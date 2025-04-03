Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Страсбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Страсбурге на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Свидание со Страсбургом
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
«Можно ли переносить дома с одной улицы на другую»
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург как пересечение культур, идеологий и символов
«Затем мы прогуляемся по улице Братьев, и вы узнаете, как она связана с религией и как религия повлияла на развитие города»
Завтра в 14:00
5 окт в 14:00
€220 за всё до 10 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
«Чтобы лучше прочувствовать его атмосферу и разобраться в непростой многовековой истории, наш аудиогид проведёт вас по узким улочкам Старого города, построенного французами, и просторным проспектам Нового города, возведённого немцами»
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
€7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 апреля 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Отличная аудио экскурсия!
    Повествование приятное, иногда с лёгким юмором. Информация не перегружена цифрами и историческими датами, только что-то действительно важное.
    Но самое
    главное то, что вы не привязаны строго к маршруту. В нашем случае было удобнее смотреть какие-то места, которые были ближе к нам и позже посмотреть что-то другое.
    Кроме того, маршрут можно разбить на несколько частей по дням, если в один день из-за погоды или других планов не удалось пройти по всему маршруту.
    Перед экскурсией было несколько вопросов к команде создателей гида и ответы были быстрыми и по существу.
    Обязательно воспользуемся подобными гидами в следующих поездках!
    Спасибо!

  • В
    Валентина
    21 февраля 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Здравствуйте, отличная экскурсия! очень удобный формат! данное направление будет востребовано. можно в комфортном режиме, не контактируя с чужими людьми погулять по новому городу! сын тоже в восторге!!!
    спасибо!
  • Д
    Дарья
    12 января 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Интересно и удобно
  • А
    Анна
    7 января 2025
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Были на Новый год, очень понравился город и прогулка. Голос рассказчика приятный, рассказ повествовательный. Удаче команде в развитии.
  • И
    Игорь
    30 декабря 2024
    Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
    Аудио гид просто великолепен. Он на 100% гибкий, его можно использовать настолько вариантно, насколько хватает желаний у туриста. Например, я
    использовал его до Страссбургского собора, просто потому, что подмерз. Потом гулял по острову, что-то кушал, посетил музей изобразительных искусств. И при возврате на вокзал пошел по точкам в обратном порядке. Пришел совершеннл непринужденно, карта с точками буквально подстилала соломку с обеих сторон движения.
    Короче, друзья, Антон со товарищи большие молодцы….
    Здоровья им и много-много благодарных клиентов!

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Страсбурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод