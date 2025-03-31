7 дней
Искусство в Париже, от классического до пикантного: коллекции Лувра, своды Версаля, балет и кабаре
Посмотреть «Спящую красавицу», отправиться в вечерний круиз по Сене и насладиться кухней
Начало: Аэропорт Парижа, до 17:00
31 мар в 17:00
€3500 за человека
7 дней
Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
Насладиться вином и сыром с видом на Эйфелеву башню, посетить замки и столицу шампанского
Начало: Париж, аэропорт, 13:00
10 фев в 08:00
€2976 за человека
7 дней
Девичник по-французски: фотосессия в Париже, ночь в шато 16 века, дегустации в Шампани и Нормандии
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, до 16:00
7 апр в 16:00
€2950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Из аэропорта»
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