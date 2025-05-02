Виллы, готика, роскошь: индивидуальный тур в Нормандию с проживанием в шато
Посетить дома Моне и Ротшильдов, полюбоваться собором Руана, аббатством на острове и белыми скалами
Начало: Место вашего проживания в Париже, время по договор...
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
€1960 за всё до 6 чел.
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
5 мая в 08:30
9 мая в 08:30
€1200 за всё до 4 чел.
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
17 мая в 08:00
31 мая в 08:00
€1200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «От вашего отеля»
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