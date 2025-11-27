Приглашаю вас прогуляться по кварталам Страсбурга, которые путешественники обычно видят только из окна автобуса.
По пути мы рассмотрим здание Европарламента, полюбуемся изысканным ар-деко Императорского квартала и поднимемся на величественный Нотр-Дам. На прогулке в бодром темпе вы поймёте, как и почему Страсбург стал столицей Европы.
По пути мы рассмотрим здание Европарламента, полюбуемся изысканным ар-деко Императорского квартала и поднимемся на величественный Нотр-Дам. На прогулке в бодром темпе вы поймёте, как и почему Страсбург стал столицей Европы.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по парку, в котором в тёплое время года живут аисты
- Исследуем Европейский квартал со зданием Европарламента, который сделал Страсбург знаменитым
- Вы оцените местный ар-нуво Императорского квартала
- Осмотрите ансамбль площади Республики и Королевский мост
- Увидите университет и церковь Св. Павла
- Подниметесь по лестнице на высоту 20-этажного дома на смотровую площадку собора Нотр-Дам
Вы узнаете:
- почему в 19 веке Страсбург оказался немецким городом и что из этого вышло
- почему Страсбург — столица Европы
- в чём сходство между мостом Кеннеди и шедевром «Рабочий и колхозница»
- почему власти Страсбурга превращали площади в парки, а улицы — в сады
- и многое другое
Организационные детали
Вход на смотровую площадку оплачивается дополнительно — €8 за чел. Билет для гида также оплачивают путешественники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Orangerie
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 277 туристов
Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом. Мои
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 ноя 2025
Юлия показала на Страсбург, мы в этом городе впервые, но восторга от качества экскурсии не испытали. Достаточно информации для знакомства с городом.
Входит в следующие категории Страсбурга
Похожие экскурсии из Страсбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Завтра в 09:00
29 ноя в 14:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€170 за всё до 7 чел.