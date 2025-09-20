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Туры на автобусе в Париже

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Париже на русском языке, цены от €700. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
На автобусе
8 дней
Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
Осмотреть королевские замки, продегустировать местное вино и погулять по столице
Начало: Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по со...
20 сен в 12:00
€700 за человека
Двухдневное путешествие в живописную Нормандию
На машине
На автобусе
2 дня
Двухдневное путешествие в живописную Нормандию
Начало: От вашего отеля в Париже
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
€1249 за всё до 4 чел.
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
На автобусе
8 дней
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Посетить не менее 6 городов, осмотреть аутентичную архитектуру и увидеть место казни Жанны д’Арк
Начало: Париж, групповой трансфер аэропорт-отель предостав...
23 авг в 12:00
13 сен в 12:00
€900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
  2. Двухдневное путешествие в живописную Нормандию
  3. Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Монмартр
  2. Собор Парижской Богоматери
  3. Эйфелева башня
  4. Нормандия
  5. Лувр
  6. Остров Сите
  7. Елисейские поля
  8. Триумфальная арка
  9. Диснейленд
  10. Сена
Сколько стоит тур в Париже в августе 2025
Сейчас в Париже в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 700 до 1249.
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