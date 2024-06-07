С Сергей Свидание со Страсбургом Экскурсия была замечательной, нам все понравилось

а алексей Свидание со Страсбургом читать дальше при этом не перегружает не нужной информации. Благодаря ей почувствовали атмосферу Эльзаса и узнали историю Страсбурга. Много путешествуем и редко встретишь такого экскурсовода с которым отначала до конца экскурсии были на одной волне. Были семьей с дочкой 6 лет. Экскурсия прошла замечательно и легко. Марина отличный экскурсовод, которая уже много лет проживает в этом регионе, глубоко знает историю и

L Liudmila Французский Страсбург с немецкой душой Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.

П Петр Свидание со Страсбургом В экскурсии Марины чувствуется любовь к городу. Маршрут идеально подобран для обзора центра города. Кроме известных достопримечательностей Марина обратила внимание на небольшие, но колоритные детали. Посоветовала отличные места для ланча и ужина. Рекомендуем

Л Лариса Французский Страсбург с немецкой душой Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!

О Ольга Велопрогулка по Страсбургу В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.

E Emilia Французский Страсбург с немецкой душой Огромное спасибо Светлане за очень интересно разнообразно познавательно проведённую экскурсию. Мы увидели город со всем с другого ракурса и полюбили город ещё больше

М Мария Старый город и Маленькая Франция читать дальше со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую! Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не

М Марина О Страсбурге с любовью читать дальше будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями! и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов! Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей! И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как