Хотите посетить французскую Эйфелеву башню в Париже? Прочтите историю 📖 строительства достопримечательности 🏛️, факты, как купить билет 🎫, как попасть на вершину башни и что посмотреть наверху кроме столицы

Если вы впервые посещаете Париж, то просто обязаны увидеть Эйфелеву башню. Она как маяк, освещающий город, сияет над всей столицей символизируя собой источник тепла и доброжелательности. Поистине волшебная французская достопримечательность, узнаваемая во всем мире, которую ежегодно посещают миллионы путешественников.

Если вы приехали в Париж на один день, на выходные или даже больше, найдите время, чтобы открыть для себя Эйфелеву башню.

В этой статье мы подробно расскажем вам советы по посещению Эйфелевой башни, чтобы вы могли комфортно провести время лицезрея легендарный памятник.

Краткая история Эйфелевой башни

Louis Rousselet , Public domain, via Wikimedia Commons Строительство Эйфелевой башни, июль 1888 год

Эйфелева башня, которую часто называют «железной леди» (la dame de fer по-французски), была возведена в честь Всемирной выставки 1889 года, проходившей в Париже.

Универсальные экспозиции — крупные публичные выставки, регулярно проводимые во всем мире с середины XIX века. Они были технологической и промышленной витриной для участников, демонстрируя достигнутые успехи и научные ноу-хау.

У инженера Гюстава Эйфеля (того самого, который построил Статую Свободы в Нью-Йорке) был проект постройки башни исключительных для того времени размеров. Он смог начать строительные работы 26 января 1887 года, и благодаря упорному труду 200 рабочих они были завершены через 2 года.

Изначально планировалось, что башня будет временной экспозицией всего на 20 лет, но в конечном итоге её оставили, так как она оказалась очень популярной как у местных жителей, так и туристов, а также полезной для радиосвязи, а также стремительно стала эмблемой города.

В настоящее время она является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и самым посещаемым платным памятником в мире.

Как добраться до Эйфелевой башни?

Joe deSousa , CC0, via Wikimedia Commons Эйфелева башня, главная достопримечательность Парижа, поэтому добраться до неё не составит труда

На левом берегу Сены в 7-ом округе Парижа вы найдёте очаровательную Эйфелеву башню.

Стоит помнить одно, где бы ни находились в столице Франции добраться до памятника не составит труда, вариантов достаточно много. Вот лучшие варианты добраться до Железной леди.

Ежедневная прогулка по Парижу 4.7 251 отзыв € 25 за чел. Узнать и полюбить город за 2 часа Символы Парижа 4.9 7 отзывов от € 110 за всё Увидеть самые знаменитые достопримечательности «города света» и услышать о них интересные факты Главное в Париже на электросамокатах € 150 за всё Узнать историю города и увидеть его глазами местных в удобном формате

На Метро

Станция Бир-Хакейм (линия 6) : ближайшая к башне станция метро (11 минут пешком).

: ближайшая к башне станция метро (11 минут пешком). Станция военного училища (линия 8) : 15 минут ходьбы, вам нужно будет пересечь сады Трокадеро, чтобы добраться до башни.

: 15 минут ходьбы, вам нужно будет пересечь сады Трокадеро, чтобы добраться до башни. Станция метро Trocadero (линии 6 и 9): самый красивый маршрут, прибывающий во двор дворца Шайо, именно отсюда открывается самый превосходный вид на Эйфелеву башню.

Поездом

Сядьте на станцию ​регионального экспресс-метро Champ de Mars/Tour Eiffel Tower (линия регионального экспресс-метро C). Прогулка от железнодорожного вокзала до входа в башню занимает 8 минут.

На Автобусе

Воспользуйтесь автобусными маршрутами 42, 69, 82 и 87, вам понадобиться остановка «Марсово поле» (южная сторона) или «Эйфелева башня» (ближайшая к памятнику с восточной стороны).

Батобус

Батобус — это местное лодочное сообщение по реке Сене. У него девять остановок, в том числе одна возле Эйфелевой башни.

Билеты на Batobus можно купить прямо на пристани на каждой станции Batobus (в Лувре, Нотр-Даме…), но мы рекомендуем покупать их онлайн, так как это более удобно.

На Велибе

Есть 3 велосипедные станции самообслуживания (станции 2, 36 и 43), все в 5 минутах ходьбы от башни.

