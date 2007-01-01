Главная
Франция
Париж
Фото Парижа
🇫🇷
Франция
Экскурсии в Париже
Париж
О городе
Страховка для Франции
Авиабилеты
Хорошие фотографии Парижа в высоком разрешении
Фотографии города Парижа (Франция) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Париж
Сувениры в лавке Парижа
Сувенир евро-пазл с флагом Франции
Весенний Париж, Франция
Триумфальная арка, Париж, Франция
Собор Нотр-Дам, Париж, Франция
Пантеон, Париж, Франция
Музей Орсе, Париж, Франция
Мост через Сену, Париж, Франция
©
Christopher Michel from San Francisco, USA
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Прямо под Эйфелевой башней
©
Alexander Migl
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Световое шоу
©
gadl
,
CC BY-SA 2.0
, via Wikimedia Commons
Вот такие очереди бывают в особенно загруженные дни
©
Tilo 2007
,
CC BY-SA 2.0
, via Wikimedia Commons
Билетная касса
©
Joseolgon
,
CC BY-SA 4.0
, via Wikimedia Commons
Восковые фигуры Гюстава Эйфеля и Томаса Эдисона в музее
©
Guilhem Vellut from Paris, France
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Третий уровень, смотровая
©
Guilhem Vellut from Paris, France
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Смотровая площадка второго этажа
©
Guilhem Vellut from Paris, France
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Первый этаж Эйфелевой башни
©
Gunasekar
,
CC BY-SA 3.0
, via Wikimedia Commons
Бюст Гюстава Эйфеля у северной колонны
©
Guilhem Vellut from Paris, France
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Лестница на второй этаж
©
Taxiarchos228
, FAL, via Wikimedia Commons
Лифт Эйфелевой башни
©
Joe deSousa
, CC0, via Wikimedia Commons
Эйфелева башня, главная достопримечательность Парижа, поэтому добраться до неё не составит труда
©
Louis Rousselet
, Public domain, via Wikimedia Commons
Строительство Эйфелевой башни, июль 1888 год
©
Al Ianni
,
CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons
Эйфелева башня во всей красе с Марсового поля
Carrete, одно из многочисленных кафе в Париже
Галерея Лафайет в Париже, Франция
Версальский дворец, Париж, Франция
Триумфальная Арка, Париж, Франция
50 авеню Елисейских полей, Париж, Франция
Вид на Эйфелеву башню, Париж, Франция
Лувр, Париж, Франция
Собор Парижской Богоматери, Франция
Эйфелева башня ночью, Париж, Франция
Экскурсионная парижская карта Paris Pass,
Мемориал Шоа, Париж, Франция
Кладбище Пер-Лашез, Париж, Франция
Танцы, танцы...куда же без них💃
Парижские катакомбы, Франция
Дом-музей Виктора Гюго, Париж, Франция
Кинофестиваль под открытым небом, Париж, Франция
Традиционный военный парад 14 июля на Елисейских полях, Франция, Париж
Вид на город с Монмартра, Париж ,Франция
Весна в Люксембургском саду, Париж, Франция
Flora Danica ресторан на Елисейских полях, Париж, Франция
ХОРОШО
🧭
ТАМ