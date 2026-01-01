Описание тура
Авторский, интеллектуальный тур в Париж, Руан и замок Мальмезон. Париж — не город, а самая настоящая сказка. Этот город описывают в книгах, в нем снимают фильмы,его изображают на холстах. Именно про этот город говорят: Увидеть Париж и умереть. Мы проведём это время в самых известных, исторических местах, посмотрим архитектуру разного времени, познакомимся с историей Франции и местной кухней, а также попробуем вино из разных регионов Франции. Нормандия- историческая область Франции. Здесь начали свой путь Коко Шанель, творили Клод Моне и Эдуард Мане.
В стоимость входит:
трансфер и транспорт;
проживание в отеле 2-3 со всеми удобствами, два или три человека в номере(по желанию); возможно индивидуальное размещение в номере с доплатой. При отсутствии пары путешественнику необходимо оплатить одноместное размещение;
завтрак, ланч на природе. Ужин в ресторанах;
После ужина вы можете самостоятельно посетить: театры, представления, кабаре. Окажу помощь с покупкой билетов и подбором программы. Каждый день в 10-30 утра вас встречают и сопровождают до 18 часов. Днём будут организованы ланчи возле достопримечательностей и вечером ужин во французских ресторанах.
Программа тура по дням
Бонжур Париж
После завтрака едем смотреть Париж
В этот день мы увидим:
1. Ратуша Htel de Ville,
2. Елисейские поля,
3. Notre-Dame de Paris.
4. Дворец инвалидов,
5. Замок Констержи (тюрьма),
6. Здания музея Орсе и внутренний двор Лувра
7. Мост Александра lll и Пон-Нёф,
8. Тюильри парк и площадь согласия,
9. Эйфелева башня
10. Трокадеро
11. Триумфальная арка,
Остров Сите.
Вас ждет познавательная, интересная, пешая экскурсия по указанным местам. Вы окунетесь в историю Франции и узнаете много нового.
Днём посетим кафе, где снимали фильм Турист. Вечером ужин в старинном бистро где будет предложено блюда на выбор с гарниром, багетом и вином.
Руан
После завтрака едем в Нормандию. Посмотрим средневековый город Руан. Попробуем местные сыры и сидр. Посетим Руанский собор и место казни Жанны Дарк.
После обеда возвращаемся в Париж.
Замок Мальмезон и Латинский квартал
После завтрака поедем в замок Мальмезон, это наиболее известная, как частная резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.
По размаху и величию Мальмезон уступает Версалю, но только внешне. За аскетизмом фасада скрываются роскошные интерьеры наполеоновской эпохи
Днём ланч в саду Мальмезона.
После замка едем в Латинский квартал. Посетим:
1. Площадь Сен-Мишель и известный фонтан,
2. Бульвар Сен- Жермен,
3. Сорбонна (один из старейших университетов Европы и мира),
4. Книжная набережная,
5. Церковь Сен-Северин (яркий образец пламенеющей готики),
6. Люксембургский сад
7. Пантеон (С 1791 года - Пантеон, усыпальница выдающихся людей Франции),
8. Старые церкви и кварталы
9. Церковь Сент-Этьен-дю-Мон (дом Святой Женевьевы в стиле поздней готики и Ренессанса),
10. Одеон (театральное здание созданное в 1782 году королевой Марией- Антуанеттой),
11. Самая узкая улица в Париже Кота-рыболова (Rue du Chat-qui-Pche),
12. Здание Музея Клюни (Национальный музей средневековья — один из самых известных и старинных музеев Парижа)
вечером ужин в старинном бистро где вам будет предложено классическое французское блюдо на выбор с гарниром, багет, вода и вино
Монмартр
После завтрака идём смотреть Монмартр и его достопримечательности:
1. Мулен Руж (Moulin Rouge),
2. Сакре-Кер (Sacr-Coeur),
3. Площадь Пигаль,
4. Площадь Тертр (площадь художников),
5. Фуникулёр,
6. Стена Любви (я тебя люблю написано на 250
языках),
7. Бато-Лавуар (плавучая прачечная — знаменитое парижское общежитие где собирались: Шагал, Матисс, Пикассо, Модильяни),
8. Кабаре Au Lapin Agile последнее кабаре Парижа, в котором играют ностальгию по золотому веку богемы Монмартра,
9. Человек, проходящий сквозь стену (скульптура известного актера Жана Маре),
10. Розовый дом,
11. Старая ветряная мельница Мулен де ля Галет,
12. Площадь Далиды и дом где жила известная певица,
13. церковь святого Петра
14. Кафе Две мельницы, где снимали фильм Амели, 15. Опера Гаренье Grand Opra),
Посетим места где снимали кино и выступали известные артисты. Выпьем кофе где снимали фильм Амели.
Возле смотровой площадки — пикник со свежим багетом, фермерскими сырами, ветчиной и вином
Вечером французский ужин, где будет предложено французское блюдо на выбор с гарниром, багет, вода и вино.
Завершающий день
После завтрака собираемся в аэропорт, дарим подарки в виде набора фермерских сыров, после трансфер в аэропорт.
Первый день
Встречаем вас днём в аэропорту, знакомимся, и едем смотреть Париж.
Возле Эйфелевой башни устроим пикник с шампанским. Попробуем разнообразные французские деликатесы такие как: фуагра, фермерские сыры и мясные деликатесы, выпечку и десерт. А также сделаем много красивых видео и фото.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на машине в/из аэропорта
- Все виды транспорта по городу
- Проживание в отеле 2 - 3двухместное размещение со всеми удобствами. Возможно индивидуальное размещение (с доплатой). При отсутствии пары путешественнику необходимо оплатить одноместное размещение
- Завтрак, ланч на природе из фермерских деликатесов, ужин в ресторане из качественных продуктов, по старинным французским рецептам
- Интересная экскурсионная программа, которая окунет вас в историю и жизнь Франции
- Дегустация французских вин из разных регионов Франции
- Билеты в замки
- Сырная корзина по окончанию тура, которую вы сможете забрать с собой и угостить близких
- Билеты в музей предусмотренные программой тура Поездка в Руан на день
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Доплата за одноместное размещение
- Повышение класса отеля до 4-5
- Дополнительные обеды, десерты, кофе, мороженное итд
О чём нужно знать до поездки
Тур проводится от 2 человек
Пожелания к путешественнику
Обязательно наличие медицинской страховки, которая делается при оформлении шенгена.
Если нет банковской карты оформленной на территории Евросоюза, необходимо при себе иметь наличные для своих личных покупок.