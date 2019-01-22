Перед поездкой стоит прочитать и узнать о Париже столице Франции, как можно больше, о том, куда сходить, что посмотреть, что поесть, что выпить, в какой музей сходить и на какую улицу сходить с друзьями

Мост через Сену, Париж, Франция

Поэты, художники, драматурги, писатели, журналисты и многие другие писали о своей любви к этому городу ... действительно, трудно не влюбиться в Париж. Это место, которое источает культуру, изысканность, класс и стиль. И, как и миллионы до нас, мы также влюбились в этот город. Как сказал Хемингуэй: «Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой.». Париж гигантский, с тысячами лет истории. Чтобы увидеть город, нужно потратить целую жизнь, и все места, перечисленные в этой статье, — лишь малая часть того, что может предложить город.

Что посмотреть и чем заняться

Пойти в музей

Музей Орсе, Париж, Франция

Конечно основное внимание туристов привлекает Лувр, но в городе есть много других замечательных музеев. Обязательно посетите музей Орсе, чтобы увидеть великолепные работы импрессионистов, изумительный музей Родена, музей Холокоста (один из лучших в мире), музей Оранжери (больше импрессионистов) и интересный музей канализации. В городе так много музеев, что вам не на что посмотреть😆!

Музей Орсе, Париж, Франция

Прогуляйтесь по Елисейским полям

Flora Danica ресторан на Елисейских полях, Париж, Франция

Это очень престижный проспект в Париже с кинотеатрами, кафе, роскошными фирменными магазинами. Это также одна из самых известных улиц в мире, простирающаяся от Триумфальной арки до Лувра. Она всегда переполнена туристами и всё достаточно дорого, но это отличное место для посещения ночных клубов или фотографирования в течение дня. Приходите сюда рано утром, чтобы увидеть место совершенно пустынным. Это время для отличных фотографий.

Проспект Елисейские Поля, Париж, Франция

Посетите Патеон

Пантеон, Париж, Франция

Расположенное в Латинском квартале, это неоклассическое здание изначально было построено как церковь, но потом было превращено в государственное захоронение для французских героев, таких как Мария Кюри, Виктор Гюго, Жан-Жак Руссо, Луи Брайль и Вольтер. Высота и масштаб этого здания просто фантастические. Не поленитесь и посетите места захоронения французских героев. Входная плата составляет около 7,50 евро.

Пантеон, Париж, Франция

Отдых в Люксембургском саду

Весна в Люксембургском саду, Париж, Франция

Люксембургский сад является крупнейшим общественным парком в Париже. В саду находится чуть более ста статуй, памятников и фонтанов, разбросанных по всей территории. Утром вы увидите много бегунов. За ланчем в хороший день в парке полно людей, которые устраивают пикник (что мы очень рекомендуем сделать вам!).

Люксембургский сад, Париж, Франция

Осмотр города с Монмартра

Вид на город с Монмартра, Париж ,Франция

Дом, где проживают голодные художники на протяжении десятилетий, отсюда открывается потрясающий вид на Париж. Это место с единственной винодельней в черте города и оно отлично подойдет для тех, кто хочет посетить места пребывания таких людей, как Хемингуэй и Гертруда Штайн.

Монмартр, Париж, Франция

Нотр-Дам

Собор Нотр-Дам, Париж, Франция

Парижский готический шедевр был построен между 1163-1334 гг. Поднимитесь с севера башни на юг, чтобы оценить каменную кладку, и посмотреть крупным планом на галерею химер, фантастических птиц и зверей, глядя на балюстраду. Внешний фасад был почищен в последние годы, но внутри есть немного того старого грязного готического очарования. Чтобы подняться на башню, придётся выложить 10 евро. Время работы с 10:00 утра до 17:30 вечера каждый день, за исключением некоторых праздников.

Нотр-Дам, Париж, Франция

Триумфальная арка

Триумфальная арка, Париж, Франция

Этот памятник стоит в центре площади Шарля де Голля и является одним из самых известных достопримечательностей Парижа. Посетители могут подняться на 284 ступеньки, чтобы добраться до вершины Арки, где они получают информацию об истории города, а также с арки открываются некоторые панорамные виды ( стоимость 8 евро). Это одно из наших любимых мест, чтобы посмотреть на город.

