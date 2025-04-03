читать дальше

главное то, что вы не привязаны строго к маршруту. В нашем случае было удобнее смотреть какие-то места, которые были ближе к нам и позже посмотреть что-то другое.

Кроме того, маршрут можно разбить на несколько частей по дням, если в один день из-за погоды или других планов не удалось пройти по всему маршруту.

Перед экскурсией было несколько вопросов к команде создателей гида и ответы были быстрыми и по существу.

Обязательно воспользуемся подобными гидами в следующих поездках!

Спасибо!