На Машине/Такси

Ближайшая автостоянка находится у музея «Набережная Бранли», и ниже приведены средние цены на парковку.

1 час: 4,20 €;

3 часа: 12,60€;

24 часа: 29,40€ (цены актуальны на 2022 год).

Тем не менее мы бы не рекомендовали этот вид транспорта. Париж — очень загруженный город, и вы потеряете время в пробках, общественный транспорт более удобен и надежен.

На Экскурсионном Автобусе

В Париже есть несколько автобусов типа «hop-on hop-off», и все они, непременно, проходят мимо Эйфелевой башни.

Кстати, проездной Paris City Card включает в себя билет на автобусы «hop-on hop-off» и это прекрасный вариант, чтобы добраться до башни. Кроме того, вы можете выбрать 1-, 2- или 3-дневный билет на «hop-on hop-off» автобус с открытым верхом.

Пешком

Если вы любитель гулять ножками, вполне можно пройтись по Парижу. Чтобы пересечь город с севера на юг или с востока на запад, требуется всего-то около 3 часов.

Повсюду в городе вам будут встречаться небольшие таблички, посвященные пешеходам, указывающие на главные памятники поблизости, вам просто нужно быть внимательными.

Как подняться на Эйфелеву башню?

Эврика, вы достигли Эйфелевой башни! Теперь всё, что нужно сделать, это подняться на неё. И тут существует только два способа: подняться по лестнице и на лифте. Вот доступные варианты, перед тем как покупать билеты, ознакомьтесь с ними:

По лестнице : только на первый + второй этаж;

: только на первый + второй этаж; По лестнице + лифт : на первый + второй этажи + лифт на третий этаж;

: на первый + второй этажи + лифт на третий этаж; На лифте : на первый + второй этаж;

: на первый + второй этаж; На лифте: на первый + второй + третий этажи.

Обратите внимание на то, что на третий уровень нельзя подняться по лестнице, поэтому если вы планируете посетить третий этаж, вам придётся обязательно использовать лифт.

Также не получится подняться по лестнице и спуститься на лифте.

Итак, что же делать? Лифт или лестница? Что ж, тут решать только вам в зависимости от времени, которое у вас есть на посещение башни, и от вашей физической подготовки.

Подняться на два этажа по лестнице — самый экономичный вариант, но он также может быть утомительным (более 700 ступеней) и даже вызвать головокружение, потому что первый этаж всегда в поле зрения.

Имейте в виду, что в зависимости от погоды (либо слишком сильный ветер, либо лестница слишком скользкая из-за холода) подъем по лестнице может быть закрыт и тогда подняться можно будет только на лифте.

Вариант с лифтом — самый удобный и быстрый, чтобы посетить башню. Хотя сегодня лифт – обычное дело, но когда строили башню, это был настоящий подвиг.

Два исторических лифта всё также работают и за ними тщательно ухаживают. Это исключительное наследие до сих пор свидетельствует о дальновидном гении Гюставе Эйфеле.

Механизм довольно увлекательный, и вы увидите, что лифты Эйфелевой башни не имеют ничего общего с классическим лифтом, что делает его отдельной достопримечательностью.

Что посмотреть на Эйфелевой башне?

После того как вы пройдете первую проверку безопасности, установленную в 2018 году для противодействия риску террористических атак, вы окажитесь у подножия Эйфелевой башни, откуда открывается удивительный вид на достопримечательность.

Именно здесь ощущается её настоящий размер. Ваше приключение начинается в окружении четырех столбов: севера, юга, востока и запада.

На углу северной колонны не пропустите статую отца башни, Гюстава Эйфеля (работа Антуана Бурделя).

У Западного столба находится информационный пункт, где персонал ответит на все ваши вопросы о посещении и о башне.

У Восточного и Западного столбов есть магазины, где можно приобрести сувениры, от простого брелка до шикарного сувенира стоимостью в несколько сотен евро.

Для тех, кто пришёл голодным, на Parvis вы найдёте небольшой буфет с закусками, сладкими и солеными блюдами и напитками.

Чтобы попасть на лифт, нужно идти к восточной или западной колонне. Если у вас онлайн-билеты ищите очередь с зелёными флажками и идти прямо ко входу в колонну.

Для тех у кого нет билетов, проходите в очередь к билетной кассе, чтобы приобрести билет она обозначена желтым флагом. Билетные кассы обычно открыты на обоих столбах.

