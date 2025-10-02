Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Страсбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 56 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета «Вы увидите Немецкий квартал, набережную Лодочников и более детально познакомитесь с историческим центром города» €150 за всё до 6 чел. На велосипеде 3 часа 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса «Затем вы прокатитесь по набережным Страсбурга в сторону квартала, который входит в список ЮНЕСКО» €190 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 34 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Средневековые легенды и тайны Старого города Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек «Вы прогуляетесь к набережной, где стоит здание старой таможни, и узнаете, какую роль это место играло в средневековой жизни Страсбурга» €170 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Страсбурга