Триумфальная арка, Париж, Франция

Отпразднуйте День взятия Бастилии

Традиционный военный парад 14 июля на Елисейских полях, Франция, Париж

Каждое 14 июля в Париже празднуется печально известный штурм Бастилии, который случился во время Французской революции 1789 года. В этот день проходит большой, традиционный парад и прекрасный, всем известный салют. Это французский день независимости и один из самых оживленных дней в стране.

Познакомьтесь с кино на пленэре

Кинофестиваль под открытым небом, Париж, Франция

Каждый июль и август в Париже выставляют надувной экран в парке де Ла-Виллет, что находится в 9-м округе. Кинотеатр под открытым небом очень популярен среди местных жителей, обычно они приходят смотреть фильм, принося с собой еду и вино!

Парк Ла-Виллет, Париж, Франция

Посетите дом-музей Виктора Гюго

Дом-музей Виктора Гюго, Париж, Франция

Эта красивая квартира датируется 1605 годом. Самым известным её резидентом был писатель Виктор Гюго, который переехал сюда, когда ему было 30 лет. В его старой квартире сейчас находится музей, посвященный его жизни и писательскому делу. Музей довольно маленький, но любители Гюго (как и мы) найдут его очень интересным. Открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.

Дом-музей Виктора Гюго, Париж, Франция

Поднимитесь по парижским катакомбам

Парижские катакомбы, Франция

Под городом Парижем вы найдете сотню туннелей. Французское сопротивление использовало эти туннели во время Второй мировой войны, и там процветали рейв-партии в течение 90-х годов. В этом лабиринте туннелей находятся знаменитые парижские катакомбы. Здесь вы можете посетить туннели и увидеть старые захоронения города. Это одно из самых причудливых и крутых мест Парижа, которое часто пропускают туристы. Катакомбы открыты ежедневно с 10:00 до 20:30, кроме понедельника. Посещение стоит 27 евро.

Катакомбы Парижа, Франция

Танцуй всю ночь напролет

Танцы, танцы...куда же без них💃

Прогулка среди надгробий

Кладбище Пер-Лашез, Париж, Франция

Кладбище Пер-Лашез, Париж, Франция

Мемориал Шоа

Мемориал Шоа, Париж, Франция

Мемориал де ла Шоа (Музей Холокоста) — один из самых детальных музеев Холокоста, который мы когда-либо видели. Это отрезвляющее место, тут стоит побывать и вспомнить об ужасах нашего недавнего прошлого.

мемориал Шоа, Париж, Франция

Лучшее время для посещения Парижа

Весенний Париж, Франция

Нет «лучшего» времени — теплые месяцы означают пикники и парки, но также и толпы народу. В холодные месяцы небо серое, но туристов меньше. В Париже всегда есть чем заняться, в независимости от сезона, в летнее время, это всевозможные концерты на открытом воздухе, зимой фееричные каникулы.

Парижская Погода

Январь самый холодный месяц со средней температурой 5 ° C. Июль самый жаркий месяц со средней температурой 20 ° C.

Типичные расходы в Париже

Экскурсионная парижская карта Paris Pass,

Цены на хостелы

Хостелы в Париже не дешевые. Особенно те, что находятся ближе к основным достопримечательностям Парижа, стоят они дорого — около 30 евро в сутки за комнату с 6-ю кроватями. Вы можете найти недорогие хостелы в таких районах, как Монмартр или Латинский квартал (например, комната с 6-ю кроватями по цене от 20 евро и комнаты с 10-ю кроватями по 17 евро за ночь). В летний сезон и в выходные дни цены смещаются в сторону повышения. Стоимость двухместных номеров начинается от 80 евро за ночь. Во многих хостелах предоставляется бесплатное постельное белье, а в некоторых также предлагается бесплатный завтрак (который в Париже, как правило, состоит из выпечки, круассанов и другого печеного хлеба с пастой Nutella и вареньем, запивая крепким кофе). В городе не так много хороших хостелов, но мы предлагаем вам не упустить следующие:

Святой Христофор

3 утки

Цены на бюджетные отели

Вы можете найти двухзвёздочные бюджетные отели, начинающиеся с 50 евро за ночь, которые находятся в пределах мили или двух от центра города. В этих отелях есть бесплатный WiFi. Номера с большим количеством удобств, таких как кондиционер и бесплатный завтрак, начинаются с 60 евро. На Airbnb вы можете урвать общие комнаты в апартаментах в среднем за 23 евро за ночь, а некоторые из них стоят всего 17 евро. Но также вы можете найти целые квартиры/дома в среднем за 54 евро за ночь, в то время как некоторые из них стоят всего 23 евро.

