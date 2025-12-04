За 2 часа вы поймёте, почему Страсбург называют столицей Рождества. Мы поклонимся величию Нотр-Дама и остановимся у исполинской ели на площади Клебер. А затем свернём с проторенных маршрутов, чтобы насладиться тихими и уютными улицами, поговорить о старинных традициях и полюбоваться каналами и фахверковыми домами Маленькой Франции.

Описание экскурсии

Площадь Клебера — сердце рождественского Страсбурга

Мы начнём у грандиозной Grand Sapin — одной из самых высоких елей Европы. Прогуляемся по главному рождественскому рынку города, и я расскажу, почему «Деревня обмена» стала добрым местным символом.

Исторический рынок Christkindelsmärik

Вы окажетесь в самой старой и аутентичной части ярмарки, где в 1570 году началась история рождественских рынков Франции. Мы поговорим о местных традициях и духе Рождества.

Кафедральная площадь и Нотр-Дам

Мы осмотрим фасад готического храма, который, словно корона, возвышается над городом. Площадь перед собором преображается в волшебную декорацию с уютными шале, а воздух вокруг наполнен ароматами специй, выпечки и глинтвейна.

Улица ювелиров — сияющий портал в Рождественскую сказку

Мы пройдём по самой яркой и эффектной улице праздничного Страсбурга. Я расскажу, как создаются знаменитые световые декорации.

Квартал Маленькая Франция — рождественская открытка Страсбурга

В финале маршрута вы попадёте в район, который словно создан для декабрьских прогулок: фахверковые дома, зеркальные каналы, старинные мосты. Мы заглянем на камерные рынки, где вы в тишине насладитесь горячим Vin Chaud, отыщете уникальные ремесленные изделия и почувствовуете интимную, домашнюю атмосферу эльзасского Рождества.

А ещё

Я поделюсь рождественскими традициями, которые существуют в моей французской семье и в семьях моих страсбургских друзей

выбрать аутентичные подарки Расскажу об истории традиционных рождественских лакомств: секретах Vin Chaud, магии Bredele, тонкостях выпечки Tarte Flambée и многом другом

Организационные детали

Дегустации и сувениры — по желанию, не входят в стоимость.