Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
«Страсбургский кафедральный собор»
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
€7 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург за 2 часа: собор, каналы и «Маленькая Франция»
Начало: Площадь Кафедрального Собора 10-13, 67000 Страсбур...
«Увидим Страсбург таким, каким его любят местные: величественный собор, узкие улочки и романтичные каналы «Маленькой Франции»»
Завтра в 09:00
14 сен в 14:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Страсбург
Путешествие по Страсбургу - это возможность узнать город с его уникальной архитектурой и богатой историей. Впечатления и открытия гарантированы
Начало: У памятника Гутенбергу
«Посмотрим на дворец Роан и Страсбургский собор — самый высокий европейский храм 18 века»
Завтра в 10:00
13 сен в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 апреля 2025Отличная аудио экскурсия!
Повествование приятное, иногда с лёгким юмором. Информация не перегружена цифрами и историческими датами, только что-то действительно важное.
Но самое
- ВВалентина21 февраля 2025Здравствуйте, отличная экскурсия! очень удобный формат! данное направление будет востребовано. можно в комфортном режиме, не контактируя с чужими людьми погулять по новому городу! сын тоже в восторге!!!
спасибо!
- ДДарья12 января 2025Интересно и удобно
- ААнна7 января 2025Были на Новый год, очень понравился город и прогулка. Голос рассказчика приятный, рассказ повествовательный. Удаче команде в развитии.
- ИИгорь30 декабря 2024Аудио гид просто великолепен. Он на 100% гибкий, его можно использовать настолько вариантно, насколько хватает желаний у туриста. Например, я
