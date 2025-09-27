Н Наталья Велопрогулка по Страсбургу Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.

Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.

Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.



Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.

4 часа пролетели незаметно

Однозначно рекомендую!

О Олеся Французский Страсбург с немецкой душой Мы первый раз были в Страсбурге и экскурсия очень интересная и информативная!!! Большое спасибо Светлане!!!

В Валерия Велопрогулка по Страсбургу читать дальше на двух колёсах.

За время экскурсии мы посмотрели и старый город, и немецкий, и европейский квартал. Сложилось понимание, куда хочется вернуться что ещё посмотреть, где погулять.

Марина очень чуткий и внимательный гид. Например, захватила мне дождевик, но при этом всё равно решили под ливнем не мокнуть и переждали его (за увлекательным рассказом) под "козырьком" фахверкового домика. С таким чудесным гидом никая погода не страшна) Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются

Н Наталья Французский Страсбург с немецкой душой Светлана очень хорошо рассказала о Страсбурге. Спасибо большое, всем рекомендую!

К Карина Французский Страсбург с немецкой душой Потрясающая экскурсия! Легкая, но в то же время вдумчивая, с интересными фактами и историями! Многое узнали о городе, увидели все знаковые места. Ни секунды не было скучно, только интересно!!!!

Е Екатерина Французский Страсбург с немецкой душой Очень понравилась экскурсия! Светлана любит и знает историю, рассказала о Страсбурге очень много, но живо, интересно, с отличным чувством юмора! Была очень внимательна к моим пожеланиям, дала много практических советов.

Наш гид Светлана нам очень понравилась! Она не только прекрасно ориентируется в местных достопримечательностях, но и с увлечением рассказывала интересные истории, делая экскурсию живой и захватывающей. Чувствовалось, что она искренне любит свою работу и хочет поделиться своими знаниями. Благодаря её вниманию и профессионализму, мы смогли по-настоящему насладиться поездкой и узнать много нового. Рекомендую её всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и погрузиться в атмосферу места!

О Ольга Французский Страсбург с немецкой душой Добрий день. Экскурсия очень понравилась,рекомендую всем. Отдельное спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и советы. Мы остались довольны.

Отличная получилась прогулка-знакомство со Страсбургом. Всем отчаянно рекомендую! Если вы ограничены во времени, то посмотреть город иначе не получится! А тут весь город за 3 часа так или иначе проезжаешь. Марина чудесный собеседник и приятный человек. Нам с мужем очень понравилось!

Н Николай Французский Страсбург с немецкой душой Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Основательный пеший маршрут. Рекомендую дополнить его прогулкой на кораблике - идеальная комбинация!

Ю Юлия Велопрогулка по Страсбургу Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все его достоинства! Очень рекомендую экскурсию для знакомства с этим волшебным местом.

Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли по историческому центру, потом на велосипедах покатались по другим районам. Получилось очень хорошее комбо, потому что пешком пройти такой маршрут было бы не просто. Марина сама арендовала нам велосипеды, учла все наши пожелания. Однозначно рекомендую 👌🏼

То, что душа в этой экскурсии присутствует - это правда! Со Светланой было настолько комфортно, увлекательно и интересно, что экскурсия пролетела настолько быстро. . по обоюдному желанию было продолжено общение)) Чудесный человек, прекрасный город и только самые лучшие впечатления! Рекомендую от души!

L Liudmila Французский Страсбург с немецкой душой Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.

Л Лариса Французский Страсбург с немецкой душой Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!

О Ольга Велопрогулка по Страсбургу В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.

E Emilia Французский Страсбург с немецкой душой Огромное спасибо Светлане за очень интересно разнообразно познавательно проведённую экскурсию. Мы увидели город со всем с другого ракурса и полюбили город ещё больше

Благодаря Светлане день прошёл чудесно и интересно. Очень красивый город, необычная атмосфера старого города в сочетании с интересным описанием городских достопримечательностей и истории их возникновения оставили неизгладимые впечатления. Если у Вас есть время в Страсбурге рекомендую провести его со Светланой, помимо познания этого интересного города вы сможете чудесно провести время, потому что Светлана очень приятный и интересный собеседник.

E Elena Французский Страсбург с немецкой душой Прекрасная лёгкая экскурсия с отличным рассказчиком!

Спасибо большое Светлане.