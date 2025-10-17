Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
7 дек в 13:30
8 дек в 13:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург как пересечение культур, идеологий и символов
7 дек в 13:00
8 дек в 13:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебное Рождество в Страсбурге
Прогулка, сотканная из легенд, праздничной иллюминации и изобилия эльзасских вкусов и традиций
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 октября 2025Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана.
- LLazarev,21 сентября 2025Очень хороший гид - знающий и с энтузиастом. Помимо экскурсии, Наташа дала нам много полезных советов.
Рекомендуем!
- ААлександр19 августа 2025Екатерина провела нас по Страсбургу и легко и непринужденно рассказала о самых знаковых местах города. О городе остались самые положительные воспоминания. О гиде - тоже.
Семья осталась довольна. Спасибо!
- ССтанислав16 июля 2025Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
- ГГанна8 марта 2025Были с мамой в Страсбурге в конце февраля. Все очень понравилось!
- IIrina7 марта 2025Очень интересная подача материала. Екатерина провела отличную экскурсию для себя нас!
Мы узнали много интересного!
- ССветлана2 февраля 2025Спасибо большое Екатерине за очень интересную экскурсию! История Страсбурга и его жителей представилась нам как живая! Со всеми ее непростыми обстоятельствами.
История архитектуры города, создания Страсбурского собора- все было рассказано очень красочно и интересно!
Незабываемое знакомство и со Страсбургом и с Екатериной!
- ЮЮлия13 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Екатериной. Увлекательно и интересно. Екатерина открыта к диалогу, с удовольствием и заинтересовано отвечала на вопросы. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо ей большое.
- ЕЕлена11 февраля 2024Мы были на большой обзорной экскурсии по Страсбургу с Екатериной. Три часа пролетели незаметно, было много интересной информации, исторических фактов,
- ММария12 января 2024Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
- ДДина3 января 2024Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном
Все было интересно и очень понравилось
- DDrapkin28 декабря 2023Прекрасная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Екатерина прекрасный рассказчик и кладезь знаний. Если будем в Страсбурге вновь, обязательно возьмём ещё экскурсию Екатерина.
Спасибо!
- ИИнна14 ноября 2023Очень понравилась экскурсия. Я обозначила наши пожелания, и они все были учтены. Катерина знает город, любит своё дело и очень содержательно рассказала о Страсбурге и ответила на все вопросы.
Рекомендую!
- GGleb14 ноября 2023Нам очень понравилась эта экскурсия, три часа пролетели незаметно. Екатерина настоящий профессионал, погрузила нас в историю этого прекрасного города, было очень интересно. Однозначно рекомендую этот маршрут и Екатерину!
- ММаргарита8 ноября 2023Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…
- ЕЕлена4 ноября 2023Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!
- ССофия10 сентября 2023Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.
- ААнна11 августа 2023Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге
- ИИнна10 августа 2023Большое спасибо за экскурсию!
Три часа пролетело незаметно!
Екатерина очень интересный, умный и эрудированный гид.
Мы в восторге!
- ООльга5 августа 2023Чудесный экскурсовод,содержательный рассказ и интересная прогулка. Рекомендую 🙂
