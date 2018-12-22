6 отзывов оставили туристы

Нашей маленькой группе очень понравилась экскурсия по рождественскому Страсбургу! Екатерина отвечала на все вопросы (хотя они и выходили за рамки темы Рождества), подстраивалась под наши пожелания, например, зайти погреться в кофейню. Екатерина очень помогла нам и с организационными вопросами путешествия по Эльзасу. Спасибо вам большое за прогулку по городу, нам было очень интересно вас слушать!