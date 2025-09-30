Возраст участников — 20+.

Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Проживание. 2-местное размещение в атмосферном отеле в центре Парижа и аутентичных шато в Шампани и Нормандии. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость тура входят все завтраки в местах проживания, дегустации шампанских вин, сыров, кальвадоса. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Возраст участниц. 20+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.