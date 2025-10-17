Мои заказы

Площадь Клебера – экскурсии в Страсбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Клебера» в Страсбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Старый город и Маленькая Франция
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
7 дек в 13:30
8 дек в 13:30
€170 за всё до 10 чел.
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург как пересечение культур, идеологий и символов
7 дек в 13:00
8 дек в 13:00
€220 за всё до 10 чел.
Волшебное Рождество в Страсбурге
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебное Рождество в Страсбурге
Прогулка, сотканная из легенд, праздничной иллюминации и изобилия эльзасских вкусов и традиций
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
€150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 октября 2025
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана.
    Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана
  • L
    Lazarev,
    21 сентября 2025
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Очень хороший гид - знающий и с энтузиастом. Помимо экскурсии, Наташа дала нам много полезных советов.
    Рекомендуем!
  • А
    Александр
    19 августа 2025
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Екатерина провела нас по Страсбургу и легко и непринужденно рассказала о самых знаковых местах города. О городе остались самые положительные воспоминания. О гиде - тоже.

    Семья осталась довольна. Спасибо!
  • С
    Станислав
    16 июля 2025
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
    Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
  • Г
    Ганна
    8 марта 2025
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Были с мамой в Страсбурге в конце февраля. Все очень понравилось!
  • I
    Irina
    7 марта 2025
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Очень интересная подача материала. Екатерина провела отличную экскурсию для себя нас!
    Мы узнали много интересного!
  • С
    Светлана
    2 февраля 2025
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Спасибо большое Екатерине за очень интересную экскурсию! История Страсбурга и его жителей представилась нам как живая! Со всеми ее непростыми обстоятельствами.
    История архитектуры города, создания Страсбурского собора- все было рассказано очень красочно и интересно!
    Незабываемое знакомство и со Страсбургом и с Екатериной!
  • Ю
    Юлия
    13 февраля 2024
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Очень понравилась экскурсия с Екатериной. Увлекательно и интересно. Екатерина открыта к диалогу, с удовольствием и заинтересовано отвечала на вопросы. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо ей большое.
  • Е
    Елена
    11 февраля 2024
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Мы были на большой обзорной экскурсии по Страсбургу с Екатериной. Три часа пролетели незаметно, было много интересной информации, исторических фактов,
    деталей, заслуживающих внимание. Я люблю, когда гид увлечен своим городом и проводит экскурсию не по шаблону, а живым языком, легко переключаясь на наши вопросы. Именно в таком формате была экскурсия с Екатериной. Хочу также отметить ее готовность подсказать рестораны, дополнительные маршруты и отдельные нюансы города. Первое знакомство с городом прошло успешно, рекомендуем Екатерину как очень комфортного в работе гида.

  • М
    Мария
    12 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
    со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую!

  • Д
    Дина
    3 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном
    Все было интересно и очень понравилось
  • D
    Drapkin
    28 декабря 2023
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Прекрасная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Екатерина прекрасный рассказчик и кладезь знаний. Если будем в Страсбурге вновь, обязательно возьмём ещё экскурсию Екатерина.
    Спасибо!
  • И
    Инна
    14 ноября 2023
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Очень понравилась экскурсия. Я обозначила наши пожелания, и они все были учтены. Катерина знает город, любит своё дело и очень содержательно рассказала о Страсбурге и ответила на все вопросы.
    Рекомендую!
  • G
    Gleb
    14 ноября 2023
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Нам очень понравилась эта экскурсия, три часа пролетели незаметно. Екатерина настоящий профессионал, погрузила нас в историю этого прекрасного города, было очень интересно. Однозначно рекомендую этот маршрут и Екатерину!
  • М
    Маргарита
    8 ноября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…
  • Е
    Елена
    4 ноября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!
  • С
    София
    10 сентября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.
  • А
    Анна
    11 августа 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге
  • И
    Инна
    10 августа 2023
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Большое спасибо за экскурсию!
    Три часа пролетело незаметно!
    Екатерина очень интересный, умный и эрудированный гид.
    Мы в восторге!
  • О
    Ольга
    5 августа 2023
    Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
    Чудесный экскурсовод,содержательный рассказ и интересная прогулка. Рекомендую 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Площадь Клебера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый город и Маленькая Франция
  2. Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
  3. Волшебное Рождество в Страсбурге
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в декабре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Площадь Клебера" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Площадь Клебера», 94 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль