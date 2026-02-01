Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Посетить не менее 6 городов, осмотреть аутентичную архитектуру и увидеть место казни Жанны д’Арк
Начало: Париж, групповой трансфер аэропорт-отель предостав...
28 мар в 12:00
18 апр в 08:00
€780 за человека
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
16 фев в 08:00
2 мар в 08:00
€1400 за всё до 4 чел.
По Франции большой вояж: калейдоскоп городов и факультативные экскурсии
Посетить Коньяк и Бордо, посмотреть на тот самый замок Иф и заглянуть на парфюмерную фабрику
Начало: Париж, аэропорт, 8:00
25 июл в 08:00
26 сен в 08:00
€985 за человека
