Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
«Можно ли переносить дома с одной улицы на другую»
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург как пересечение культур, идеологий и символов
«Затем мы прогуляемся по улице Братьев, и вы узнаете, как она связана с религией и как религия повлияла на развитие города»
Завтра в 14:00
5 окт в 14:00
€220 за всё до 10 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
«Чтобы лучше прочувствовать его атмосферу и разобраться в непростой многовековой истории, наш аудиогид проведёт вас по узким улочкам Старого города, построенного французами, и просторным проспектам Нового города, возведённого немцами»
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 апреля 2025Отличная аудио экскурсия!
Повествование приятное, иногда с лёгким юмором. Информация не перегружена цифрами и историческими датами, только что-то действительно важное.
Но самое
- ВВалентина21 февраля 2025Здравствуйте, отличная экскурсия! очень удобный формат! данное направление будет востребовано. можно в комфортном режиме, не контактируя с чужими людьми погулять по новому городу! сын тоже в восторге!!!
спасибо!
- ДДарья12 января 2025Интересно и удобно
- ААнна7 января 2025Были на Новый год, очень понравился город и прогулка. Голос рассказчика приятный, рассказ повествовательный. Удаче команде в развитии.
- ИИгорь30 декабря 2024Аудио гид просто великолепен. Он на 100% гибкий, его можно использовать настолько вариантно, насколько хватает желаний у туриста. Например, я
