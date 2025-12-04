Мои заказы

Волшебное Рождество в Страсбурге

Прогулка, сотканная из легенд, праздничной иллюминации и изобилия эльзасских вкусов и традиций
За 2 часа вы поймёте, почему Страсбург называют столицей Рождества. Мы поклонимся величию Нотр-Дама и остановимся у исполинской ели на площади Клебер.

А затем свернём с проторенных маршрутов, чтобы насладиться тихими и уютными улицами, поговорить о старинных традициях и полюбоваться каналами и фахверковыми домами Маленькой Франции.
Волшебное Рождество в Страсбурге© Мария
Волшебное Рождество в Страсбурге© Мария
Волшебное Рождество в Страсбурге© Мария

Описание экскурсии

Площадь Клебера — сердце рождественского Страсбурга

Мы начнём у грандиозной Grand Sapin — одной из самых высоких елей Европы. Прогуляемся по главному рождественскому рынку города, и я расскажу, почему «Деревня обмена» стала добрым местным символом.

Исторический рынок Christkindelsmärik

Вы окажетесь в самой старой и аутентичной части ярмарки, где в 1570 году началась история рождественских рынков Франции. Мы поговорим о местных традициях и духе Рождества.

Кафедральная площадь и Нотр-Дам

Мы осмотрим фасад готического храма, который, словно корона, возвышается над городом. Площадь перед собором преображается в волшебную декорацию с уютными шале, а воздух вокруг наполнен ароматами специй, выпечки и глинтвейна.

Улица ювелиров — сияющий портал в Рождественскую сказку

Мы пройдём по самой яркой и эффектной улице праздничного Страсбурга. Я расскажу, как создаются знаменитые световые декорации.

Квартал Маленькая Франция — рождественская открытка Страсбурга

В финале маршрута вы попадёте в район, который словно создан для декабрьских прогулок: фахверковые дома, зеркальные каналы, старинные мосты. Мы заглянем на камерные рынки, где вы в тишине насладитесь горячим Vin Chaud, отыщете уникальные ремесленные изделия и почувствовуете интимную, домашнюю атмосферу эльзасского Рождества.

А ещё

  • Я поделюсь рождественскими традициями, которые существуют в моей французской семье и в семьях моих страсбургских друзей
  • Помогу выбрать аутентичные подарки
  • Расскажу об истории традиционных рождественских лакомств: секретах Vin Chaud, магии Bredele, тонкостях выпечки Tarte Flambée и многом другом

Организационные детали

Дегустации и сувениры — по желанию, не входят в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Страсбурге
Я могу стать вашим крутым гидом. Почему? Потому что я обожаю находить скрытые сокровища, которые стоит посетить и исследовать. Любопытство и жажда знаний (я преподавала в аспирантуре своего университета) делают меня отличным
читать дальше

компаньоном и увлекательным гидом. Я могу взять вас с собой в приключения. На Корсике и в Страсбурге мы можем отправиться в поход, посетить старинные замки, попробовать местные деликатесы на пляже или в горных деревнях. У меня есть дрон, так что я могу снять для вас классные видео и фотографии.

Входит в следующие категории Страсбурга

Похожие экскурсии из Страсбурга

Страсбург - столица Рождества
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 14:00
7 дек в 13:00
€180 за всё до 10 чел.
О Страсбурге с любовью
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Старый город и Маленькая Франция
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Сегодня в 14:30
7 дек в 13:30
€170 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Страсбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Страсбурге