепенно мы достигнем главного Аббатского храма, который начал возводиться в начале 11 века — прекрасный образец пламенеющей готики, устремлённой ввысь.
  • Из собора мы попадаем в сад Клуатр, расположенный между небом и землёй, —идеальное место для размышлений о высоком. Считается, что прочитанные здесь молитвы будут быстрее услышаны Богом. Здесь вы почувствуете течение времени и дух Мон-Сен-Мишель, который по праву считается национальным духом Франции.

Организационные детали

  • Часы посещения монастыря — с 10.00 до 17.00
  • Монастырь стоит на высокой гранитной скале, внутри находится бесконечное количество лестниц. Правильно оцените ваше физическое состояние! Если с вами маленький ребёнок в коляске, то лучше всего взять специальный рюкзачок, так как эта экскурсия с коляской не возможна.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начнется в монастыре Мон-Сен-Мишель. Добраться до монастыря можно из Парижа.
  • Добраться до города Ренн можно поездом из Парижа с вокзала Gare Montparnasse. Найти вокзал в Париже очень просто — вам нужно доехать на метро до станции Montparnasse Bienvenue. Поезд из Парижа до Ренна идет около 2 часов, стоимость билета в одну сторону в районе 80 евро на человека. Билеты туда/обратно лучше купить заранее.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обзорная экскурсия и фотосессия в монастыре по вашему желанию
  • Дополнительные расходы: трансфер, билет на территорию монастыря (9 евро), стоимость еды в кафе или ресторанах

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Остановка бесплатного шаттла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
20 мая 2024
Прекрасная экскурсия! Константин великолепный рассказчик, с удовольствием слушали историю Мон-Сен-Мишель. Экскурсия прошла в спокойном темпе, что нам очень понравилось. Всем советую)
А
10 мар 2024
Спасибо за прекрасную экскурсию.
Константин в целом очень эрудированный человек с широким кругозором. Нам очень понравилось, всем рекомендуем.
Спасибо за прекрасную экскурсию.
П
1 ноя 2023
Отличная экскурсия, Константин профессионал
Отличная экскурсия, Константин профессионал
К
16 июля 2023
Экскурсия прошла замечательно! Мон-Сан-Мишель нас покорил.
Спасибо Константину!
Экскурсия прошла замечательно! Мон-Сан-Мишель нас покорил.
Sergey
19 июля 2021
Очень интересно. В рассказе Константина много того, что не найдёшь в интернете.
д
1 мар 2020
Понятно, интересно. И сама я бы не успела за день это увидеть. Спасибо за впечатления.
Т
27 дек 2019
Прекрасная экскурсия! Константин - очень интересный гид, глубоко погружен в тему, не торопится, улавливает интересы туристов, предлагает дополнительные остановки по пути следования в интересных местах. Были в декабре, поток туристов
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небольшой - и это плюс, так как спокойно можно прогуливаться и наслаждаться видами. Были в ресторане, где подают фирменный омлет - в сезон туда не попасть, а мы чудесно пообедали. Всем рекомендую!

Е
24 дек 2019
Мы очень остались довольны этой экскурсией. Наш гид встретил нас на вокзале, а так же доставил и проводил на вокзал после. Очень мягкий, вежливый и отзывчивый Константин. Ответил на все
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наши вопросы, Доступно и впечатляюще рассказывал об истории Мон-Сан-Мишеля. По дороге на остров, показал нам аутентичную Бретань с ее истоками и легендами. После экскурсии помог с выбором ресторана и бретонских блюд. Очень рекомендуем всем, кто хотел бы ощутить дух и атмосферу Мон-Сан-Мишеля. И провести время с пользой, и в приятной компании.

О
3 ноя 2019
Спасибо Константину за отличную экскурсию. Он не только встретил нас на вокзале в Ренне, провёл по оптимальному маршруту, интересно рассказал про историю Мон Сен Мишель, даже то, чего нет в интернете, но и помог добраться обратно в Париж, когда после забастовки не было ни одного билета на поезд.
Д
12 окт 2019
Спасибо за чудесную экскурсию в Мон- Сан- Мишель замечательному гиду Константину. Увлекательное путешествие в историю Франции и волшебные виды природы Нормандии навсегда останутся с нами. Дарья. Октябрь 2019.
А
20 авг 2019
Несмотря на то что была в Мон-Сан-Мишеле третий раз, была достаточно теоретически и практически подготовлена, и заказывала экскурсию больше для членов своей семьи и друзей, я осталась очень довольной и
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что очень важно заинтересованной содержанием экскурсии, представленной Константином. Многие факты и материалы были абсолютно новыми и я бы сказала, разжигающие аппетит к дальнейшим знаниям к этому историческому памятнику. Константин очень внимательный гид, учитывающий специфику группы(у нас было 3 маленьких ребенка), и помог так выстроить саму экскурсию и маршрут, что всем участникам было неутомительно и комфортно. Еще раз спасибою

Ю
6 мая 2018
Очень познавательно было знакомство с этим чудесным местом благодаря Константину.
Знание материала и явный интерес к истории позволил нам е ограничивать себя вопросами Мон Сан Мишель. Спасибо за терпение и деликатностью, знания и интерес к теме
Т
10 мар 2018
Константин, спасибо за доброжелательность и отзывчивость! Константин проявил инициативу и предложил заехать по пути в нетуристические места, в т. ч. Деревушку, где мы погуляли по местному рынку, зашли в древний
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костел, купили отличные сувениры и недорого (не магнитики, а матроски), провел нас по ним и рассказал историю. Вот это было интересно! Мон-сен-мишель рекомендую к посещению в нетуристический сезон, т. к. народу было ооочень много, и это слегка испортило впечатление. На обратном пути заедьте в Сен-Мало, если будет пара часов! Он прекрасен со своим сверкающим песком!

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