Мои заказы

Экскурсии Руана об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Руане на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Руан - средневековые врата в Нормандию
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€240 за всё до 4 чел.
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Жемчужина готической архитектуры, Руанский собор, - место, где история оживает. Узнайте о строительстве, символике и тайнах этого величественного храма
Начало: Руанский собор
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 ноября 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Экскурсия по Руану с Твтьяной в целом очень понравилась — было приятно прогуляться по городу и узнать о его достопримечательностях.
    читать дальше

    Гид был доброжелательным и хорошо организовал маршрут. Единственное, хотелось бы чуть больше исторических фактов и деталей о прошлом города и Жанне Д'арк, т. к. в истории Франции мы не сильны, можно было бы восполнить пробелы. Кроме того, было бы здорово, если бы экскурсия немного больше учитывала интересы ребенка — тогда впечатления были бы еще ярче. Но экскурсия и не была заявлена как детская. Спасибо за приятное время!

  • Ш
    Шампаров
    28 октября 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Отличная экскурсия!
  • К
    Ким
    17 октября 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Шикарная экскурсия и шикарная Татьяна. Легко и просто, но при этом глубоко нам была подана история Руана и не только. Очень рекомендую эту экскурсию целиком и прекрасную Татьяну, как главную часть этой истории!
  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Замечательная экскурсия с Татьяной- познавательно и увлекательно!
    Татьяна знает много исторических фактов, но рассказ ими не перегружает. Слушать легко и интересно. Можно задать вопрос по интересующей теме и получить исчерпывающий ответ. Рекомендую экскурсию по Руану!
    Замечательная экскурсия с Татьяной- познавательно и увлекательно!Замечательная экскурсия с Татьяной- познавательно и увлекательно!
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Замечательная экскурсия! Мы были в таких местах, которые по путеводителю не найдешь) Приятный собеседник, удивительное знание истории) Татьяна заранее позаботилась и удивила сюрпризами). Огромное спасибо! Однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    21 сентября 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
    Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
  • N
    Nina
    10 августа 2025
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Сегодня мы открыли для себя Руан с самым обаятельным гидом - Татьяной!

    Её энергия, чувство юмора и потрясающие знания превратили прогулку
    читать дальше

    по городу в настоящее путешествие во времени.

    Узкие улочки, величественные соборы, — всё ожило в её рассказах.

    А еще нас ждал сюрприз - загадочный подарок с интригующим названием «слёзы Жанны д’Арк».
    Не волнуйтесь, в нём нет ничего грустного.
    Что это такое - обязательно узнаете, если отправитесь с Татьяной по её удивительным маршрутам.

    Спасибо, Татьяна, за тёплую атмосферу и за то, что вы влюбляете в Нормандию с первой минуты!

  • М
    Михаил
    3 августа 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    очень хорошо, без лишних дат но с любовью к городу и истории его
  • К
    Кирилл
    1 июля 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию в Руане!
    Мы недавно посетили Руан и имели огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна.
    читать дальше

    Я очень рекомендую ее всем, кто хочет узнать больше об этом прекрасном городе.
    Татьяна обладает глубокими знаниями истории Руана, и ей удается представить ее в увлекательной и доступной форме.
    Что меня особенно порадовало, так это то, Татьяна узнает ваши интересы и строит экскурсию исходя из них. Любите искусство-она отлично разбирается в Моне, интересна история - будете обсуждать Ричарда Львиное Сердце.
    Рекомендую!

  • В
    Валерия
    23 июня 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Спасибо за погружение в старый центр Руана, рассказ об истории достопримечательностей и увлекательные подробности/ мелочи о городе от местного жителя. Получили рекомендации, что стоит посетить, а на что не имеет смысла тратить время.
  • С
    Светлана
    10 июня 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Интересная, живая экскурсия по городу. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много нового. Татьяна прекрасный гид 👍
    Интересная, живая экскурсия по городу. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много нового. Татьяна прекрасный гид 👍Интересная, живая экскурсия по городу. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много нового. Татьяна прекрасный гид 👍Интересная, живая экскурсия по городу. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много нового. Татьяна прекрасный гид 👍
  • А
    Алексей
    29 мая 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Экскурсия интересная и непринужденная. Татьяна хороший и эрудированный рассказчик. Интересно и весело показала нам все главные достопримечательности Руана
  • Е
    Елена
    27 марта 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Благодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортно. Мы прошлись по городу,
    читать дальше

    заглянули в необычные места (я вот очень ценю гидов, которые такие места знают в своем городе и готовы эти места показать). Татьяна нас так зарядила своими историями и рекомендациями, что мы потом еще пол дня гуляли самостоятельно по ее наводкам.
    Татьяна очень лучезарный человек, поэтому гулять в ее компании - одно удовольствие, потому что "открываются" все двери:) Мне очень понравилось, что на прогулке было много фактов и историй из разных исторических периодов, потому что все всегда переплетается, а без подготовки, какую то глубину про город и не понять.
    Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов, где мы душевно и очень вкусно кушали

    Благодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортноБлагодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортноБлагодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортноБлагодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортноБлагодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортноБлагодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортно
  • А
    Анастасия
    22 января 2025
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Татьяна, спасибо вам огромное за то, что открыли этот город, вы-прекрасный гид!! Два часа пролетели незаметно, несмотря на то, что
    читать дальше

    была холодная погода.
    Очень ценно провести время с эрудированным человеком, знающим свое дело ❤️ От души рекомендую провести время с Татьяной, если вы в Руане!

  • И
    Ирина
    26 декабря 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Огромное спасибо за эту экскурсию Татьяне, очень интересно, познавательно, полезно, душевно. Много деталей и огромное знание темы
  • D
    Di
    1 ноября 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Татьяна-не просто знающий экскурсовод, но и рассказчик, увлекающий своей беседой, уводящей в истории, легенды и актуальные события. Интересно слушать и понимать, что ничего не меняется 😉история циклична.
  • Д
    Денис
    30 августа 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень интересный и харизматичный рассказчик! Большое внимание к неожиданным деталям. Два чача прошли легко и незаметно.
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Прекрасная экскурсия! Татьяна Вы Лучшая! Спасибо вам большое!
  • А
    Анна
    23 августа 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Татьяна - прекрасный гид и очень приятный человек. Без спешки прошлись по городу, ответила на все вопросы туриста, видно, что
    читать дальше

    любит свое дело:) и, конечно же, отдельное большое спасибо за сувениры - очень неожиданно и приятно! Рекомендую Татьяну (и не только в Руане).

  • S
    Svetlana
    9 августа 2024
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Спасибо Татьяне за приятную, несмотря на дождь, прогулку и интересную информацию о городе и его истории.

Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Руане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Руан - средневековые врата в Нормандию
  2. Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
  3. Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Сколько стоит экскурсия по Руану в декабре 2025
Сейчас в Руане в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 240. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Руане (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 108 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль