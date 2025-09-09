Страсбург, находящийся на пересечении французской и немецкой культур, приглашает вас на аудиогид "Обзорная экскурсия по Страсбургу".
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Независимость от гида
- 📱 Удобное приложение
- 🏛 Исторические факты и легенды
- 🍽 Рекомендации по эльзасской кухне
- 🗺 Подходит для одного дня
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Страсбургский кафедральный собор
- Крытые мосты Вобана
- Квартал «Маленькая Франция»
- Площадь Гутенберга
Описание аудиогида
Главные достопримечательности на вашем пути:
Всего в маршруте 33 остановки. Текст написан профессиональными историками и журналистами, в лёгкой и дружественной манере без перечисления дат и сложных терминов. Вы узнаете не только достоверные исторические факты, но и причудливые легенды старинного города. А также аудигид расскажет, почему эльзасская кухня такая особенная и что стоит попробовать в местных кафе.
Организационные детали
- Экскурсия начинается недалеко от железнодорожного вокзала Страсбурга и прекрасно подходит для знакомства с городом за один день. Завершается маршрут в Кафедральном соборе
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Понт-Кусс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Страсбурге
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Anna
9 сен 2025
Все хорошо
Сергей
7 сен 2025
Спасибо большое! Обзорная экскурсия по Страсбургу была интересной и познавательной. Было бы замечательно, если бы появился такой же обзорный гид по Ницце.
С
Сергей
3 апр 2025
Отличная аудио экскурсия!
Повествование приятное, иногда с лёгким юмором. Информация не перегружена цифрами и историческими датами, только что-то действительно важное.
В
Валентина
21 фев 2025
Здравствуйте, отличная экскурсия! очень удобный формат! данное направление будет востребовано. можно в комфортном режиме, не контактируя с чужими людьми погулять по новому городу! сын тоже в восторге!!!
Д
Дарья
12 янв 2025
Интересно и удобно
А
Анна
7 янв 2025
Были на Новый год, очень понравился город и прогулка. Голос рассказчика приятный, рассказ повествовательный. Удаче команде в развитии.
И
Игорь
30 дек 2024
Аудио гид просто великолепен. Он на 100% гибкий, его можно использовать настолько вариантно, насколько хватает желаний у туриста. Например, я использовал его до Страссбургского собора, просто потому, что подмерз.
