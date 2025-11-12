Двухдневное путешествие в Нормандию может стать отличной возможностью увидеть живописные пейзажи, исторические памятники и насладиться гастрономией региона.
Описание тураДвухдневное путешествие в Нормандию может стать отличной возможностью увидеть живописные пейзажи, исторические памятники и насладиться гастрономией региона. Важная информация: -данный тур возможен с гидом, стоимость с гидом + 450€/день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руан
- Этрета
- Онфлер
- Довиль
- Трувиль
- Живописные нормандские деревушки
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля в Париже
Завершение: У вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Данный тур возможен с гидом
- Стоимость с гидом + 450€/день
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
