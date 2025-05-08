Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
«Вы откроете три разных района, увидите, как сменяются пейзажи Старого и современного города, а каждые 10 минут будут остановки для близкого знакомства со столицей Эльзаса»
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
«Возможно, этому парадоксу регион обязан своими аутентичными пасторальными и городскими пейзажами»
6 окт в 09:00
9 окт в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван8 мая 2025Все очень понравилось, свозили в Кольмар и красивые деревушки, поели сыра, выпили вина. Катерина рассказывает все доступно и понятно. Экскурсию однозначно рекомендуем!
- ССтанислав20 декабря 2024Очень понравился Колмар. Катя очень хороший гид. День прошел замечательно. Кто хочет узнать больше об Эльзасе и его традициях, однозначно рекомендую!
- ССофия20 октября 2023огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
- ТТатьяна21 сентября 2023Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
- ААнна11 августа 2023Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!
