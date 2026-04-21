Париж глазами парижанина: культурная прогулка с фотоаппаратом
Увидеть главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
От Эйфелевой башни до Монмартра — я покажу вам все символы Парижа. С комфортом, без спешки, с паузами на кофе с круассаном и обед по-французски. А ещё расскажу об истории, культуре, современной жизни и секретах французского шарма.
И пофотографирую вас на фоне Парижа, чтобы сохранить ваши впечатления от встречи с прекрасным городом.
Начнём с визитной карточки города — Эйфелевой башни и смотровой площадки Трокадеро. Отсюда открываются лучшие панорамы
Затем отправимся к Триумфальной арке и прогуляемся по Елисейским Полям
Исторический центр и архитектурные шедевры
Вы увидите Собор Парижской Богоматери и здание городской Ратуши (Hôtel de Ville)
Пройдёмся по площади Лувра с пирамидой и по саду «Тюильри»
Продолжим маршрут через Площадь Согласия и Вандомскую площадь — два центра французской истории и архитектуры
Париж искусства и культуры
Полюбуемся роскошным фасадом Парижской оперы (Гарнье)
Заглянем в знаменитые Галереи Лафайет с куполом и смотровой площадкой
По дороге увидим легендарный «Мулен Руж»
Прогуляемся в старинном квартале художников с уютными улочками, галереями и потрясающей панорамой
Завершим у базилики Сакре-Кёр
По пути мы будем делать остановки для фото и в кафе. При желании задержимся в понравившихся локациях дольше — я не буду вас торопить.
Фотографии
По время прогулки я поснимаю вас на зеркальный фотоаппарат — без дополнительной оплаты
Сразу после прогулки все снимки я передам вам без обработки через WeTransfer
Ориентировочный тайминг поездки: 9:30 — встреча у вашего отеля 10:00–10:30 — Трокадеро, панорамы башни 10:45–11:15 — Эйфелева башня (прогулка вокруг) 11:30–12:00 — Триумфальная арка и Елисейские поля 12:30–14:00 — обед по желанию 14:15–14:40 — Собор Парижской Богоматери (осмотр снаружи, фото) 15:00–15:50 — Ратуша (Hôtel de Ville) 16:15–16:25 — Лувр, сад «Тюильри» 16:50–17:15 — Площадь Согласия 17:30–18:10 — Вандомская площадь 18:30–18:45 — Парижская опера (Гарнье) 19:00–19:45 — Галери Лафайет (купол, виды на город) 20:00–20:10 — Мулен Руж (осмотр снаружи, фото) 20:30–20:45 — Монмартр и базилика Сакре-Кёр 21:00 — завершение экскурсии и передача фотографий
Организационные детали
В течение дня мы останавливаемся на подземных парковках, чтобы не тратить время на поиск места, а также для вашей безопасности и комфорта
Поездка проходит на комфортабельном авто бизнес-класса Peugeot 508 RXH. Мобильный 5G-интернет доступен по запросу
Я снимаю на профессиональный зеркальный фотоаппарат Nikon, а также могу пофотографировать и поснимать видео на ваш смартфон. Все материалы передам без редактирования через WeTransfer или Yandex Disk в конце поездки
Специального оборудования для людей с ограниченной мобильностью в машине нет
Расходы на питание не входят в стоимость — я дам рекомендации по ресторанам и кафе
Если мы не уложимся в отведённое на экскурсию время, можем немного задержаться без доплаты
ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€374
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жорж — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 124 туристов
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира.
Провожу читать дальшеуменьшить
экскурсии по Парижу, а также поездки в Живерни — к дому и садам Моне, по Нормандии, включая Руэн, Этрета и пляжи Дня D, в Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и Брюгге. Каждая экскурсия спокойная, увлекательная и полна сюрпризов.
Фотография — моё увлечение. Беру с собой зеркальный Nikon и дарю гостям снимки без обработки, чтобы остались живые воспоминания.
С образованием в международном бизнесе и логистике я веду туристическую компанию и слежу, чтобы экскурсии были комфортными и насыщенными. Свободно говорю по-французски, английски, русски и немецки, а на учёбе был отличником по языкам.
Присоединяйтесь ко мне в Париже и за его пределами — создадим воспоминания на всю жизнь.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Самый мой лучший день в Париже!!! Я сюда прилетаю третий раз и за один день побывала везде, где раньше ездила целую неделю! Жорж очень интересно рассказывает и я узнала много читать дальшеуменьшить
нового! Жорж очень эрудирован, много знает и если вас что-то зацепило и интересно - расскажет более подробно. Интересно было как мне, которая в Париже не первый раз, так и моему сыну подростку, который впервые в Париже. А сколько замечательных фотографий!!! очень сложно было выбрать сюда😉 Вообщем - день в Париже с Жоржем -лучшее решение!!! Вернусь однозначно!!!
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Элеонора
очень интересный собеседник, интелегентный наш гид Жорж показал Париж с самых красивых ракурсов. рассказал про историю и современность, накормил в самом первом ресторане Парижа! получили огромное удовольствие от общения и экскурсии. а фото после прогулки (на диске) – просто божественные! огромное спасибо!
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Надежда
Невероятная экскурсия по Парижу с гидом Жоржем! Увидела весь город, узнала потрясающие истории и получила в подарок целую фотосессию от профессионала. Жорж знает все самые красивые ракурсы и умеет показать Париж так, что влюбляешься в него с первого взгляда. Самый теплый и душевный прием, море позитива и знаний. Однозначно рекомендую! Спасибо за прекрасные воспоминания!
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Н
Нушофарид
Хочу поблагодарить Жоржа за прекрасно организованную экскурсию. За день удалось посетить самые знаковые места Париже в комфортной обстановке в компании гида, прекрасно владеющего русским языком. Жорж - прекрасный фотограф, отличный читать дальшеуменьшить
собеседник и талантливый гид. С ним точно не соскучитесь, а бонусом у вас будет миллион удачных кадров и приятные воспоминания с поездки. Взять тур на машине - было лучшим решением, поскольку хоть и прошли за день 20000 шагов, благодаря отдыху и остановкам в машине не чувствовалась усталость до конца дня. Однозначно буду рекомендовать данный тур и Жоржа своим друзьям и знакомым.
+1
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А
Александра
Получилось так, что у меня был 1 день на Париж. И хотелось максимально все успеть, да еще и с чемоданом.. Я счастлива, что компанию мне составил именно Жорж! Очень тактичный человек, интересный читать дальшеуменьшить
рассказчик, гид - который делает свою профессию с любовью и вниманием к деталям. Тронула любовь к русской истории и русскоговорящим в целом. Париж открылся во всей красе. Не ожидала, что успеем все и даже больше) Однозначно рекомендую именно Жоржа С ним безопасно, спокойно, интересно и вкусно) После экскурсии уже на следующий день у вас будет +100500 классных необычных фото и видео Останется ощущение, что Вы знаете город на все 100! Жду новые поездки и новые экскурсии с Жоржем!
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Mariia
Экскурсия оставила просто невероятные впечатления! Потрясающе провела время: было очень интересно, душевно, красиво и с комфортом! Столько увлекательных бесед, полезной информации и приятных моментов в одном месте — это редкость. Посетила читать дальшеуменьшить
море классных локаций и остались просто невероятно классные фото и видео, а также очень тёплые воспоминания. Жорж, спасибо за атмосферу, внимание и любовь к тому, что ты делаешь для своих гостей!
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