Если же вы желаете воспользоваться лестницей, идите к южному столбу с синим флагом, где вас ждёт выделенная очередь.

Кстати, для посетителей без билетов, которые ходят приобрести билеты на 2-й этаж по лестнице или на 2-й этаж по лестнице + лифт наверх, есть ещё кассы с отдельной очередью.

Но, как мы уже упоминали, очереди для людей без билетов обычно очень длинные, поэтому вам лучше купить билет онлайн, чтобы избежать длинных очередей.

Первый этаж

Расположенный на высоте 57 метров над землей, первый этаж может показаться менее интересным из всех трёх, но на самом деле здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Благодаря наклонной и прозрачной архитектуре он имеет воздушный стеклянный пол, который позволяет вам видеть всё, что у вас под ногами. Прогрессивная и открытая архитектура первого этажа контрастирует с внушительными стальными опорами башни.

На первом этаже также находится один из самых интересных ресторанов Парижа. La «Bulle» («пузырь»), где можно позавтракать или пообедать под прозрачным куполом в тёплой атмосфере. Сев за стол вокруг центрального винного бара, насладитесь вкусными блюдами или сладкими деликатесами. Рассматривая структуру башни, вы также можете обнаружить эфемерный винный склад, расположенный поблизости.

Вокруг ресторана имеются зоны отдыха и релаксации. Также здесь полно экранов, сенсорных панелей и витрин, которые позволяют открыть для себя все малоизвестные аспекты Эйфелевой башни.

Вы также можете открыть для себя Cineiffel – иммерсивное визуальное шоу, проецируемое на стены, погружающее вас во вселенную Эйфелевой башни, её историю и строительство.

Также найдете удивительную «Обсерваторию движений Соммета», которая позволяет вам в режиме реального времени наблюдать за колебаниями, описываемыми вершиной башни, в зависимости от погоды, потому что да, башня совершает колебания в зависимости от ветра. А ещё её размер варьируется примерно на 15 сантиметров в зависимости от температуры и расширения стали.

Не пропустите сувенирный магазин, где можно приобрести всевозможные презенты для друзей и близких.

Для тех, кто не хочет посещать ресторан, но проголодался имеется небольшая закусочная.

Несмотря на то, что вы находитесь на нижнем уровне, вы всё равно сможете насладиться видами с Эйфелевой башни.

Второй этаж

Поднявшись на второй этаж вы будете ослеплены, так как Париж представит вашему изумленному взору своё великолепие.

Именно здесь вы сможете сполна насладиться совершенно беспрепятственным обзором французской столицы на 360 градусов. Лувр, Монмартр, Нотр-Дам и многие другие исторические памятники Парижа, попробуй найти их все 😉

Вы по-настоящему почувствуете ощущение высоты (возможны головокружения), но не бойтесь, высокие заборы уберегут вас от падения.

К сожалению, на втором этаже часто бывает очень людно и иногда трудно найти место, чтобы сделать хороший снимок. Однако это вполне нормально, потому что, на наш взгляд, это лучший этаж для созерцания Парижа, не слишком высокого и не слишком низко, угол обзора идеален, чтобы увидеть столицу Франции с другой точки зрения.

Помимо сувенирных лавок и закусочных, на втором этаже также находится знаменитый ресторан «Le Jules Verne». Этот шикарный гастрономический ресторан предлагает захватывающий дух вид на столицу, предлагая гастрономические и изысканные блюда высочайшего качества. Но будьте внимательны, это довольно дорогой ресторан, который требует бронирования за 6 месяцев и минимальный бюджет в 200 евро.

Интересный факт, кухни ресторана находятся под землей, да прямо под башней. Все блюда затем доставляются на лифте, предназначенном только для ресторана.

Третий этаж

Вот и всё! После невероятного подъема в стеклянном лифте вы окажетесь на высоте 276 метров над уровнем моря. Не советуем подниматься на третий этаж, тем кто боится высоты.

Отсюда Париж будет у ваших ног и только антенны (более сотни), будут нависать над вами. Шум города затихает, уступая место ветру, и вас накрывает тишина, потому что всегда довольно ветрено.

Третий этаж делится на два уровня: один полностью открытый, а другой закрытый, так что вы можете наслаждаться этим местом независимо от погодных условий.

Довольно реалистичный музей восковых фигур возвращает к жизни архитектора Гюстава Эйфеля, который принимал в своем кабинете известного американского изобретателя Томаса Эдисона. Панорамные панели позволяют найти направления и расстояния до крупных городов мира.

