Триумфальная арка в Париже — является вариацией в стиле неоклассицизма на тему древнеримских сооружений. Париж — одно из самых обворожительных мест на земле, и вы будете в самом центре.
Триумфальную арку построили вскоре после победы под Аустерлицем по поручению Наполеона Бонапарта, вдохновленного великими арками древнего Рима. К сожалению, он не дожил до ее открытия.
Могила неизвестного солдата под сводами арки отдает дань почтения 1, 3 миллионам французских солдат, погибшим во время Первой мировой войны. Вы увидите вечный огонь, который зажигают каждый вечер в 18:30. Обязательно посетите выставку, объясняющую символическое значение этого памятника.
Вид с высоты 50 метров
Вид, который открывается с вершины арки, стоит подъема по 284 ступеням. Вы увидите Париж с лучшей точки в городе, где 12 парижских улиц, лучами расходящихся от арки.
В отличие от обязательной к посещению Эйфелевой башни, Триумфальную арку посещает далеко не каждый турист. К тому же, учитывая наличие билета с возможностью прохода без очереди, вам не придется долго ждать у входа.
Важная информация:
- Срок действия билета - 365 дней.
- Проход без очереди за билетами
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
- Возврат средств не предусмотрен
- Лифт до вершины предназначен только для инвалидов. Лифт поднимается до уровня магазина; чтобы попасть на крышу, нужно пройти 50 ступеней.
- Часы работы указаны в виде «первый-последний вход». Закрытие происходит через 45 минут после входа.
- Лица до 18 лет и граждане ЕС до 26 лет проходят бесплатно при наличии действительного удостоверения личности.
- Из соображений безопасности проносить сумки габаритами больше 40x40x20 см не разрешается. В здании нет камеры хранения.