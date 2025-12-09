Мы встретимся в аэропорту Шарль-де-Голль в 9:30, а если вы прилетите заранее или в другой аэропорт — договоримся о встрече в центре города.

Сегодня спокойно прогуляемся по знаковым районам Парижа. Увидим Монмартр, Бют-о-Кай и базилику Сакре-Кёр, заглянем на рынок Алигр, посмотрим на восстановленный Нотр-Дам и поднимемся на смотровую площадку галереи Лафайет или универмага «Прентам». Мы не будем спешить, а насладимся атмосферой города и его знаменитыми достопримечательностями и скрытыми уголками.