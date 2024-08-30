Обзорные и познавательные экскурсии Руана

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Руане на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Руан - средневековые врата в Нормандию
Пешая
78 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Пешая
14 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
30 сен в 16:00
1 окт в 16:00
200 за всё до 4 чел.
Руан - жемчужина Франции
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Руан - жемчужина Франции
Обзорная экскурсия по древней столице Нормандии, с памятниками старины и изысканной гастрономией
«На этой экскурсии вы познакомитесь с историей Нормандии, прогуляетесь по ее древней столице, полюбуетесь на готические шедевры и насладитесь сидром, вкуснейшим местным напитком»
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    30 августа 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень интересный и харизматичный рассказчик! Большое внимание к неожиданным деталям. Два чача прошли легко и незаметно.
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Прекрасная экскурсия! Татьяна Вы Лучшая! Спасибо вам большое!
  • А
    Анна
    23 августа 2024
    Руан - средневековые врата в Нормандию
    Татьяна - прекрасный гид и очень приятный человек. Без спешки прошлись по городу, ответила на все вопросы туриста, видно, что
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    любит свое дело:) и, конечно же, отдельное большое спасибо за сувениры - очень неожиданно и приятно! Рекомендую Татьяну (и не только в Руане).

  • S
    Svetlana
    9 августа 2024
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Спасибо Татьяне за приятную, несмотря на дождь, прогулку и интересную информацию о городе и его истории.
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2023
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Татьяна, спасибо огромное за увлекательную вечернюю экскурсию по городу Руан! Время пролетело совсем незаметно, при этом столько нового и интересного
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    узнали не только о городе, но и о Франции, о знаменитых личностях того времени. Даже ребенок (12 лет) был увлечен экскурсией, с интересом и увлечением слушал, задавал вопросы. Много получили дополнительных лайфхаков и подсказок относительно Нормандии, красивых и интересных мест для посещения. Спасибо за приятные сюрпризы! Руан и экскурсия с Татьяной - отличное сочетание для старта и знакомства с Нормандией! Буду рекомендовать всем друзьям, кто собирается в Нормандию)

  • М
    Мария
    19 июля 2023
    Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
    Остались очень довольны экскурсией по Руану с Татьяной! Были с ребёнком 9 лет, было не скучно, а очень даже увлекательно. Спасибо! Очаровались Руаном и узнали много нового:)

Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «Обзорные»

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  1. Руан - средневековые врата в Нормандию
  2. Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
  3. Руан - жемчужина Франции
Сколько стоит экскурсия по Руану в сентябре 2024
Сейчас в Руане в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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