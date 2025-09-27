Мои заказы

Экскурсии по паркам Страсбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Страсбурге на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Велопрогулка по Страсбургу
На велосипеде
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
«Европейский квартал и парк Оранжери»
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Французский Страсбург с немецкой душой
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
«Взглянув на здание Европейского парламента, вы поймёте, что оно напоминает и символизирует внешне, увидите оранжерею Жозефины и страсбургские парки и проникнетесь симпатией ко всему эльзасскому»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Увлекательная экскурсия, 4,5 километра по центру и 332 ступени к смотровой площадке
Начало: В парке Orangerie
«почему власти Страсбурга превращали площади в парки, а улицы — в сады»
3 ноя в 10:00
5 ноя в 14:00
€200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 сентября 2025
    Велопрогулка по Страсбургу
    Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.
    Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.
    Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.

    Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.
    4 часа пролетели незаметно
    Однозначно рекомендую!
  • О
    Олеся
    12 сентября 2025
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Мы первый раз были в Страсбурге и экскурсия очень интересная и информативная!!! Большое спасибо Светлане!!!
  • В
    Валерия
    9 сентября 2025
    Велопрогулка по Страсбургу
    Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются
    читать дальше

    на двух колёсах.
    За время экскурсии мы посмотрели и старый город, и немецкий, и европейский квартал. Сложилось понимание, куда хочется вернуться что ещё посмотреть, где погулять.
    Марина очень чуткий и внимательный гид. Например, захватила мне дождевик, но при этом всё равно решили под ливнем не мокнуть и переждали его (за увлекательным рассказом) под "козырьком" фахверкового домика. С таким чудесным гидом никая погода не страшна)

  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Светлана очень хорошо рассказала о Страсбурге. Спасибо большое, всем рекомендую!
  • К
    Карина
    13 июля 2025
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Потрясающая экскурсия! Легкая, но в то же время вдумчивая, с интересными фактами и историями! Многое узнали о городе, увидели все знаковые места. Ни секунды не было скучно, только интересно!!!!
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2025
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Очень понравилась экскурсия! Светлана любит и знает историю, рассказала о Страсбурге очень много, но живо, интересно, с отличным чувством юмора! Была очень внимательна к моим пожеланиям, дала много практических советов.
  • Н
    Натали
    9 марта 2025
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Наш гид Светлана нам очень понравилась! Она не только прекрасно ориентируется в местных достопримечательностях, но и с увлечением рассказывала интересные
    читать дальше

    истории, делая экскурсию живой и захватывающей. Чувствовалось, что она искренне любит свою работу и хочет поделиться своими знаниями. Благодаря её вниманию и профессионализму, мы смогли по-настоящему насладиться поездкой и узнать много нового. Рекомендую её всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и погрузиться в атмосферу места!

  • О
    Ольга
    22 декабря 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Добрий день. Экскурсия очень понравилась,рекомендую всем. Отдельное спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и советы. Мы остались довольны.
  • Н
    Наталия
    19 октября 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Отличная получилась прогулка-знакомство со Страсбургом. Всем отчаянно рекомендую! Если вы ограничены во времени, то посмотреть город иначе не получится! А
    читать дальше

    тут весь город за 3 часа так или иначе проезжаешь. Марина чудесный собеседник и приятный человек. Нам с мужем очень понравилось!

  • Н
    Николай
    13 сентября 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Основательный пеший маршрут. Рекомендую дополнить его прогулкой на кораблике - идеальная комбинация!
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все его достоинства! Очень рекомендую экскурсию для знакомства с этим волшебным местом.
  • М
    Маргарита
    2 августа 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли
    читать дальше

    по историческому центру, потом на велосипедах покатались по другим районам. Получилось очень хорошее комбо, потому что пешком пройти такой маршрут было бы не просто. Марина сама арендовала нам велосипеды, учла все наши пожелания. Однозначно рекомендую 👌🏼

  • E
    Elena
    15 июля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    То, что душа в этой экскурсии присутствует - это правда! Со Светланой было настолько комфортно, увлекательно и интересно, что экскурсия
    читать дальше

    пролетела настолько быстро. . по обоюдному желанию было продолжено общение)) Чудесный человек, прекрасный город и только самые лучшие впечатления! Рекомендую от души!

  • L
    Liudmila
    28 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!
  • О
    Ольга
    18 февраля 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
  • E
    Emilia
    16 февраля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Огромное спасибо Светлане за очень интересно разнообразно познавательно проведённую экскурсию. Мы увидели город со всем с другого ракурса и полюбили город ещё больше
  • Н
    Наталия
    18 октября 2023
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Благодаря Светлане день прошёл чудесно и интересно. Очень красивый город, необычная атмосфера старого города в сочетании с интересным описанием городских
    читать дальше

    достопримечательностей и истории их возникновения оставили неизгладимые впечатления. Если у Вас есть время в Страсбурге рекомендую провести его со Светланой, помимо познания этого интересного города вы сможете чудесно провести время, потому что Светлана очень приятный и интересный собеседник.

  • E
    Elena
    27 сентября 2023
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Прекрасная лёгкая экскурсия с отличным рассказчиком!
    Спасибо большое Светлане.
  • Д
    Денис
    26 сентября 2023
    Велопрогулка по Страсбургу
    Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
    читать дальше

    очень много знает про город и даже принесла открытки антикварные с изображением города в 19 веке. Экскурсия закончилась но я с нетерпением жду когда смогу вернуться и взять еще одну такую экскурсию. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велопрогулка по Страсбургу
  2. Французский Страсбург с немецкой душой
  3. Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в октябре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 37 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь