Если вы любите Францию, но устали от городской суеты Парижа, приглашаю вас в путешествие на северо-западное побережье, на остров Мон-Сен-Мишель. Этот уникальный скалистый остров-крепость — самая посещаемая достопримечательность Франции, после Эйфелевой башни, и одно из красивейших мест в мире.

Описание экскурсии

Кроме своей красоты это место примечательно множеством легенд и загадок. Согласно рукописи X века, в 708 году епископу Оберу из города Авранша, находящегося неподалёку от горы, во сне явился Архангел Михаил, который повелел построить на скале церковь в его честь. Епископ не придал сну должного внимания. Тогда на следующую ночь архангел явился ему ещё раз. На третий раз архангел пронзил голову епископа перстом. Обер наконец понял серьёзность послания и построил часовню в честь явления архангела Михаила. Череп епископа с отверстием от перста Михаила епископа хранится по сей день в местном музее.

Программа

Наша экскурсия начнётся около памятника неолита — огромного менгира, который находится недалеко от острова-монастыря. Каменная глыба, высотой 12 метров и весом около 120 тонн, датируемая 4 — 5 тысячелетием до нашей эры, до сих пор остаётся загадкой для учёных. Вы узнаете о языческих культах кельтов, которые жили на этой территории до прихода франков. Такой же алтарь друидов находился в глубине скалы острова Мон-Сен-Мишель, здесь совершались языческие обряды с приношением человеческих жертв.

Когда мы достигаем самого монастыря, то пройдем по новому лёгкому мосту, который соединяет остров с материком, и окажемся перед главными королевскими воротами. Отсюда начинается единственная улица деревни, которая находится у подножия скалы. Здесь располагаются сувенирные лавки и ресторанчики.

По крутой лестнице Гранд Дэгре мы поднимемся к воротам аббатства и попадём в зал Подаяний. Отсюда начнётся наше восхождение по внутренним помещениям монастыря, мы познакомимся с его архитектурными особенностями и историей, а также сможем взглянуть на древнейшую церковь монастыря — Нотр-Дам-су-Терр (10 век).

Затем пройдём по Крипте Толстых Столпов и окажемся в Оссуарии, где в 12 веке было основано монастырское кладбище. Постепенно мы достигнем главного Аббатского храма, который начал возводиться в начале 11 века — прекрасный образец пламенеющей готики, устремлённой ввысь.

Из собора мы попадаем в сад Клуатр, расположенный между небом и землёй, —идеальное место для размышлений о высоком. Считается, что прочитанные здесь молитвы будут быстрее услышаны Богом. Здесь вы почувствуете течение времени и дух Мон-Сен-Мишель, который по праву считается национальным духом Франции.

Организационные детали

Часы посещения монастыря — с 10.00 до 17.00

Монастырь стоит на высокой гранитной скале, внутри находится бесконечное количество лестниц. Правильно оцените ваше физическое состояние! Если с вами маленький ребёнок в коляске, то лучше всего взять специальный рюкзачок, так как эта экскурсия с коляской не возможна.

Как проходит экскурсия

Экскурсия начнется в монастыре Мон-Сен-Мишель. Добраться до монастыря можно из Парижа.

Добраться до города Ренн можно поездом из Парижа с вокзала Gare Montparnasse. Найти вокзал в Париже очень просто — вам нужно доехать на метро до станции Montparnasse Bienvenue. Поезд из Парижа до Ренна идет около 2 часов, стоимость билета в одну сторону в районе 80 евро на человека. Билеты туда/обратно лучше купить заранее.

Что входит в стоимость, а что — нет