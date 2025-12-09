Мои заказы

Неделя французского шарма в мини-группе: знаковые места Парижа и Нормандии, Бретани и долины Луары

Посетить 10 городов и полюбоваться природой и архитектурой, вдохновлявшими художников
В путешествии с нами вы увидите Францию во всём её многообразии: от утончённого Парижа с легендарными достопримечательностями и скрытыми кварталами, рынками и смотровыми площадками до суровой красоты Этреты, чьи меловые
арки нависают над Атлантикой, как на полотнах Моне. Мы прогуляемся по средневековым улочкам Руана и вдохнём морской ветер в Онфлёре и Довиле. При желании попробуем знаменитый кальвадос, устрицы из Канкаля и сыр камамбер прямо на его родине.

Увидим фантастический остров-аббатство Мон-Сен-Мишель и проедем по сказочной долине Луары, где замки прошлых веков стоят среди виноградников, сохраняя атмосферу королевской Франции.

Этот тур — не просто путешествие, а погружение в мир искусства, вкусов, историй и невероятных пейзажей, которые невозможно забыть.

Описание тура

Организационные детали

При раннем прилёте или прилёте в другой аэропорт возможно встретиться в центре Парижа по предварительной договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Парижу

Мы встретимся в аэропорту Шарль-де-Голль в 9:30, а если вы прилетите заранее или в другой аэропорт — договоримся о встрече в центре города.

Сегодня спокойно прогуляемся по знаковым районам Парижа. Увидим Монмартр, Бют-о-Кай и базилику Сакре-Кёр, заглянем на рынок Алигр, посмотрим на восстановленный Нотр-Дам и поднимемся на смотровую площадку галереи Лафайет или универмага «Прентам». Мы не будем спешить, а насладимся атмосферой города и его знаменитыми достопримечательностями и скрытыми уголками.

2 день

Нормандия: Овер-сюр-Уаз, замок Жизор, Руан

Сегодня из Парижа отправимся в Нормандию. По пути сделаем остановку в Овер-сюр-Уаз, где работал Ван Гог и бывали Ренуар, Моне и Сезанн. Затем увидим замок Жизор — легендарную крепость тамплиеров и символ соперничества французских и английских королей.

После переедем в Руан — средневековый город Жанны д’Арк и столицу фахверковых кварталов. Прогуляемся по улочкам, увидим Гро-Орлож — один из самых известных памятников города с аркой в стиле Ренессанс, увенчанной астрономическими часами 14 века, — и готический собор, который вдохновлял Моне на многократные живописные вариации.

3 день

Аббатство Жюмьеж, Фекан, Этрета

Утром мы посетим руины аббатства Жюмьеж, затем увидим редчайший дуб-часовню возрастом более 1200 лет. После отправимся к Алебастровому берегу в Фекан, где полюбуемся высокими белыми скалами и посмотрим на рыбацкий порт.

Далее доберёмся до Этреты, известной природными меловыми арками Порт-д’Амонт и Порт-д’Аваль, прославленными художниками. Пройдёмся по тропинкам над обрывами и попробуем знаменитые нормандские блинчики с яблоками.

4 день

Онфлёр, Довиль, Трувиль

В этот день мы пересечём огромный вантовый мост Нормандии, один из самых длинных висячих мостов в мире, и окажемся в атмосферном Онфлёре. Пройдёмся вдоль гавани и по улочкам старого города. Увидим деревянную церковь Святой Екатерины и попробуем местный кальвадос.

Затем переедем в элегантный Довиль — «Северное Монако» с пляжами и кабинами звёзд кино. В соседнем Трувиле прогуляемся по рыбному рынку и набережной. Вечер проведём в уютной атмосфере этих морских городков.

5 день

Дорога через регион сидра и сыра, Мон-Сен-Мишель

Сегодня нас ждёт путь через регион сидра и знаменитых нормандских сыров камамбер, ливаро, пон-лэвек, нёфшатель. Мы увидим деревушку Камамбер и небольшие фермы по производству яблочного напитка.

Далее отправимся к одному из чудес света — острову-аббатству Мон-Сен-Мишель. Поговорим о легенде о трёх явлениях архангела Михаила и увидим восхитительный монастырь, который словно вырастает из моря.

6 день

Канкаль, Сен-Мало, переезд вглубь Франции

Начнём день в Канкале — устричной столице Франции: попробуем свежайшие устрицы на рынке или с видом на море. Затем отправимся в корсарский город Сен-Мало — крепость с массивными стенами и самым впечатляющим перепадом приливов на побережье. Прогуляемся по бастионам, увидим пляжи и атмосферные улочки. После повернём от моря вглубь страны и продолжим наш путь.

7 день

Долина Луары, возвращение в Париж

Заключительный день проведём среди замков, виноградников и городков долины Луары — региона, где сосредоточено более 2500 замков эпохи расцвета французского дворянства. Вспомним историю переноса королевского двора в Амбуаз и начала «бума замкостроительства». Прокатимся по долине, прочувствуем её атмосферу и вечером вернёмся в Париж, где завершим наше путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет236 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Транспорт по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Парижа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, аэропорт Шарль-де-Голль в 9:00-9:30
Завершение: Париж, 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Париже
Друзья, я занимаюсь туризмом с детства, вырос на туристических маршрутах, шагал в не по размеру сшитых наспех штормовках и штанах, носил самодельные рюкзаки, а вместо спальника у меня был красный
пуховик. Сейчас прошло время, у меня прекрасное снаряжение, и я продолжаю путешествовать. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом, и что могу радовать людей, идущих рядом со мной. Я приглашаю вас в нашу группу. Вам обязательно понравятся наши приключения. До встречи на маршруте!

Тур входит в следующие категории Парижа

