При раннем прилёте или прилёте в другой аэропорт возможно встретиться в центре Парижа по предварительной договорённости.
Прогулка по Парижу
Мы встретимся в аэропорту Шарль-де-Голль в 9:30, а если вы прилетите заранее или в другой аэропорт — договоримся о встрече в центре города.
Сегодня спокойно прогуляемся по знаковым районам Парижа. Увидим Монмартр, Бют-о-Кай и базилику Сакре-Кёр, заглянем на рынок Алигр, посмотрим на восстановленный Нотр-Дам и поднимемся на смотровую площадку галереи Лафайет или универмага «Прентам». Мы не будем спешить, а насладимся атмосферой города и его знаменитыми достопримечательностями и скрытыми уголками.
Нормандия: Овер-сюр-Уаз, замок Жизор, Руан
Сегодня из Парижа отправимся в Нормандию. По пути сделаем остановку в Овер-сюр-Уаз, где работал Ван Гог и бывали Ренуар, Моне и Сезанн. Затем увидим замок Жизор — легендарную крепость тамплиеров и символ соперничества французских и английских королей.
После переедем в Руан — средневековый город Жанны д’Арк и столицу фахверковых кварталов. Прогуляемся по улочкам, увидим Гро-Орлож — один из самых известных памятников города с аркой в стиле Ренессанс, увенчанной астрономическими часами 14 века, — и готический собор, который вдохновлял Моне на многократные живописные вариации.
Аббатство Жюмьеж, Фекан, Этрета
Утром мы посетим руины аббатства Жюмьеж, затем увидим редчайший дуб-часовню возрастом более 1200 лет. После отправимся к Алебастровому берегу в Фекан, где полюбуемся высокими белыми скалами и посмотрим на рыбацкий порт.
Далее доберёмся до Этреты, известной природными меловыми арками Порт-д’Амонт и Порт-д’Аваль, прославленными художниками. Пройдёмся по тропинкам над обрывами и попробуем знаменитые нормандские блинчики с яблоками.
Онфлёр, Довиль, Трувиль
В этот день мы пересечём огромный вантовый мост Нормандии, один из самых длинных висячих мостов в мире, и окажемся в атмосферном Онфлёре. Пройдёмся вдоль гавани и по улочкам старого города. Увидим деревянную церковь Святой Екатерины и попробуем местный кальвадос.
Затем переедем в элегантный Довиль — «Северное Монако» с пляжами и кабинами звёзд кино. В соседнем Трувиле прогуляемся по рыбному рынку и набережной. Вечер проведём в уютной атмосфере этих морских городков.
Дорога через регион сидра и сыра, Мон-Сен-Мишель
Сегодня нас ждёт путь через регион сидра и знаменитых нормандских сыров камамбер, ливаро, пон-лэвек, нёфшатель. Мы увидим деревушку Камамбер и небольшие фермы по производству яблочного напитка.
Далее отправимся к одному из чудес света — острову-аббатству Мон-Сен-Мишель. Поговорим о легенде о трёх явлениях архангела Михаила и увидим восхитительный монастырь, который словно вырастает из моря.
Канкаль, Сен-Мало, переезд вглубь Франции
Начнём день в Канкале — устричной столице Франции: попробуем свежайшие устрицы на рынке или с видом на море. Затем отправимся в корсарский город Сен-Мало — крепость с массивными стенами и самым впечатляющим перепадом приливов на побережье. Прогуляемся по бастионам, увидим пляжи и атмосферные улочки. После повернём от моря вглубь страны и продолжим наш путь.
Долина Луары, возвращение в Париж
Заключительный день проведём среди замков, виноградников и городков долины Луары — региона, где сосредоточено более 2500 замков эпохи расцвета французского дворянства. Вспомним историю переноса королевского двора в Амбуаз и начала «бума замкостроительства». Прокатимся по долине, прочувствуем её атмосферу и вечером вернёмся в Париж, где завершим наше путешествие.
|Стандартный билет
|236 000 ₽
- Проживание
- Завтраки
- Транспорт по маршруту
- Экскурсии по программе
- Все входные билеты
- Авиабилеты до Парижа и обратно
- Обеды и ужины
- Виза