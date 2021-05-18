Полезная информация о Париже

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Местное время в Париже
19:4718
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаПариж
По-английскиParis
Это столицаПариж является столицей Франции
Статья о городеСтатья о Париже
Население города2 138 551 чел.
АэропортыБовэ-Тиль BVA, Шарль де Голль CDG, Le Bourget LBG, Ватри XCR, Villa Coublay VIY, Paris Cergy Pontoise POX, Орли ORY
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота42 м. от уровня моря

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Париж
Париж — всё, что вы хотели знать о Париже
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