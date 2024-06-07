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2 часа
Популярное предложение
Французский Страсбург с немецкой душой
Рассмотреть и понять город-билингв, ставший настоящим перекрёстком Европы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
скидка
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Индивидуальная
2 часа
Свидание со Страсбургом
Прогуляться по историческому центру и узнать, что общего у города и пшённой каши
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140€126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый город и Маленькая Франция
Услышать средневековые легенды Страсбурга и рассмотреть пряничные фахверковые домики
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Страсбурге с любовью
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Страсбургу
Прокатиться по велосипедной столице Франции и познакомиться с тремя яркими кварталами города
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 июня 2024Экскурсия была замечательной, нам все понравилось
- аалексей5 июня 2024Экскурсия прошла замечательно и легко. Марина отличный экскурсовод, которая уже много лет проживает в этом регионе, глубоко знает историю и
- LLiudmila28 апреля 2024Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
- ППетр23 апреля 2024В экскурсии Марины чувствуется любовь к городу. Маршрут идеально подобран для обзора центра города. Кроме известных достопримечательностей Марина обратила внимание на небольшие, но колоритные детали. Посоветовала отличные места для ланча и ужина. Рекомендуем
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!
- ООльга18 февраля 2024В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
- EEmilia16 февраля 2024Огромное спасибо Светлане за очень интересно разнообразно познавательно проведённую экскурсию. Мы увидели город со всем с другого ракурса и полюбили город ещё больше
- ММария12 января 2024Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
- ММарина10 января 2024И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как
- ДДина3 января 2024Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном Все было интересно и очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Самое главное»
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