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1 чел. По популярности На автобусе 7 дней Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями Насладиться вином и сыром с видом на Эйфелеву башню, посетить замки и столицу шампанского Начало: Париж, аэропорт, 13:00 «Прогуляемся по его улочкам и посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра и творческого Монмартра» €2976 за человека На машине 7 дней Девичник по-французски: фотосессия в Париже, ночь в шато 16 века, дегустации в Шампани и Нормандии Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр Начало: Аэропорт Парижа, до 16:00 «Вы сможете самостоятельно побродить по бутикам галереи Лафайет, прогуляться по Монмартру, съездить в Версаль или Диснейленд» €2950 за человека На машине 2 дня Вдвоём в городе любви: романтичное свидание в Париже Провести незабываемые выходные парой, устроить фотосессию Love Story и сюрприз у Эйфелевой башни Начало: Аэропорт Парижа, по времени рейса «Начнём утро с пешеходной экскурсии по самому романтичному району французской столицы — Монмартру, где на каждом шагу вершились судьбы и происходили невероятные события» €2600 за всё до 2 чел. Все туры Парижа

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Монмартр»

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