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Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки

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Поднимитесь на вершину Триумфальной арки без очереди и насладитесь панорамным видом всемирно признанного города любви — Парижа.
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Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки

Что вы увидите

  • Триумфальная арка
Триумфальная арка в Париже — является вариацией в стиле неоклассицизма на тему древнеримских сооружений. Париж — одно из самых обворожительных мест на земле, и вы будете в самом центре.
Триумфальную арку построили вскоре после победы под Аустерлицем по поручению Наполеона Бонапарта, вдохновленного великими арками древнего Рима. К сожалению, он не дожил до ее открытия.
Могила неизвестного солдата под сводами арки отдает дань почтения 1, 3 миллионам французских солдат, погибшим во время Первой мировой войны. Вы увидите вечный огонь, который зажигают каждый вечер в 18:30. Обязательно посетите выставку, объясняющую символическое значение этого памятника.
Вид с высоты 50 метров
Вид, который открывается с вершины арки, стоит подъема по 284 ступеням. Вы увидите Париж с лучшей точки в городе, где 12 парижских улиц, лучами расходящихся от арки.
В отличие от обязательной к посещению Эйфелевой башни, Триумфальную арку посещает далеко не каждый турист. К тому же, учитывая наличие билета с возможностью прохода без очереди, вам не придется долго ждать у входа.

Важная информация:

  • Срок действия билета - 365 дней.
  • Проход без очереди за билетами
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Лифт до вершины предназначен только для инвалидов. Лифт поднимается до уровня магазина; чтобы попасть на крышу, нужно пройти 50 ступеней.
  • Часы работы указаны в виде «первый-последний вход». Закрытие происходит через 45 минут после входа.
  • Лица до 18 лет и граждане ЕС до 26 лет проходят бесплатно при наличии действительного удостоверения личности.
  • Из соображений безопасности проносить сумки габаритами больше 40x40x20 см не разрешается. В здании нет камеры хранения.
Что входит
  • Билет на крышу Триумфальной арки без очереди
Что не входит
  • Проход без очереди на досмотр: согласно правилам безопасности, все посетители обязаны пройти личный досмотр.
  • Экскурсия с гидом
Начало
🚩 Вход на Триумфальную арку
Место завершения
🏁 Триумфальная арка
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки
Париж: билеты без очереди на крышу Триумфальной арки

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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