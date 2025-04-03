Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Страсбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Страсбурге на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
«Страсбургский кафедральный собор»
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
€7 за человека
Страсбург за 2 часа: собор, каналы и «Маленькая Франция»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург за 2 часа: собор, каналы и «Маленькая Франция»
Начало: Площадь Кафедрального Собора 10-13, 67000 Страсбур...
«Увидим Страсбург таким, каким его любят местные: величественный собор, узкие улочки и романтичные каналы «Маленькой Франции»»
Завтра в 09:00
14 сен в 14:00
€170 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Страсбург
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Страсбург
Путешествие по Страсбургу - это возможность узнать город с его уникальной архитектурой и богатой историей. Впечатления и открытия гарантированы
Начало: У памятника Гутенбергу
«Посмотрим на дворец Роан и Страсбургский собор — самый высокий европейский храм 18 века»
Завтра в 10:00
13 сен в 10:00
€140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 апреля 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Отличная аудио экскурсия!
    Повествование приятное, иногда с лёгким юмором. Информация не перегружена цифрами и историческими датами, только что-то действительно важное.
    Но самое
    

    главное то, что вы не привязаны строго к маршруту. В нашем случае было удобнее смотреть какие-то места, которые были ближе к нам и позже посмотреть что-то другое.
    Кроме того, маршрут можно разбить на несколько частей по дням, если в один день из-за погоды или других планов не удалось пройти по всему маршруту.
    Перед экскурсией было несколько вопросов к команде создателей гида и ответы были быстрыми и по существу.
    Обязательно воспользуемся подобными гидами в следующих поездках!
    Спасибо!

  • В
    Валентина
    21 февраля 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Здравствуйте, отличная экскурсия! очень удобный формат! данное направление будет востребовано. можно в комфортном режиме, не контактируя с чужими людьми погулять по новому городу! сын тоже в восторге!!!
    спасибо!
  • Д
    Дарья
    12 января 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Интересно и удобно
  • А
    Анна
    7 января 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Были на Новый год, очень понравился город и прогулка. Голос рассказчика приятный, рассказ повествовательный. Удаче команде в развитии.
  • И
    Игорь
    30 декабря 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Аудио гид просто великолепен. Он на 100% гибкий, его можно использовать настолько вариантно, насколько хватает желаний у туриста. Например, я
    

    использовал его до Страссбургского собора, просто потому, что подмерз. Потом гулял по острову, что-то кушал, посетил музей изобразительных искусств. И при возврате на вокзал пошел по точкам в обратном порядке. Пришел совершеннл непринужденно, карта с точками буквально подстилала соломку с обеих сторон движения.
    Короче, друзья, Антон со товарищи большие молодцы….
    Здоровья им и много-много благодарных клиентов!

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
  2. Страсбург за 2 часа: собор, каналы и «Маленькая Франция»
  3. Знакомьтесь, Страсбург
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в сентябре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 170. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 7 ⭐ отзывов, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь