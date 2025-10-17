Т Татьяна Старый город и Маленькая Франция Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана.

L Lazarev, Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Очень хороший гид - знающий и с энтузиастом. Помимо экскурсии, Наташа дала нам много полезных советов.

Рекомендуем!

А Александр Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Екатерина провела нас по Страсбургу и легко и непринужденно рассказала о самых знаковых местах города. О городе остались самые положительные воспоминания. О гиде - тоже.



Семья осталась довольна. Спасибо!

С Станислав Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!

Г Ганна Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Были с мамой в Страсбурге в конце февраля. Все очень понравилось!

I Irina Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Очень интересная подача материала. Екатерина провела отличную экскурсию для себя нас!

Мы узнали много интересного!

С Светлана Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Спасибо большое Екатерине за очень интересную экскурсию! История Страсбурга и его жителей представилась нам как живая! Со всеми ее непростыми обстоятельствами.

История архитектуры города, создания Страсбурского собора- все было рассказано очень красочно и интересно!

Незабываемое знакомство и со Страсбургом и с Екатериной!

Ю Юлия Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Очень понравилась экскурсия с Екатериной. Увлекательно и интересно. Екатерина открыта к диалогу, с удовольствием и заинтересовано отвечала на вопросы. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо ей большое.

Е Елена Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы читать дальше деталей, заслуживающих внимание. Я люблю, когда гид увлечен своим городом и проводит экскурсию не по шаблону, а живым языком, легко переключаясь на наши вопросы. Именно в таком формате была экскурсия с Екатериной. Хочу также отметить ее готовность подсказать рестораны, дополнительные маршруты и отдельные нюансы города. Первое знакомство с городом прошло успешно, рекомендуем Екатерину как очень комфортного в работе гида. Мы были на большой обзорной экскурсии по Страсбургу с Екатериной. Три часа пролетели незаметно, было много интересной информации, исторических фактов,

М Мария Старый город и Маленькая Франция читать дальше со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую! Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не

Д Дина Старый город и Маленькая Франция Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном

Все было интересно и очень понравилось

D Drapkin Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Прекрасная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Екатерина прекрасный рассказчик и кладезь знаний. Если будем в Страсбурге вновь, обязательно возьмём ещё экскурсию Екатерина.

Спасибо!

И Инна Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Очень понравилась экскурсия. Я обозначила наши пожелания, и они все были учтены. Катерина знает город, любит своё дело и очень содержательно рассказала о Страсбурге и ответила на все вопросы.

Рекомендую!

G Gleb Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Нам очень понравилась эта экскурсия, три часа пролетели незаметно. Екатерина настоящий профессионал, погрузила нас в историю этого прекрасного города, было очень интересно. Однозначно рекомендую этот маршрут и Екатерину!

М Маргарита Старый город и Маленькая Франция Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…

Е Елена Старый город и Маленькая Франция Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!

С София Старый город и Маленькая Франция Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.

А Анна Старый город и Маленькая Франция Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге

И Инна Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы Большое спасибо за экскурсию!

Три часа пролетело незаметно!

Екатерина очень интересный, умный и эрудированный гид.

Мы в восторге!