Полезная информация о Париже
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Местное время в Париже
19:4718
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Париж
|По-английски
|Paris
|Это столица
|Париж является столицей Франции
|Статья о городе
|Статья о Париже
|Население города
|2 138 551 чел.
|Аэропорты
|Бовэ-Тиль BVA, Шарль де Голль CDG, Le Bourget LBG, Ватри XCR, Villa Coublay VIY, Paris Cergy Pontoise POX, Орли ORY
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|42 м. от уровня моря
Подробная статья
Париж — всё, что вы хотели знать о Париже
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