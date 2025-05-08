Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
«Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск»
3 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург на тарелке и в бокале
Гастрономическая экскурсия в прошлое и настоящее эльзасской кухни и виноделия
«Вы погуляете по его гастрономическому центру — кварталу «Золотой квадрат», посетите винный погреб в городской больнице (здесь хранится старейшее в мире вино) и заглянете на дегустацию в магазин виноделов Винной дороги Эльзаса»
Завтра в 09:00
31 окт в 09:00
€135
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Страсбург для гурманов
Открыть вкусы и ароматы Эльзаса - от утончённой французской кухни до душевных трактиров
Начало: На Соборной площади
«Старый город — гастрономический путеводитель»
3 ноя в 10:00
5 ноя в 14:00
€320 за всё до 8 чел.
- ИИван8 мая 2025Все очень понравилось, свозили в Кольмар и красивые деревушки, поели сыра, выпили вина. Катерина рассказывает все доступно и понятно. Экскурсию однозначно рекомендуем!
- ССтанислав20 декабря 2024Очень понравился Колмар. Катя очень хороший гид. День прошел замечательно. Кто хочет узнать больше об Эльзасе и его традициях, однозначно рекомендую!
- ССофия20 октября 2023огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
- ТТатьяна21 сентября 2023Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
- ААнна11 августа 2023Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!