Средняя стоимость еды

Будьте готовы, что ужин в хорошем ресторане, включая вино обойдётся вам в 25-40 евро. Если хотите сэкономить, старайтесь избегать туристических зон, где цены примерно на 10-30% выше. К счастью, самостоятельная покупка еды — это дешево. В городе много магазинов хлеба, сыра, рынков и мясных магазинов. Можно купить подходящие продукты и устроить пикник в одном из многочисленных городских парков. Самостоятельное приготовление еды обойдется вам примерно в 9-15 евро, в зависимости от того, что вы покупаете и покупаете ли вы алкоголь. Еда в городских магазинах на вынос, такая как: готовые бутерброды, блины или фаст-фуд обычно стоит от 6 до 10 евро. Если вы хотите поесть в ресторане (в конце концов, французы известны своими кулинарными изысками!), закажите комплексное меню, которое обычно состоит из 2-3 блюд, а обойдётся оно вам примерно в 20 евро. Чтобы сэкономить ещё больше денежек, рассмотрите ланч вместо ужина (который во Франции до сих пор обычно состоит из 2 блюд). Если готовить самостоятельно, то в среднем в неделю на одного человека уйдёт около 50 евро (это основной набор продуктов питания), но если вы найдете бакалейную лавку с хорошими скидками, такую ​​как например Aldi или Lidl, вы потратите намного меньше.

Транспортные расходы

Парижская система общественного транспорта является одной из самых всеобъемлющих и эффективных в мире. У каждого другого блока есть остановка метро (метро). Одноразовый билет на метро/автобус стоит 1,90 евро (2 евро, если вы покупаете его в автобусе). «Карнет» из 10 одноразовых билетов стоит около 14,50 евро, или же вы можете купить однодневный пропуск на все виды общественного транспорта (автобус, метро, ​​трамваи и пригородные поезда, называемые RER) примерно за 11,65 евро. Дневной абонемент ParisVisite также даёт вам скидки на некоторые основные достопримечательности Парижа. Вы можете купить билеты на любой станции метро.

Примечание: Есть ещё более дешёвые дневные проездные, если вам меньше 26 лет, а также льготные цены в выходные и праздничные дни, но о них вы можете прочитать только на французских сайтах. Если вы хорошо говорите на французском языке и вам меньше 26 лет, вы можете купить эти льготные билеты. Таксив городе стоят дорого (проезд стоит минимум 6,50 евро, независимо от того, куда вы едете). Но иногда ими всё же приходится пользоваться, если вы например, опоздали на последний поезд метро ночью, тогда в помощь вам Uber так как он является более дешевым вариантом, чем любое другое городское такси, с базовым тарифом в 1 евро и стоимостью 0,25 за минуту/1 евро за км. Поезд RER до аэропорта имени Шарля де Голля стоит около 10 евро и занимает около 40 минут.