Вишенкой на торте является бар с шампанским, расположенный в конструкции монумента, предоставляющий вам возможность насладиться романтическим моментом с любимым человеком.

Что может быть более французским, чем бокал охлажденного шампанского на вершине Эйфелевой башни?

Под землей

А вы в курсе, что под Эйфелевой башней находится военный бункер? Военная радиостанция спрятана под башней и в парке Марсова поля, была построена в 1903 году и хранилась в секрете в течение 70 лет. Благодаря выгодному расположению Эйфелевой башни эта радиотелеграфная станция была очень полезна во время 1-й мировой войны, так как использовалась для передачи важных стратегических радиосообщений.

Вещание прекратилось в разгар Второй мировой войны, но в бункере до сих пор сохранились следы той эпохи. В настоящее время это место больше похоже на подземный музей, чем на бункер, так как место уже несколько лет демилитаризовано. На протяжении всего визита исторические фотографии напоминают об истории этого места и особенно Башни.

Неподалеку от радиостанции можно обнаружить невероятное машинное отделение. Здесь находится всё оборудование, используемое для лифтов башни. Место очень красочное и создает впечатление возвращения в 1900-е годы. Знаки объясняют гениальное действие этого технологического подвига того времени. Оригинальная система грузов и горизонтально движущиеся тележки позволяют лифтам непрерывно подниматься и опускаться в поэтическом балете форм и цветов.

Не пропустите эту часть, ведь вы узнаете, что спрятано за кулисами башни.

К сожалению, посетить радиостанцию ​и подвал по стандартному официальному билету невозможно, но некоторые туроператоры предлагают экскурсии.

Как купить билет на Эйфелеву башню

Как мы уже говорили, Эйфелева башня является самым посещаемым платным памятником в мире, поэтому крайне необходимо бронировать билет заранее, если вы не хотите простоять полдня в очереди.

Если вдруг по каким-то причинам вы не смогли приобрести билет, но очень хотите посетить башню, придется набраться терпения, потому что возможно, вы простоите в очереди до 3 часов или более только для того, чтобы купить билет. Если к этому всему прибавить время ожидания подъема и спуска лифта, вы потеряете полдня.

В нашем каталоге вы можете приобрести индивидуальную или групповую экскурсию на Эйфелеву башню, что значительно упростит ваше посещение.

С электронными билетами, вы минуете очереди в кассах и сразу получаете билет на электронную почту, вы можете распечатать его дома или сохранить на своём смартфоне.

У каждого билета имеется отметка времени, а это означает, что вам нужно будет выбрать временной интервал из тридцати или около того, доступных на веб-сайте.

Кстати, если вы забронируете еду в одном из двух ресторанов в башне, входной билет на лифт будет включен в бронирование, что означает, что вы сможете подняться в ресторан и при этом посетить остальную часть башни.

Ресторан «58» даёт вам доступ к приоритетной очереди, а у Жюля Верна есть собственный лифт.

Сколько нужно времени, чтобы подняться на Эйфелеву башню?

gadl, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons Вот такие очереди бывают в особенно загруженные дни

Довольно сложно указать конкретную продолжительность визита, поскольку вариантов много. Это, как правило, зависит от дня, погоды, времени суток, очереди, если будете обедать на месте, наслаждаться видом и от души фотографироваться.

Мы попытались сделать небольшую разбивку времени ожидания, вот что получилось:

Проверка Безопасности . В час пик вам потребуется до 30 минут, чтобы пройти первую проверку безопасности, даже если вы не хотите подниматься на башню, а только прогуляться под ней. Как правило, рано утром и поздно вечером очереди минимальны.

. В час пик вам потребуется до 30 минут, чтобы пройти первую проверку безопасности, даже если вы не хотите подниматься на башню, а только прогуляться под ней. Как правило, рано утром и поздно вечером очереди минимальны. Билетная очередь на лифт . Если у вас нет онлайн-бронирования, вам сюда. Эта очередь может быть очень длинной, закладывайте, по крайней мере, один час, до трёх в очень многолюдные дни.

