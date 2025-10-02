Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
«Вы увидите Немецкий квартал, набережную Лодочников и более детально познакомитесь с историческим центром города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
«Затем вы прокатитесь по набережным Страсбурга в сторону квартала, который входит в список ЮНЕСКО»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
«Вы прогуляетесь к набережной, где стоит здание старой таможни, и узнаете, какую роль это место играло в средневековой жизни Страсбурга»
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:30
€170 за всё до 10 чел.
