Триумфальная арка в Париже — является вариацией в стиле неоклассицизма на тему древнеримских сооружений. Париж — одно из самых обворожительных мест на земле, и вы будете в самом центре.

Триумфальную арку построили вскоре после победы под Аустерлицем по поручению Наполеона Бонапарта, вдохновленного великими арками древнего Рима. К сожалению, он не дожил до ее открытия.

Могила неизвестного солдата под сводами арки отдает дань почтения 1, 3 миллионам французских солдат, погибшим во время Первой мировой войны. Вы увидите вечный огонь, который зажигают каждый вечер в 18:30. Обязательно посетите выставку, объясняющую символическое значение этого памятника.

Вид с высоты 50 метров

Вид, который открывается с вершины арки, стоит подъема по 284 ступеням. Вы увидите Париж с лучшей точки в городе, где 12 парижских улиц, лучами расходящихся от арки.

В отличие от обязательной к посещению Эйфелевой башни, Триумфальную арку посещает далеко не каждый турист. К тому же, учитывая наличие билета с возможностью прохода без очереди, вам не придется долго ждать у входа.

Важная информация: