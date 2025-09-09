Страсбург, находящийся на пересечении французской и немецкой культур, приглашает вас на аудиогид "Обзорная экскурсия по Страсбургу".Этот маршрут проведет через Старый и Новый город, открывая перед вами Страсбургский кафедральный собор, Крытые

мосты Вобана и квартал "Маленькая Франция". Вы услышите легенды и истории, узнаете о местной кухне и сможете насладиться экскурсионным днем без гида. Просто скачайте приложение и следуйте маршруту, наслаждаясь свободой выбора времени и дня

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание аудиогида

Главные достопримечательности на вашем пути:

Страсбургский кафедральный собор

Крытые мосты Вобана

Квартал «Маленькая Франция»

Площадь Гутенберга

Всего в маршруте 33 остановки. Текст написан профессиональными историками и журналистами, в лёгкой и дружественной манере без перечисления дат и сложных терминов. Вы узнаете не только достоверные исторические факты, но и причудливые легенды старинного города. А также аудигид расскажет, почему эльзасская кухня такая особенная и что стоит попробовать в местных кафе.

Организационные детали

Экскурсия начинается недалеко от железнодорожного вокзала Страсбурга и прекрасно подходит для знакомства с городом за один день. Завершается маршрут в Кафедральном соборе

Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении

Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка

Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!