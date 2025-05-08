И Иван Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто Все очень понравилось, свозили в Кольмар и красивые деревушки, поели сыра, выпили вина. Катерина рассказывает все доступно и понятно. Экскурсию однозначно рекомендуем!

С Станислав Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто Очень понравился Колмар. Катя очень хороший гид. День прошел замечательно. Кто хочет узнать больше об Эльзасе и его традициях, однозначно рекомендую!

С София Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом

Т Татьяна Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!