Советы по экономии денег

На чём можно сэкономить в Париже

Скидки в Лувре — посещение Лувра по пятницам бесплатное (если вам меньше 26 лет), а также в первое воскресенье каждого месяца с октября по март. Закрыт Лувр по вторникам. Он расположен в центре города и имеет две остановки метро. Купите карту метро — в Париже более 300 станций метро, ​​так что очень легко передвигаться по городу. Дневной проездой стоит всего 11,65 €. Более того, если вы покупаете 10 билетов или «книжку», это стоит всего около 14,50 €, что намного дешевле, чем 1,90 € за каждый отдельный билет. Дневная абонементная карта ParisVisite также дает вам скидки на некоторые достопримечательности Парижа. Пикник— так как в Париже много красивых парков и открытых садов, было бы неправильно не воспользоваться этим. Продукты в городе стоят дёшево, но если конечно вы делаете покупки самостоятельно. Купите немного хлеба, сыра и мяса в местных магазинах и устроите пикник на открытом воздухе. Это весело и будет стоить вам намного меньше, если бы вы пообедали в кафе или ресторане. Paris Museum Pass (Музейная карта Парижа) — это предоплаченная карта, которая даёт вам доступ к более чем 70 музеям и памятникам по всему Парижу. Стоимость двухдневной — 42 €, четырехдневная карта — всего 56 €, шестидневная — 69 €. Эта карта идеально подходит для любителей музеев и для любого, кто хочет сэкономить деньги и проходить без очередей. Поскольку большинство людей всё равно пойдут в музеи, советуем приобрести Paris Museum Pass, карта гарантированно позволит вам сэкономить деньги. Paris Pass — это увеличенная версия Парижской музейной карты, предназначенная для людей, которые собираются в короткие сроки осмотреть достопримечательности. Вы можете приобрести двухдневную карту за 117 €, четырехдневную карту за 173 € или шестидневную за 210 €. Она включает в себя МНОЖЕСТВО достопримечательностей, возможность не стоять в очередях, а также бесплатный автобусный тур. Бесплатный вход в музей— все национальные музеи предоставляют бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца. Если вам случится в этот день быть в Париже и вы захотите посетить какой-то музей, знайте о потенциально большой толпе и длинных очередях. Поужинайте во время обеда — рестораны в Париже не дешевое удовольствие. Но во время обеда, они делают предварительное меню за 10-15 евро. Это те же самые блюда, которые вы заказали бы на ужин, но за половину стоимости. Когда мы были в Париже, мы всегда кушали в кафе и ресторанах во время обеда, так что вы можете вкушать восхитительные французские блюда не потратив на них все свои средства! Готовьте еду — лучший способ сэкономить в путешествии — это готовить еду самостоятельно. Во многих хостелах, кемпингах и гостевых домах есть кухни. Нет кухни? Возьмите с собой контейнер, столовые приборы и сделайте бутерброды или салат на ходу. Каучсерфинг — в этом городе очень много людей предоставляющих жилье путешественникам бесплатно. Мы настоятельно рекомендуем на сайте найти жилье, желательно с кухней, место для отдыха и местного друга, чтобы показал вам город. Сообщество здесь очень активное и дружелюбное! Экономьте деньги на поездках — Uber намного дешевле, чем любое другое такси, и это лучший способ передвигаться по городу, если вы не хотите ждать автобус. Опция Uber Pool — это возможность разделить поездку с кем-то. Однако лучший способ сэкономить и осмотреть город — прогуляться пешком!

Что стоит знать перед посещением Парижа

Что нужно знать о Париже, прежде чем отправиться туда?

Париж — это разнообразный, развивающийся город, поэтому многие из голливудских стереотипов оставляйте дома. Попробуйте выучить хоть немного французских слов и одеться немного элегантнее, чем обычно, но, в конце концов, сильно не напрягайтесь. Даже парижане носят кроссовки, хотя как правило модные.

Подведем небольшой итог

Париж, это город инсайдеров, погруженный в богатую историю беспорядков и революций. Каждый квартал уникален и, хотя лето является самым популярным временем для посещения, каждый сезон по-своему неотразим.

От холмистых мощеных улиц Монмартра с его богатой историей художников и кабаре в стиле бель-эпок до быстро облагораживающего района Бельвиль. Парижане иногда шутят, что они посещают музеи так же часто, как и ванну, и чтобы по-настоящему понять Париж, нужно погрузиться в художественную культуру города. Помимо Лувра и Музея Орсе, обязательно познакомьтесь с культурой в обновленном Музее Пикассо и новом Фонде Louis Vuitton, не говоря уже о десятках небольших музеев и галерей.

Шопоголики по достоинству оценят многочисленные ТРЦ города, от шикарных универмагов, таких как Le Bon Marché (Бон Марше), до знаменитых бутиков, таких как Deyrolle. Чтобы получить максимум положительных эмоций от поездки лучше всего заранее иметь представление о местах, которые вы хотели бы посетить.

Желаем вам приятных эмоций и незабываемого путешествия в Город Огней!