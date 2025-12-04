Прогулка, сотканная из легенд, праздничной иллюминации и изобилия эльзасских вкусов и традиций
За 2 часа вы поймёте, почему Страсбург называют столицей Рождества. Мы поклонимся величию Нотр-Дама и остановимся у исполинской ели на площади Клебер.
А затем свернём с проторенных маршрутов, чтобы насладиться тихими и уютными улицами, поговорить о старинных традициях и полюбоваться каналами и фахверковыми домами Маленькой Франции.
Описание экскурсии
Площадь Клебера — сердце рождественского Страсбурга
Мы начнём у грандиозной Grand Sapin — одной из самых высоких елей Европы. Прогуляемся по главному рождественскому рынку города, и я расскажу, почему «Деревня обмена» стала добрым местным символом.
Исторический рынок Christkindelsmärik
Вы окажетесь в самой старой и аутентичной части ярмарки, где в 1570 году началась история рождественских рынков Франции. Мы поговорим о местных традициях и духе Рождества.
Кафедральная площадь и Нотр-Дам
Мы осмотрим фасад готического храма, который, словно корона, возвышается над городом. Площадь перед собором преображается в волшебную декорацию с уютными шале, а воздух вокруг наполнен ароматами специй, выпечки и глинтвейна.
Улица ювелиров — сияющий портал в Рождественскую сказку
Мы пройдём по самой яркой и эффектной улице праздничного Страсбурга. Я расскажу, как создаются знаменитые световые декорации.
Квартал Маленькая Франция — рождественская открытка Страсбурга
В финале маршрута вы попадёте в район, который словно создан для декабрьских прогулок: фахверковые дома, зеркальные каналы, старинные мосты. Мы заглянем на камерные рынки, где вы в тишине насладитесь горячим Vin Chaud, отыщете уникальные ремесленные изделия и почувствовуете интимную, домашнюю атмосферу эльзасского Рождества.
А ещё
Я поделюсь рождественскими традициями, которые существуют в моей французской семье и в семьях моих страсбургских друзей
Помогу выбрать аутентичные подарки
Расскажу об истории традиционных рождественских лакомств: секретах Vin Chaud, магии Bredele, тонкостях выпечки Tarte Flambée и многом другом
Организационные детали
Дегустации и сувениры — по желанию, не входят в стоимость.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Страсбурге
Я могу стать вашим крутым гидом.
Почему?
Потому что я обожаю находить скрытые сокровища, которые стоит посетить и исследовать. Любопытство и жажда знаний (я преподавала в аспирантуре своего университета) делают меня отличным
компаньоном и увлекательным гидом. Я могу взять вас с собой в приключения.
На Корсике и в Страсбурге мы можем отправиться в поход, посетить старинные замки, попробовать местные деликатесы на пляже или в горных деревнях.
У меня есть дрон, так что я могу снять для вас классные видео и фотографии.