2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
30 сен в 16:00
1 окт в 16:00
€200 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Руан - жемчужина Франции
Обзорная экскурсия по древней столице Нормандии, с памятниками старины и изысканной гастрономией
«На этой экскурсии вы познакомитесь с историей Нормандии, прогуляетесь по ее древней столице, полюбуетесь на готические шедевры и насладитесь сидром, вкуснейшим местным напитком»
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
€500 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис30 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень интересный и харизматичный рассказчик! Большое внимание к неожиданным деталям. Два чача прошли легко и незаметно.
- ИИрина30 августа 2024Прекрасная экскурсия! Татьяна Вы Лучшая! Спасибо вам большое!
- ААнна23 августа 2024Татьяна - прекрасный гид и очень приятный человек. Без спешки прошлись по городу, ответила на все вопросы туриста, видно, что
- SSvetlana9 августа 2024Спасибо Татьяне за приятную, несмотря на дождь, прогулку и интересную информацию о городе и его истории.
- ЮЮлия22 августа 2023Татьяна, спасибо огромное за увлекательную вечернюю экскурсию по городу Руан! Время пролетело совсем незаметно, при этом столько нового и интересного
- ММария19 июля 2023Остались очень довольны экскурсией по Руану с Татьяной! Были с ребёнком 9 лет, было не скучно, а очень даже увлекательно. Спасибо! Очаровались Руаном и узнали много нового:)
Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Руану в сентябре 2024
Сейчас в Руане в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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