. Если у вас нет онлайн-бронирования, вам сюда. Эта очередь может быть очень длинной, закладывайте, по крайней мере, один час, до трёх в очень многолюдные дни. Очередь в лифт . Эта очередь тоже всегда довольно медленная. С билетом, купленным на месте, отсчитывайте два часа. Если у вас уже есть этот билет с отметкой времени, купленный онлайн, у вас будет доступ к быстрой полосе и, к счастью, ожидание будет меньше.

. Эта очередь тоже всегда довольно медленная. С билетом, купленным на месте, отсчитывайте два часа. Если у вас уже есть этот билет с отметкой времени, купленный онлайн, у вас будет доступ к быстрой полосе и, к счастью, ожидание будет меньше. Очередь к лифту на верхний этаж . Чтобы добраться до лифта на третий этаж, требуется в среднем 30 минут, но в часы пик это может занять до одного часа.

. Чтобы добраться до лифта на третий этаж, требуется в среднем 30 минут, но в часы пик это может занять до одного часа. Очередь на лестницу . Большинство людей предпочитают пользоваться лифтом, что делает эту очередь довольно короткой, хотя в летние месяцы она может растянуться до часа.

. Большинство людей предпочитают пользоваться лифтом, что делает эту очередь довольно короткой, хотя в летние месяцы она может растянуться до часа. Подъем по лестнице. Если вы решите подняться на второй этаж по лестнице, запланируйте от 20 до 40 минут в зависимости от уровня вашей физической подготовки, ну и от загруженности конечно.

Иногда быстрее подняться по лестнице, так как очередь на лифт может быть очень длинной. Поэтому если вы не бронировали онлайн, по прибытии на место попробуйте оценить очередь в лифт с очередью в кассу, чтобы принять правильное решение и потратить как можно меньше времени.

Каковы часы работы Эйфелевой башни?

В отличие от многих памятников или музеев Парижа, Эйфелева башня открыта ежедневно. Лифты работают с 9:30 до 23:45, а лестницы с 9:30 до 18:30.

Согласно официальному сайту, период года, когда Башня наименее загружена, очевидно, приходится на январь и февраль.

Также, следует избегать всех праздничных дней (французских или европейских), а также летних месяцев, когда достигается наибольшая посещаемость.

Вот список праздничных дней. Стоит обратить внимание, что период школьных каникул может варьироваться на несколько дней из года в год.

Рождественские каникулы : с 21 декабря по 12 января.

: с 21 декабря по 12 января. Зимние каникулы : с 8 февраля по 7 марта.

: с 8 февраля по 7 марта. Весенние каникулы : с 4 апреля по 2 мая.

: с 4 апреля по 2 мая. Летние каникулы : июль и август.

: июль и август. День труда : Первое мая;

: Первое мая; Троица понедельник : первое июня;

: первое июня; День святого Валентина : 14 февраля.

: 14 февраля. День взятия Бастилии: 14 июля.

Когда лучше всего посещать Эйфелеву башню?

Если вы хотите максимально сократить время ожидания в очереди, попробуйте забронировать самый первый доступный временной интервал онлайн. Чем раньше вы поедете, тем меньше будет толпы, так как после 10 утра начинается самая «жара», когда автобусы непрерывно привозят потоки туристических групп 😵‍💫

Если вы хотите посетить башню ночью, посещаемость также будет немного ниже, примерно с 20:00 часов, за исключением выходных, когда толпа остаётся до самого последнего часа работы.

Не забывайте, что лестница закрывается в 18:30 поэтому если вы хотите подняться, вам придется воспользоваться лифтом.

Кстати, в непогоду очереди намного меньше, например если не боитесь дождя смело планируйте посещение. Но, если честно, дождь немного портит впечатление, и мы бы не советовали вам посещать башню в такую ​погоду.

Если вы не привязаны к конкретному времени, постарайтесь выбрать день с минимально возможным загрязнением воздуха, чтобы быть уверенным, что получите лучший вид на город. Сделать это можно посетив сеть мониторинга качества воздуха в Париже.

Каждый вечер, как только начинает темнеть, Эйфелева башня загорается и сверкает в течение 5 минут каждый час. Мы рекомендуем не пропускать вам самую последнюю иллюминацию, потому что, в отличие от других, башня полностью выключена (служебные огни и освещение), что делает мерцание ещё более чудесным. Идеальный вариант – смотреть шоу с земли, из дворца Трокадеро или садов Марсова поля. Приятный бонус, что последнее шоу длится 10 минут вместо 5. Это действительно одна из лучших вещей, которые вы можете увидеть в ночном Париже.