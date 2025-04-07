Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
Насладиться вином и сыром с видом на Эйфелеву башню, посетить замки и столицу шампанского
Начало: Париж, аэропорт, 13:00
«Прогуляемся по его улочкам и посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра и творческого Монмартра»
€2976 за человека
Девичник по-французски: фотосессия в Париже, ночь в шато 16 века, дегустации в Шампани и Нормандии
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, до 16:00
«Вы сможете самостоятельно побродить по бутикам галереи Лафайет, прогуляться по Монмартру, съездить в Версаль или Диснейленд»
7 апр в 16:00
€2950 за человека
Вдвоём в городе любви: романтичное свидание в Париже
Провести незабываемые выходные парой, устроить фотосессию Love Story и сюрприз у Эйфелевой башни
Начало: Аэропорт Парижа, по времени рейса
«Начнём утро с пешеходной экскурсии по самому романтичному району французской столицы — Монмартру, где на каждом шагу вершились судьбы и происходили невероятные события»
5 апр в 10:00
12 апр в 10:00
€2600 за всё до 2 чел.
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