6 отзывов оставили туристы

Нашей маленькой группе очень понравилась экскурсия по рождественскому Страсбургу! Екатерина отвечала на все вопросы (хотя они и выходили за рамки темы Рождества), подстраивалась под наши пожелания, например, зайти погреться в кофейню. Екатерина очень помогла нам и с организационными вопросами путешествия по Эльзасу. Спасибо вам большое за прогулку по городу, нам было очень интересно вас слушать!
Marina
17 декабря 2018
Экскурсия понравилась. Екатерина показала самые красивые и интересные места, провела по сказочно красивым Рождественским базарам. Идеально для ознакомления с городом в многолюдное предрождественское время. Катя адоптировала экскурсию для нашей разновозрастной компании (были с подрастающим поколением от 3 до 16 лет) Рассказывала очень хорошо, было интересно и взрослым и детям. Спасибо большое!
Мария
9 января 2018
Отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Экскурсия для тех, кто хочет успеть по-максимуму: мы были в декабре 17, один день, Екатерина провела нас по всему городу, рассказала историю, которую мы, не было бы гида, не узнали. Спасибо за историю, Помощь в выборе кафе, сувениров!!
Надежда
11 декабря 2017
Огромная благодарность нашему гиду Катерине. Экскурсия получилась очень интересной благодаря интересно преподнесенному материалу в полном обьёме, учитывая маленькие незначительные детали, на которые акцентировала внимание Катерина. Доброжелательный настрой помог, несмотря на холодную погоду, взрослым и детям прочувствовать праздничное настроение Рождества и архитектурное великолепие города. Катерина достойна высшей похвалы, надеюсь, это лучший гид по Страсбургу для будущих групп.
Светлана
15 декабря 2016
Отличная, познавательная, интересная экскурсия! Очень грамотно выстроен маршрут для экскурсиии. И вместо заявленных двух часов, продолжительность была 3, 5 часа!!! Очень рекомендую гида Екатерину.