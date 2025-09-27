Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
«Европейский квартал и парк Оранжери»
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
«Взглянув на здание Европейского парламента, вы поймёте, что оно напоминает и символизирует внешне, увидите оранжерею Жозефины и страсбургские парки и проникнетесь симпатией ко всему эльзасскому»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Увлекательная экскурсия, 4,5 километра по центру и 332 ступени к смотровой площадке
Начало: В парке Orangerie
«почему власти Страсбурга превращали площади в парки, а улицы — в сады»
3 ноя в 10:00
5 ноя в 14:00
€200 за всё до 7 чел.
- ННаталья27 сентября 2025Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.
Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.
Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.
Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.
4 часа пролетели незаметно
Однозначно рекомендую!
- ООлеся12 сентября 2025Мы первый раз были в Страсбурге и экскурсия очень интересная и информативная!!! Большое спасибо Светлане!!!
- ВВалерия9 сентября 2025Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются
- ННаталья20 июля 2025Светлана очень хорошо рассказала о Страсбурге. Спасибо большое, всем рекомендую!
- ККарина13 июля 2025Потрясающая экскурсия! Легкая, но в то же время вдумчивая, с интересными фактами и историями! Многое узнали о городе, увидели все знаковые места. Ни секунды не было скучно, только интересно!!!!
- ЕЕкатерина16 апреля 2025Очень понравилась экскурсия! Светлана любит и знает историю, рассказала о Страсбурге очень много, но живо, интересно, с отличным чувством юмора! Была очень внимательна к моим пожеланиям, дала много практических советов.
- ННатали9 марта 2025Наш гид Светлана нам очень понравилась! Она не только прекрасно ориентируется в местных достопримечательностях, но и с увлечением рассказывала интересные
- ООльга22 декабря 2024Добрий день. Экскурсия очень понравилась,рекомендую всем. Отдельное спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и советы. Мы остались довольны.
- ННаталия19 октября 2024Отличная получилась прогулка-знакомство со Страсбургом. Всем отчаянно рекомендую! Если вы ограничены во времени, то посмотреть город иначе не получится! А
- ННиколай13 сентября 2024Прекрасная экскурсия с отличным гидом. Основательный пеший маршрут. Рекомендую дополнить его прогулкой на кораблике - идеальная комбинация!
- ЮЮлия4 сентября 2024Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все его достоинства! Очень рекомендую экскурсию для знакомства с этим волшебным местом.
- ММаргарита2 августа 2024Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли
- EElena15 июля 2024То, что душа в этой экскурсии присутствует - это правда! Со Светланой было настолько комфортно, увлекательно и интересно, что экскурсия
- LLiudmila28 апреля 2024Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!
- ООльга18 февраля 2024В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
- EEmilia16 февраля 2024Огромное спасибо Светлане за очень интересно разнообразно познавательно проведённую экскурсию. Мы увидели город со всем с другого ракурса и полюбили город ещё больше
- ННаталия18 октября 2023Благодаря Светлане день прошёл чудесно и интересно. Очень красивый город, необычная атмосфера старого города в сочетании с интересным описанием городских
- EElena27 сентября 2023Прекрасная лёгкая экскурсия с отличным рассказчиком!
Спасибо большое Светлане.
- ДДенис26 сентября 2023Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
