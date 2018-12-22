6 отзывов оставили туристы

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Страсбург — столица Рождества

Почувствовать дух Рождества и очутиться в сказке, гуляя по улочкам старого Страсбурга

5
6 отзывов
Екатерина
Екатерина – Гид из Страсбурга
То ли ночь, то ли день, то ли сказка, то ли быль — завороженный взгляд не оторвать от великолепия рождественских огней и декораций! Страсбург превратился в сказку.

Приглашаю прогуляться 👣 по улочкам старого города и посетить самые яркие рождественские ярмарки.

Нарядные кварталы погрузят вас в атмосферу сказки, вы узнаете о местных традициях и старинных поверьях и насладитесь праздничными лакомствами.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €130 за экскурсию

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Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества

Программа

На двухчасовой прогулке 👣 по рождественскому городу вы узнаете:

  • почему Страсбург считают столицей ⭐️ Рождества. По праву ли город 🏙️ заслуживает этот титул?
  • почему озорную ведьмочку выбрали в покровительницы Страсбурга и кто ближайшие родственники русской Бабы-Яги и Кощея Бессмертного.
  • интересные и малоизвестные факты из истории 📖 возникновения праздника Рождества в Европе. И почему этот праздник так любят и взрослые и дети.
  • местные традиции, суеверия и легенды, которые и по сей день живы в современном городе.

Маршрут

  • Вы посетите один из самых старых и красивых 🤩 рождественских рынков Европы — рынок младенца Христа.
  • Дойдёте до площади Гютенберг, где на каждое Рождество мэрия Страсбурга приглашает новую страну-гостью. В этом году Финляндия будет радовать детей и взрослых своими рождественскими традициями.
  • Посмотрите на самую большую праздничную ёлку в Европе и узнаете, откуда и почему появилась традиция устанавливать рождественское дерево 🌲.
  • Затем мы пройдём к Маленькой Франции и посетим крестьянский рынок, где угощают местными деликатесами.
Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества
Страсбург — столица Рождества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!
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6 отзывов оставили туристы

Валерий
22 декабря 2018
Рекомендуем Екатерину - все было замечательно!
18 декабря 2018
Нашей маленькой группе очень понравилась экскурсия по рождественскому Страсбургу! Екатерина отвечала на все вопросы (хотя они и выходили за рамки темы Рождества), подстраивалась под наши пожелания, например, зайти погреться в кофейню. Екатерина очень помогла нам и с организационными вопросами путешествия по Эльзасу. Спасибо вам большое за прогулку по городу, нам было очень интересно вас слушать!
17 декабря 2018
Экскурсия понравилась. Екатерина показала самые красивые и интересные места, провела по сказочно красивым Рождественским базарам. Идеально для ознакомления с городом в многолюдное предрождественское время. Катя адоптировала экскурсию для нашей разновозрастной компании (были с подрастающим поколением от 3 до 16 лет) Рассказывала очень хорошо, было интересно и взрослым и детям. Спасибо большое!
9 января 2018
Отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Экскурсия для тех, кто хочет успеть по-максимуму: мы были в декабре 17, один день, Екатерина провела нас по всему городу, рассказала историю, которую мы, не было бы гида, не узнали. Спасибо за историю, Помощь в выборе кафе, сувениров!!
11 декабря 2017
Огромная благодарность нашему гиду Катерине. Экскурсия получилась очень интересной благодаря интересно преподнесенному материалу в полном обьёме, учитывая маленькие незначительные детали, на которые акцентировала внимание Катерина. Доброжелательный настрой помог, несмотря на холодную погоду, взрослым и детям прочувствовать праздничное настроение Рождества и архитектурное великолепие города. Катерина достойна высшей похвалы, надеюсь, это лучший гид по Страсбургу для будущих групп.
15 декабря 2016
Отличная, познавательная, интересная экскурсия! Очень грамотно выстроен маршрут для экскурсиии. И вместо заявленных двух часов, продолжительность была 3, 5 часа!!! Очень рекомендую гида Екатерину.

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